В каком случае компания должна сдать нулевую отчетность? В каком объеме сдается нулевая отчетность ООО на ОСН?

Когда по тем или иным причинам у ООО нет финансово-хозяйственной деятельности (не было в периоде ни покупок, ни продаж, движений по расчетному счету) все равно возникает обязанность сдать в контролирующие органы нулевую отчетность.

Несвоевременная сдача нулевых отчетов приводит к жестким мерам со стороны контролирующих инстанций: штрафам, административным санкциям и так далее. Отдельные формы могут содержать и ненулевую информацию (например, об уставном капитале ООО). Ошибки в данных могут быть критичными для ООО.

Эксперты консалтинговой фирмы «РосКо» помогут вовремя и в полном объеме сформировать все части нулевой отчетности, соблюсти регламент и актуальные требования законодательства. С нами заказчик может быть уверен в точном и оперативном заполнении бумаг.

ООО могут представить единую (упрощенную) нулевую налоговую декларацию (утв. приказом Минфина РФ от 10.07.2007 г. № 62н). Срок ее представления в ИФНС — до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п.2 ст.80 НК РФ).

Для представления единой (упрощенной) декларации должны выполняться следующие условия:

отсутствие в отчетном периоде движения денежных средств;

отсутствие объектов налогообложения по налогам, в отношении которых представляется декларация.

налоги, в отношении которых заполняется декларация, должны иметь период квартал или календарный год.

Нулевая отчетность по НДС

Если у компании не было ни продаж, ни покупок нужно ли сдавать нулевую декларацию по НДС?

Да, нужно. По общему правилу, представляют декларацию налогоплательщики НДС, налоговые агенты, а также неплательщики НДС, которые выставили покупателю счета-фактуры.

А плательщиками НДС могут быть как компании, так и ИП.

Выбора формы сдачи нулевой декларации по НДС ни у ИП, ни у компаний — нет.

Нулевую декларацию компании и ИП обязаны сдавать только в электронном виде (через оператора электронной отчетности). Сдать декларацию на бумаге не получится, поскольку такая налоговая декларация считается несданной и грозит бизнесмену штрафом (п.5 ст.174 НК РФ).

Исключением из общего правила — налоговые агенты, которые не являются налогоплательщиками или налогоплательщики, которые освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика. Они имеют право представить декларацию по НДС в налоговый орган лично или в виде почтового отправления с описью вложения (п.6 Приказа ФНС РФ от 29.10.2014 г. №ММВ-7-3/558@).

Специальных сроков для сдачи нулевой декларации по НДС нет.

Нулевая декларация по НДС должна сдаваться в общеустановленный срок — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п.5 ст.174 НК РФ). Если крайний срок сдачи приходится на выходной, нерабочий праздничный или на нерабочий день по актам Президента, то нулевая декларация предоставляется в следующий за ним первый рабочий день (п.7 ст.6.1 НК РФ).

Какие листы нужно заполнить в нулевой отчетности по НДС?

В состав нулевой декларации по НДС включаются следующие листы (абз.2 п.3 Порядка, утв. приказом ФНС РФ от 29.10.2014 г. №ММВ-7-3/558):

А) Титульный лист.

Титульный лист содержит общую информацию о налогоплательщике, его ИНН, КПП (кроме ИП).

Показатель «Налоговый период (код)» заполняется в соответствии с кодами, определяющими налоговый период, которые приведены в приложении № 3 к Порядку заполнения декларации.

Например, при сдаче нулевой декларации по НДС за 2 квартал проставляется код 22.

При заполнении показателя «Представляется в налоговый орган (код)» отражается код налогового органа, в который представляется декларация. Коды субъектов РФ приведены в приложении № 2 к Порядку заполнения декларации.

Показатель «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД» заполняется согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Б) Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика».

При заполнении раздела 1 декларации отражаются ИНН и КПП налогоплательщика, порядковый номер страницы.

По строке 010 отражается код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО). При заполнении показателя «Код по ОКТМО» указывается код муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого осуществляется уплата налога.

По строке 020 отражается код бюджетной классификации.

В строках 030-040-050 раздела 1 нулевой декларации проставляются прочерки.

Нулевая налоговая отчетность ООО

Какие нулевые налоговые отчеты, помимо декларации по НДС, нужно сдавать ООО на ОСН?

Помимо нулевой декларации по НДС, ООО на ОСН сдают в ИФНС декларацию по налогу на прибыль (ежемесячную или квартальную — в зависимости от способа уплаты авансовых платежей).

Срок представления декларации по итогам отчетных периодов — представить не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п.3 ст.289 НК РФ), а по итогам года — не позднее 28 марта года, следующего за отчетным годом (п.4 ст.289 НК РФ).

В отличие от «нулевки» по НДС, декларация по налогу на прибыль может сдаваться на бумаге. Если же среднесписочная численность ООО не превышает 100 человек, то декларацию по налогу на прибыль можно сдать на бумаге (п.3 ст.80 НК РФ).

Какие листы нужно заполнить в нулевой отчетности по налогу на прибыль?

Перечень заполняемых листов декларации зависит от выбранного способа уплаты авансовых платежей.

Для налогоплательщиков, уплачивающих ежеквартальные авансовые платежи, заполняются по итогам отчетных периодов:

А) Титульный лист.

В нем указывается общая информация о налогоплательщике.

В Титульном листе указывается налоговый (отчетный) период, за который представлена декларация. Коды, определяющие налоговый (отчетный) периоды, приведены в Приложении № 1 к Порядку заполнения декларации.

Например, при сдаче декларации за I квартал указывается код 21, за полугодие — 31.

Б) Подраздел 1.1 раздела 1.

В подразделе 1.1 Раздела 1 указываются суммы авансовых платежей и налога, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней по итогам отчетного (налогового) периода.

Поскольку сдается нулевая декларация, то в строках, где приводятся суммовые значения, проставляются прочерки.

В) Лист 02.

Г) Приложение № 1 к листу 02.

Д) Приложение № 2 к листу 02.

По итогам года налогоплательщики заполняют: титульный лист, подраздел 1.1 Раздела 1, лист 02 и Приложение № 1 к листу 02.

В отношении остальных налогов отметим следующее.

С 2021 года для ООО отменяется обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ.

ООО на ОСН также сдает нулевую пенсионную и страховую отчетность.