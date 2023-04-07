Страховые взносы для ИП в 2023 году

Как ИП теперь платят взносы
C 2023 для всех предпринимателей открыт единый налоговый счёт (ЕНС), на который они переводят страховые взносы в составе единого налогового платежа. Нововведения не касаются взносов на травматизм: они оплачиваются отдельным платёжным поручением и отправляются в Социальный фонд, а не в ФНС.
Также поменялся не только порядок уплаты, но и сроки перечисления взносов:
Страховые взносы за сотрудников за текущий месяц предприниматель должен перечислить на счёт до 28 числа следующего месяца.
Фиксированные взносы за себя ИП уплачивает до 31 декабря отчётного года, а дополнительный 1% с дохода – до 1 июля следующего за отчётным года.
Только для взносов на травматизм не изменился срок: их по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц.
После перевода взносов на счёт предпринимателю необходимо подать уведомление с суммой взносов в налоговую, чтобы зачесть переведённую сумму в счёт обязанности по страховым взносам.
Сколько платить ИП с сотрудниками
С образованием СФР установили единые тарифы и базу для расчёта взносов за сотрудников:
30% от выплат работникам ИП заплатит, если сумма всех выплат в году не превышает 1 917 000 рублей.
15,1% от выплат работникам ИП заплатит, если сумма всех выплат в году превышает 1 917 000 рублей.
Установленные тарифы и база применяются при расчёте взносов на ВНиМ, ОПС и ОМС. Для взносов на травматизм действуют отдельные тарифы.
Страховые взносы можно рассчитывать в 1С:ЗУП в облаке от Scloud. Программа не только автоматически рассчитает взносы по любому тарифу, но и составит уведомление о страховых взносах в налоговую и персонифицированную отчётность в СФР.
Пониженный тариф для ИП
Если предприниматель входит в реестр МСП, он может рассчитывать часть взносов по тарифу 15%. Льгота распространяется на все взносы, кроме взносов на травматизм.
Взносы по льготе рассчитываются с применением МРОТ. С суммы МРОТ взносы уплачиваются по стандартному тарифу 30%, с оставшейся суммы – по пониженному тарифу 15%.
Приведём пример расчёта взносов по льготе
Зарплата сотрудника – 40 000 ₽, МРОТ – 16 242 ₽.
Взносы с суммы МРОТ: 16 242×30% = 4 872,6 ₽.
Взносы по пониженной ставке: (40 000 – 16 242) х 15% = 3 563,7 ₽.
Всего ИП заплатит взносов: 4 872,6 + 3 563,7 = 8 436,3 ₽.
Сумма взносов на травматизм
Тарифы по взносам на травматизм для ИП определяются на основе ОКВЭД. По этому коду устанавливается класс профессионального риска и тариф для расчёта взносов на травматизм.
Узнать тариф по коду можно на портале ФСС, тарифы варьируются от 0,2% до 8,5%.
Для расчёта взносов выплату умножают на тариф. Например, сотрудник получает 50 000 ₽ в месяц, ИП занимается выращиванием овса и применяет ставку 2,1% для расчёта взносов на травматизм. В этом случае предприниматель заплатит взносов: 50 000×2,1% = 1050 ₽.
Взносы ИП за себя
Предприниматели обязательно уплачивают взносы на ОМС и ОПС, взносы на ВНиМ ИП переводят по желанию.
Взносы предпринимателя за себя состоят из двух частей:
Фиксированной выплаты в сумме 45 842 рубля, которая не зависит от доходов или деятельности предпринимателя. Даже если ИП не вел деятельность в отчётном году, фиксированные взносы он всё равно переводит.
Дополнительной суммы с доходов ИП. Если доходы ИП превышают 300 000 рублей в отчётном году, то он уплачивает 1% взносов с дохода, превышающего 300 000 рублей. 1% предприниматель уплачивает только на пенсионное страхование.
Доход предпринимателя в каждой системе налогообложения определяется по-разному:
Для ОСН, УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН: доходы за год минус расходы за год.
Для УСН «Доходы»: вся выручка за год.
Предприниматели на патенте: потенциальный доход.
Разберём на примере
ИП применяет УСН «Доходы», выручка в 2023 году – 1 300 000 ₽. За год ИП перечислит 45 842 ₽ и 1% с доходов: (1 300 000 – 300 000) х 1% = 10 000 ₽. Всего предприниматель заплатит взносов за себя: 45 842 + 10 000 = 55 842 ₽.
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