Какую систему налогообложения выбрать для работы на маркетплейсах?

С каждым днём все больше и больше предпринимателей выходят на маркетплейсы. Для кого-то это основной заработок, а для кого-то дополнительный. У меня, например, есть клиент владелец — стоматологической клиники, врач, а продаёт кроссовки на Вайлдберриз. Для него это как хобби и дополнительный заработок.

Для предпринимателя перед тем как выйти на маркетплейсы, конечно, важно определиться с системой налогообложения. В этой статье я помогу вам разобраться с этим.

Для начала давайте разберём, что же такое система налогообложения и какие системы налогообложения существуют в России.

Система налогообложения — это совокупность уплачиваемых налогоплательщиком в определённый период налогов. У каждой системы свои условия ставки налога:

Общая система налогообложения (ОСН) — сложная и предпринимателями используется редко при работе на маркетплейсах. Организации платят налог на прибыль и НДС. Предприниматели – НДФЛ и НДС.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — новый налоговый режим, при котором бизнесу не нужно самостоятельно считать налог, сдавать декларации и отчётность по работникам. Налог считает и перечисляет банк, предпринимателям нужно лишь вести учёт доходов и расходов в личном кабинете на сайте ФНС. Ставки повыше, чем при обычной упрощенке: доходы – 8%, доходы минус расходы – 20%. На АУСН «Доходы минус расходы» ещё есть минимальный налог — 3% от всех доходов. Сейчас он доступен только в четырех регионах: Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан.

Мы подробно на данном режиме останавливаться не будем, так как для работы на маркетплейсах он не подойдёт. Его не могут применять те предприниматели, кто работает по договорам поручения, комиссии и агентским договорам. А работа на маркетплейсах — Вайлдберриз, Озон это агентская схема.

Налог на профессиональную доход (НПД) — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Данный режим могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Если вы решите применять данный режим на маркетплейсах важно знать, следующие нюансы:

доход за календарный год не должен превышать 2,4 млн. рублей;

вы продаёте продукцию собственного производства;

вы работаете самостоятельно, без работников;

нет отчётов;

приложение Мой налог само посчитает налог, главное верно и вовремя отражать все продажи;

ставки налога при продаже физ. лицам 4%, юридическим лицам — 6%.

На Вайлберриз покупателями являются только физические лица, а на ОЗОН — и физические и юридические, поэтому тут будет две ставки и надо быть внимательнее.

Патентная система налогообложения (ПСН). Имеют право применять только ИП. Фиксированный налог, который платят предприниматели, оформившие патент на свою деятельность.

Зачастую предприниматели ошибочно считают, что торговля на макетплейсах это розничная торговля и берут патент на розничную торговлю, работая на маркетплейсах.

Конечно это очень выгодно, но это нарушение закона, применять патент на розничную торговлю на маркетплейсах нельзя, согласно пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК. Тут четко написано, что интернет–торговля не относится к розничной торговли.

Упрощённая система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, при котором налогоплательщик уплачивает лишь один налог, он освобождает от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество.

Тут возможны два варианта: вы оплачиваете налог с разницы между доходами и расходами, либо платите налог с доходов. Общепринятые ставки при УСН: доходы минус расходы 15%; при УСН доходы 6%. Также при УСН доходы минус расходы есть минимальный налог — 1%.

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Внимательно изучайте закон вашего региона, региональные власти имеют право уменьшать ставки налога, а в некоторых регионах даже есть налоговые каникулы для вида деятельности 47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет» (Челябинская область).

Предельные величины доходов для применения УСН составят:

для обычных ставок (6% — «доходы» и 15% — «доходы минус расходы») — 188,55 млн рублей (150 млн рублей*1,257 коэф. дефлятор на 2023 год);

для повышенных ставок (8% — «доходы» и 20% — «доходы минус расходы») — 251,4 млн рублей (200 млн рублей * 1,257).

Важно следить за лимитами по выручке, особенно сейчас к концу года. Если произойдёт превышение допустимого лимита для УСН — 251,4 млн. руб., то, начиная с первого числа квартала, в котором произошло превышения нужно пересчитать весь доход по правилам ОСН.

И даже не это самое страшное, а то что с 1 января следующего года вы не сможете уже применять УСН, так как не проходите по доходам, а будете применять ОСН.

Какую же систему налогообложения выбрать при работе на маркетплейсах и какую систему предпринимателя используют чаще.

По своему опыту могу сказать, что это, конечно, УСН Доходы, но есть предприниматели и на УСН Доходы — Расходы, как раз те, чья доля подтверждённых расходов составляет более 65-70%.

Подтверждённые расходы — это расходы, при которых оплата прошла через р/сч предпринимателя, либо за наличный расчёт и есть кассовый чек, а также есть все закрывающие документы на оплаты — УПД, либо накладные, акты и счета-фактуры. А так как в большинстве случаев предприниматели расходы подтвердить не могут, остаётся только выбор в сторону УСН Доходы.

Начинающие предприниматели-производители зачастую бояться сразу применять УСН и стартуют с самозанятости. Быстро набирают обороты и превышают разрешённый лимит 2,4 млн. руб. А тут частая ошибка — по незнанию предприниматели оказываются на общей системе налогообложения, хотя вполне можно было безболезненно в середине года перейти с НПД на УСН.

И коротко о главном. Для работы на маркетплейсах можно использовать одну из трёх налоговых систем — ОСН, УСН и НПД.

ОСН для ИП — сложная система и больше подойдёт организациям, у которых большие обороты или которым по определённым условиям важно, например, наличие НДС.

УСН идеальна для ИП и наиболее часто используется УСН Доходы.

НПД подойдёт физлицам и ИП—производителям, которые работают самостоятельно. Можно начать с НПД и при превышении лимита перейти на УСН.

ИП освобождены от ведения бухгалтерского учёта, но обязаны вести налоговый учёт.

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