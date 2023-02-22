Сроки выплаты отпускных

Роструд напомнил, что в соответствии с Трудовым кодексом организация-наниматель обязана перечислить на счет сотрудника причитающиеся ему выплаты не позднее чем за три дня до даты начала отпуска (ст. 136 ТК).

У многих возникал вопрос: данный срок указан в календарных либо в рабочих днях.

Поясняем, что период работы исчисляется с календарной даты, которой определено начало возникновения у сотрудника прав и обязанностей (ч. 1 ст. 14 ТК). В этот срок входят как рабочие, так и нерабочие дни. Таким образом, системное толкование Трудового кодекса указывает на то, что периоды оплаты отпуска также исчисляются в календарных днях.

Однако если день выплаты выпадает на выходной или праздничный день, выплата должна быть произведена в предыдущий рабочий день.

Важно учитывать: в случае нарушения сроков оплаты отпуска либо при иных нарушениях трудовых прав, сотрудник вправе обратиться в государственную инспекцию труда.

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