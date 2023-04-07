Страховые взносы для ИП в 2023 году

Как ИП теперь платят взносы

C 2023 для всех предпринимателей открыт единый налоговый счёт (ЕНС), на который они переводят страховые взносы в составе единого налогового платежа. Нововведения не касаются взносов на травматизм: они оплачиваются отдельным платёжным поручением и отправляются в Социальный фонд, а не в ФНС.

Также поменялся не только порядок уплаты, но и сроки перечисления взносов:

Страховые взносы за сотрудников за текущий месяц предприниматель должен перечислить на счёт до 28 числа следующего месяца.

Фиксированные взносы за себя ИП уплачивает до 31 декабря отчётного года, а дополнительный 1% с дохода – до 1 июля следующего за отчётным года.

Только для взносов на травматизм не изменился срок: их по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц.

После перевода взносов на счёт предпринимателю необходимо подать уведомление с суммой взносов в налоговую, чтобы зачесть переведённую сумму в счёт обязанности по страховым взносам.

Сколько платить ИП с сотрудниками

С образованием СФР установили единые тарифы и базу для расчёта взносов за сотрудников:

30% от выплат работникам ИП заплатит, если сумма всех выплат в году не превышает 1 917 000 рублей.

15,1% от выплат работникам ИП заплатит, если сумма всех выплат в году превышает 1 917 000 рублей.

Установленные тарифы и база применяются при расчёте взносов на ВНиМ, ОПС и ОМС. Для взносов на травматизм действуют отдельные тарифы.

Страховые взносы можно рассчитывать в 1С:ЗУП в облаке от Scloud. Программа не только автоматически рассчитает взносы по любому тарифу, но и составит уведомление о страховых взносах в налоговую и персонифицированную отчётность в СФР.

Пониженный тариф для ИП

Если предприниматель входит в реестр МСП, он может рассчитывать часть взносов по тарифу 15%. Льгота распространяется на все взносы, кроме взносов на травматизм.

Взносы по льготе рассчитываются с применением МРОТ. С суммы МРОТ взносы уплачиваются по стандартному тарифу 30%, с оставшейся суммы – по пониженному тарифу 15%.

Приведём пример расчёта взносов по льготе

Зарплата сотрудника – 40 000 ₽, МРОТ – 16 242 ₽.

Взносы с суммы МРОТ: 16 242×30% = 4 872,6 ₽.

Взносы по пониженной ставке: (40 000 – 16 242) х 15% = 3 563,7 ₽.

Всего ИП заплатит взносов: 4 872,6 + 3 563,7 = 8 436,3 ₽.

Сумма взносов на травматизм

Тарифы по взносам на травматизм для ИП определяются на основе ОКВЭД. По этому коду устанавливается класс профессионального риска и тариф для расчёта взносов на травматизм.

Узнать тариф по коду можно на портале ФСС, тарифы варьируются от 0,2% до 8,5%.

Для расчёта взносов выплату умножают на тариф. Например, сотрудник получает 50 000 ₽ в месяц, ИП занимается выращиванием овса и применяет ставку 2,1% для расчёта взносов на травматизм. В этом случае предприниматель заплатит взносов: 50 000×2,1% = 1050 ₽.

Взносы ИП за себя

Предприниматели обязательно уплачивают взносы на ОМС и ОПС, взносы на ВНиМ ИП переводят по желанию.

Взносы предпринимателя за себя состоят из двух частей:

Фиксированной выплаты в сумме 45 842 рубля, которая не зависит от доходов или деятельности предпринимателя. Даже если ИП не вел деятельность в отчётном году, фиксированные взносы он всё равно переводит.

Дополнительной суммы с доходов ИП. Если доходы ИП превышают 300 000 рублей в отчётном году, то он уплачивает 1% взносов с дохода, превышающего 300 000 рублей. 1% предприниматель уплачивает только на пенсионное страхование.

Доход предпринимателя в каждой системе налогообложения определяется по-разному:

Для ОСН, УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН: доходы за год минус расходы за год.

Для УСН «Доходы»: вся выручка за год.

Предприниматели на патенте: потенциальный доход.

Разберём на примере

ИП применяет УСН «Доходы», выручка в 2023 году – 1 300 000 ₽. За год ИП перечислит 45 842 ₽ и 1% с доходов: (1 300 000 – 300 000) х 1% = 10 000 ₽. Всего предприниматель заплатит взносов за себя: 45 842 + 10 000 = 55 842 ₽.

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