Беспроцентный заем между компаниями: что важно соблюсти

Как выдать заем, чтобы избежать налоговых последствий для обеих сторон.

Может ли договор займа между юрлицами быть безвозмездным

Гражданское законодательство не запрещает субъектам предпринимательства выдавать друг другу займы на условиях безвозмездности, то есть заключать договоры беспроцентного займа.

При этом подобные сделки нельзя путать с дарением. Для дарения характерно четкое намерение передать имущество другому лицу без возврата и взаимного получения какой-либо выгоды. Однако условие о невозвратности займа ничтожно, так как противоречит самой природе этих правоотношений (п. 1 ст. 807 ГК).

Итак, договор займа между компаниями может быть безвозмездным (беспроцентным), но обязательно предполагает возврат собственнику денег или иного имущества.

Убедитесь, что в соглашении прописаны все ключевые условия: предмет сделки, размер процентов либо их отсутствие, цели, срок, порядок возврата, штрафные санкции на случай задолженности (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК).

Как грамотно составить договор денежного займа между юридическими лицами, расскажут специалисты АКГ «Созидание и Развитие».

Два важных нюанса при выдаче беспроцентного займа

Прежде чем одна компания даст в долг другому юрлицу, примите во внимание следующие моменты.

1. В тексте соглашения должно быть прямо указано, что заем беспроцентный

Если такого пункта нет, договор «априори» считают возмездным, а процент приравнивают к ключевой ставке ЦБ, которая действовала в соответствующие периоды (п. 1 ст. 808 ГК).

Исключение из правила:

договор заключен между физлицами, в том числе ИП, на сумму до 100 000 рублей;

заемщик получил не деньги, а иное имущество, которое определяется родовыми признаками (сырье, материалы для производства, зерно для скота, продукты питания и прочие).

В этих случаях сделка считается безвозмездной, даже если условие об этом прямо не прописано.

2. Беспроцентные займы на сумму свыше 1 млн рублей контролируются Росфинмониторингом

При переводе денег на счет другой компании, банк уведомляет государственный орган о совершенной сделке, а также запрашивает у сторон подтверждающие документы – заключенный договор. Это требование закона о противодействии отмыванию доходов (абз. 8 подп. 4 п. 1 ст. 6 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Установленная судом недействительность беспроцентного займа приведет, как минимум, к двум неблагоприятным последствиям:

Что скажут налоговики

У бухгалтера организации, как заемщика, так и займодавца, резонно возникает вопрос: каковы налоговые последствия безвозмездной сделки.

Разберем сначала наиболее распространенную ситуацию, в которой стороны сделки входят в одну группу компаний, аффилированы или иным образом связаны общими экономическими интересами.

Налоговые риски при заключении договора беспроцентного займа между взаимозависимыми лицами

Начнем с того, что с 2017 года сделка по выдаче беспроцентного займа, совершенная между взаимозависимыми юрлицами, если они зарегистрированы на территории, не признается контролируемой (подп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК).

Перечень взаимозависимых лиц приведен в п. 2 ст. 105.1 НК, к ним, например, относятся:

две компании, если одной из них принадлежит не менее 25% уставного капитала другой;

две организации с одинаковым учредителем – не менее 25% доли в составе каждой;

две организации, в которых директор – один и тот же человек.

Минфин в письме от 23.03.2017 № 03-03-РЗ/16846 разъяснил, что беспроцентные займы между взаимозависимыми российскими организациями и гражданами не влияют на налог на прибыль. Заимодавец не признает ни доходов, ни расходов, а у заемщика нет экономии на процентах. Таким образом, совершение подобной сделки не повлечет налоговых последствий – налогооблагаемых доходов и расходов для обеих сторон займа.

Ситуация меняется, если договорпопадает под критерий контролируемости. Например, одно из взаимозависимых лиц не является резидентом РФ и зарегистрировано в иностранном государстве. Во-первых о совершении подобной сделки компания автоматически должна отчитаться в налоговую службу: предоставить информацию о контрагенте, суммах полученного дохода и понесенного расхода.

Во-вторых, при расчете налога на прибыль у займодавца возникает обязанность учесть доход в виде неполученных процентов (п. 1.1 ст. 269 НК).

За основу расчета берется рыночная ставка, которую можно определить самостоятельно, если проанализировать собранную статистику по аналогичным процентным займам. Главное условие, чтобы она превышала ставку минимального значения интервала предельных значений. Для рублевых займов в 2022 году нижняя граница – 75% ключевой ставки ЦБ.

Сумму недополученных процентов заемщик полностью включает в расходы, а заимодавец признает в качестве доходов.

Налоговые риски беспроцентных займов между независимыми организациями

Разберемся, с какими с налоговыми рисками могут столкнуться сторонние организации, никак не связанные между собой, при заключении договора беспроцентного займа.

По общему правилу выдача денег на условиях безвозмездности независимой компании не влечет для обеих сторон налоговых последствий. Минфин указал на неправомерность доначислений дохода у заемщика-юридического лица при расчете налога на прибыль, как за получение некой материальной выгоды (см. письмо от 23.03.2017 № 03-03-РЗ/16846).

Однако спор с налоговиками может возникнуть в случае, если у компании, выдавшей беспроцентный заем, есть свои непогашенные кредиты и займы. Налоговики иногда отказывают принимать в расходы сумму процентов, так как считают, что деньги с кредита были направлены на выдачу беспроцентного займа.

Подобная судебная практика имеется (см.постановление ФАС Уральского округа от 14.01.2009 № Ф09-10027/08-С3). В споре с инспекцией нужно доказывать, что кредит использован на другие цели, а беспроцентный заем предоставлен из собственных средств компании.

Обжалование ненормативных актов органов государственной власти АКГ «Созидание и Развитие».

Беспроцентный заем между юридическими лицами или между гражданином и организацией полностью правомерен. Если сторонами такого договора являются независимые лица или любые российские лица, то дополнительного налогового бремени они не понесут.

Налоговые риски при такой сделке возникают, если она признается контролируемой. Тогда заимодавец должен доначислить налогооблагаемый доход, исходя из требований НК.

Могут ли налоговики признать беспроцентный заем фиктивной сделкой

Денежное финансирование без процентов на открытом рынке – не слишком распространенная практика, и скорее похожа на альтруизм. Многие компании действительно злоупотребляют правом и выдают деньги аффилированным лицам (дочерним организация, директорам или учредителям) без срока возврата и безвозмездно.

В таких случаях налоговики могут признать заемные отношения фиктивными и доначислить налог на прибыль и НДФЛ.

Реальный пример из практики описан в определении ВС от 03.04.2019 № 304-ЭС19-3151 по делу № А03-384/2018. Суд доначислил налог предпринимателю, который параллельно являлся учредителем нескольких фирм, брал у них безвозмездно займы и намеренно не собирался возвращать.

Помимо уплаты дополнительной суммы налога в бюджет, ИП потерял право на применение УСН, так как превысил в результате лимит по величине дохода (п. 2 ст. 346.12 НК). Таким образом, переквалификация заемных отношений в суде стоила предпринимателю-учредителю значительных финансовых потерь.

Заключая сделки беспроцентного займа между юрлицами, стоить помнить об экономической целесообразности, соответствии рыночным условиям и взаимозависимости сторон. Иначе говоря, единственной целью такого договора не может быть только налоговая оптимизация. В случае заинтересованности со стороны налоговой инспекции, будьте готовы объяснить цели и причины безвозмездности отношений.

Правовое сопровождение сделок любой сложности, консультирование по спорным вопросам и представительство в суде – одни из ключевых направлений деятельности АКГ «Созидание и Развитие».

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083