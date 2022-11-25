Новый порядок возмещения НДС в 2023 году

Причины новаций при возмещении НДС

С наступлением 2023 года компании и ИП будут обязаны уплачивать все фискальные платежи с использованием механизма единого налогового счета. На этот счет налогоплательщики будут перечислять денежные средства не по отдельным налогам и сборам, а по совокупности обязательств.

Вместо отдельных платежных поручений по каждому налогу, будет единый платеж, который будет использоваться для покрытия задолженности по всем видам налоговых платежей. Итоговый размер задолженности будет определяться по первичным и уточненным декларациям и уведомлениям, предоставляемым налогоплательщиком в инспекцию.

Дополнительное влияние на величину налоговых долгов будут оказывать:

решения ИФНС об отсрочке уплаты фискальных платежей;

штрафные санкции по любым основаниям;

судебные постановления и исполнительные производства в отношении компаний (ИП) относящихся к расчетам с бюджетом.

Подробнее о том как вести расчеты с использованием единого налогового счета читайте в статье.

До наступления 2023 года, расчеты по возмещению НДС учитываются на отдельном КБК. После вступления в силу описанных изменений в порядке уплаты налоговых платежей, он будет учитываться в составе общих налоговых расчетов.

Фактический процесс принятия ИФНС решения о возмещении НДС из бюджета не изменился: компания должна подать декларацию по этому налогу и указать какую сумму она планирует получить. Далее – налоговая инспекция проводит обязательную камеральную проверку отчетности и первичных документов, связанных с исчислением НДС.

В общем случае срок проведения контрольных мероприятий составляет два месяца, однако, ее длительность может быть увеличена.

При отсутствии нарушений, налоговая инспекция в течение 7 дней согласует возврат НДС и не позднее 12 дней после завершения камеральной проверки выполнит перечисление денежных средств на расчетный счет налогоплательщика. При выявлении нарушений – составляется акт, на основании которого принимается решение о частичном возврате средств или полном отказе от возмещения налога. Принятое решение инспекторы обязаны довести до компании (ИП) не позднее 5 рабочих дней.

На данный момент возврат НДС не зависит от даты перечисления в бюджет других налогов и сборов, расчеты по каждому виду платежей ведутся обособленно.

Например, если решение о возврате налога приняли 25 июля, то независимо от ваших обязательств по налогу на прибыль и налогу на имущество, НДС вам перечислят (при соблюдении всех условий).

При этом с января 2023 года подход изменится: вернуть из бюджета согласованную сумму НДС можно будет только если сальдо по расчетам на едином налоговом счете положительное.

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Изменения в стандартном порядке возврата

В типовом алгоритме возмещения НДС изменился подход к зачету задолженности за счет возвращаемых сумм налога. До вступления в силу изменений при наличии недоимки по НДС или другому налогу, инспекторы вместе с решением о возврате налога принимают решение о зачете недоимки. В результате налогоплательщик получит только остаточную сумму.

С нового года зачет недоимки и другой задолженности будет выполняться автоматически, после отражения в базе данных ФНС сведений о возврате (частичной или полной) суммы налога на добавленную стоимость.

Последовательность зачета налоговых долгов будет следующая:

недоимка ( начиная с наиболее ранней по дате возникновения ); текущие платежи по налогам, сборам и авансам ( на основании сданной налоговой отчетности или уведомления ); начисленные пени; проценты и налоговые штрафы.

Получить возврат НДС на расчетный счет или зачесть в счет будущих фискальных платежей можно будет если после погашения всех видов задолженности конечное сальдо на едином налоговом счете будет положительным. При отрицательном сальдо – вернуть налог не получится.

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С учетом будущих изменений возмещать НДС можно будет только при наличии решения ИФНС, заявления от налогоплательщика и положительного сальдо на едином счете. При соблюдении всех требований, налоговая служба отправит поручение в федеральное казначейство уже на следующий день после принятия решения в отношении возмещаемых сумм. Казначейство обязано перечислить деньги в течение следующего дня, т. е. вся процедура выплаты займет не более двух дней.

Если на едином налоговом счете недостаточно денег для возврата полной суммы – перечисляют только часть в размере положительного сальдо.

Одновременно с изменением порядка возмещения НДС из законодательства исчезнет наказание для налоговой службы за несвоевременное перечисление денежных средств: с января 2023 налоговая инспекция не будет платить пени за просрочку при перечислении денег.

Изменения в заявительном порядке

Алгоритм возврата налога на добавленную стоимость в заявительном порядке не изменился: им могут воспользоваться любые организации и предприниматели при наличии соответствующей банковской гарантии и поручителей. Также в новом году будет действовать ускоренный режим возврата (при условии, что компания-заявитель не закрывается).

При упрощенном возврате налога потребуется заполнить в налоговой декларации специальные графы и направить в ИФНС соответствующее заявление.

С 1 января 2023 года поменяется порядок возврата излишне возмещенного НДС. По новым правилам инспекторы не будут направлять налогоплательщику дополнительное извещение о необходимости вернуть денежные средства в бюджет.

Налоговая инспекция направит решение об отмене возмещения, на основании которого организация (ИП) будут обязаны перечислить деньги на единый налоговый счет. Установленный срок выполнения платежа – пять рабочих дней. За его нарушение предусмотрены санкции: пени будут начислять за каждый день просрочки.