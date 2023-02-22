Отпускные

Сроки выплаты отпускных

Работодателям разъяснили сроки, в течение которых должны быть перечислены отпускные выплаты. Рассказывает АКГ «Созидание и Развитие».

Версия для печати
Сроки выплаты отпускных
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Роструд напомнил, что в соответствии с Трудовым кодексом организация-наниматель обязана перечислить на счет сотрудника причитающиеся ему выплаты не позднее чем за три дня до даты начала отпуска (ст. 136 ТК).

У многих возникал вопрос: данный срок указан в календарных либо в рабочих днях.

Поясняем, что период работы исчисляется с календарной даты, которой определено начало возникновения у сотрудника прав и обязанностей (ч. 1 ст. 14 ТК). В этот срок входят как рабочие, так и нерабочие дни. Таким образом, системное толкование Трудового кодекса указывает на то, что периоды оплаты отпуска также исчисляются в календарных днях.

Однако если день выплаты выпадает на выходной или праздничный день, выплата должна быть произведена в предыдущий рабочий день.

Важно учитывать: в случае нарушения сроков оплаты отпуска либо при иных нарушениях трудовых прав, сотрудник вправе обратиться в государственную инспекцию труда.

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Управленческий учет

Бесплатно делимся опытом применения финансовых инструментов для 1С: теперь и в Москве

20 апреля 2023 года в московском конференц-центре «Севастополь» пройдет бесплатный семинар «Эффективные инструменты финансового управления в 1С». В ходе мероприятия запланировано семь докладов и четыре мастер-класса с демонстрацией применения методик в 1С. А под конец состоится розыгрыш призов.

Бесплатно делимся опытом применения финансовых инструментов для 1С: теперь и в Москве
Инвестиции

Люди со всего мира ответили на вопрос, сколько им нужно сбережений для комфортной пенсии

Выяснилось, что люди заявляют о желании скопить миллионы, но по факту сберечь семизначную сумму на пенсию для многих потенциальных пенсионеров не представляется возможным.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как обжаловать дисциплинарное взыскание

Принципиальный сотрудник, в том числе и бухгалтер, который отстаивает свою точку зрения, нередко получает замечание, выговор, а то и увольнение, причем далеко «не по собственному», а в связи с утратой доверия, за принятие необоснованного решения.

Как обжаловать дисциплинарное взыскание
Новости ФНС

ФНС ожидает, что через год все организации будут взаимодействовать с налоговой по ТКС

Более 93% российских организаций предпочитают общаться с инспекцией по телекоммуникационным каналам связи. Планируется, что к 2024 году на электронный документооборот перейдет весь бизнес.

Читать еще