Единый налоговый счет: как вести расчеты с бюджетом в 2023 году

Как будет работать единый налоговый счет

Вместо большого числа платежек на разные налоги теперь нужно будет перечислить общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. Для перевода денег нужно указать только ИНН организации. Такие счета будут вести по каждому физлицу и организации. Суммы, которые подлежат зачислению на каждый вид налога будет автоматически распределять налоговая инспекция.

На единый налоговый счет будут зачисляться деньги, которые:

перечислили или взыскали в счет уплаты налогов, взносов или сборов;

начислили как проценты на излишне взысканные налоговиками суммы;

инспекция должна возместить налогоплательщику.

Информацию о том, как инспекция распределила ваши деньги можно будет увидеть в личном кабинете налогоплательщика или запросив информацию в самой ИФНС.

В связи с такими изменениями меняется и срок уплаты налогов, он теперь тоже будет единым – до 28 числа.

Например, сейчас ИП на УСН уплачивают авансовые платежи до 25 числа после первого, второго и третьего квартала и годовой платеж до 30 апреля. Теперь же, все платежи нужно будет совершить до 28 числа месяца, следующего за кварталом, а итоговый платеж придется заплатить на пару дней раньше – до 28 апреля.

Получается, что к 28 числу на вашем едином налоговом счете должна быть сумма, которой хватит для уплаты всех ваших налогов за отчетный период.

Если денег на ЕНС не хватит, то образуется долг бюджету, который называется отрицательным сальдо. Если получится обратная ситуация и денег окажется больше, то образуется положительное сальдо или переплата.

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Когда обязанность уплатить налоги будет считаться исполненной

Обязанности по уплате налогов и сборов будет считаться исполненной:

с даты перечисления единого налогового платежа;

со дня, на который пришелся срок уплаты налога ( в случае, если произошел автоматический зачет );

в случае, если произошел автоматический зачет со дня удержания суммы налоговым агентом.

Зачет налогов и сборов будет происходить в следующем порядке:

Недоимка ( с самого раннего выявленного случая ). Налоги, авансовые платежи, сборы, взносы с момента возникновения обязанности по уплате. Пени. Проценты. Штрафы.

Может показаться, что государство облегчило жизнь предпринимателям и предприятиям, избавив их от необходимости заполнять бесконечное число платежек, указывать КБК, ОКТМО и прочие реквизиты. Но их по-прежнему придется заполнять, только теперь не в платежках, а в уведомлениях о суммах исчисленных налогов.

Система ЕНП затронула не все налоги, например НДФЛ с выплат иностранцам, которые работают по патенту и госпошлину, по которой нет исполнительного документа из суда. Эти документы придется оформлять по старым правилам.

Страховать сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний также придется отдельной платежкой и перечислять платеж до 15 числа.

А по трем видам платежей налогоплательщик может самостоятельно принять решение – работать по-старому или через ЕНП:

налог на профессиональный доход;

сбор за пользование объектами животного мира;

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

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Что делать если не успели вовремя пополнить ЕНС и образовалась задолженность

Задолженность – это отрицательное сальдо на ЕНС. Когда инспекция обнаружит у вас отрицательное сальдо на счете, то выставит вам требование. Если требование не будет исполнено добровольно, то ИФНС разместит решение в специальном реестре. Там же будетразмещено и поручение на перечисление долга. Размещение этих документов будет считаться направлением требования в банк.

Также в реестре будет размещена информация о блокировке счета или взыскании задолженности за счет имущества.

Заметим, что во время заморозки счета предприятие сможет открыть новый счет, но никаких расходных операций по ним провести будет нельзя.

Что делать с переплатой

Если будет обнаружена переплата, то ее можно вернуть или зачесть. Для обоих из представленных случаев необходимо заявление.

Зачесть переплату (или положительное сальдо ЕНС) можно в счет:

уплаты определенного налога, сбора или взноса;

уплаты налогов, взносов, сборов, пеней, процентов и штрафов другого лица;

исполнения отдельных решений ИФНС;

погашения задолженности.

Когда отчитываться

Для отчетов, как и для налогов, установили единую дату – 25 число. Теперь, чтобы подготовить декларацию по УСН у вас будет на 5 дней меньше.

Годовую форму 6-НДФЛ теперь придется сдавать не 1 марта, а 28 февраля.

Как пополнить ЕНС

Пополнять единый налоговый счет можно разными суммами в любое удобное время, главное, чтобы к 28 числу, когда настанет необходимость списания денежных средств на ЕНС было достаточное количество денег.

Пополнить ЕНС за налогоплательщика может любое лицо, однако взыскать переплату из бюджета сможет только налогоплательщик лично.

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