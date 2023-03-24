Ошибки в налоговых документах, которые выгодны компаниям

Налоговой не мотивирована выемка документов и не было требований к налогоплательщику выдать документы добровольно

Без мотивировки и ссылки на конкретные основания для выемки документов налогоплательщику удастся оспорить постановление об этой процедуре. Постановление в обязательном порядке должно быть утверждено руководителем инспекции или его заместителем.

Суды отмечают, что у инспекторов должны быть доказательства того, что налогоплательщик отказался представить документы без выемки, иначе на этом основании также удастся доказать незаконность действий инспекции. Более того, должны быть основания полагать, что налогоплательщик попытается документы и имущество скрыть или уничтожить.

Необходимо проверить факт того, что налоговая запросила документы напрямую у компании

Выясните, ИФНС запрашивает данные в рамках проверки непосредственно вашей компании или вашего контрагента. В первом случае необходимо проверить, как оформлено требование налоговой инспекции. В частности, убедитесь, что оно содержит причины истребования документов, их наименования, которые позволяют идентифицировать необходимые бумаги, а также срок представления.

Требование должна направить та инспекция, в которой налогоплательщик состоит на учете. Если инспекторы истребуют документы по вашему контрагенту, проверьте, какой именно налоговый орган направил вам запрос.

Дело в том, что проверяющие инспекторы должны направить поручение в налоговый орган по месту учета налогоплательщика, то есть в инспекцию вашей компании. Если же проверяющие направят требование напрямую вам, то оно будет незаконным.

Налоговая инспекция вправе направить требование только тому лицу, которое состоит у нее на налоговом учете (А76 Постановление АС Уральского округа от 16.01.2020 по делу №А76-15894/2019).

В постановлении отражены неполные сведения об экспертизе

При назначении экспертизы рекомендуем проверить, нет ли ошибок в его постановлении. Если этот документ некорректно оформили, удастся исключить экспертное заключение из доказательств. В частности, в постановлении инспектор должен указать основания для экспертизы, наименование экспертной организации, фамилию эксперта, а также вопросы, которые поставили ему, и переданные материалы.

Проверяющий должен ознакомить налогоплательщика с этим постановлением и разъяснить его права, о чем составляют протокол. Если эти требования инспекторы нарушили, ссылайтесь, что экспертизу нельзя учитывать для решения о доначислениях.

Кроме того судьи придерживаются мнения, что налоговые инспекторы не могут самостоятельно оценивать подлинность подписей, поскольку не обладают специальными познаниями для этого.

Протокол допроса оформлен без подписи свидетеля

Если налоговики ссылаются на протокол допроса свидетеля, советуем проверить, корректно ли оформили этот документ. Найдете ошибки – сможете исключить из доказательств.

Протокол инспектор должен составить по форме из приказа ФНС и подписать сам и дать на подпись свидетелю. Без таких подписей удастся признать: протокол допроса составили с нарушением, а значит, это недопустимое доказательство.

К примеру, в одном из дел суд указал: дата протокола допроса не соответствует той дате, когда реально допрашивали свидетеля. Кроме того, не указаны Ф. И. О. налогового инспектора, а протокол не вручали свидетелю. Отметка о том, что он отказался получать копию, также отсутствует. Нет и собственноручной записи свидетеля «с моих слов записано верно, мною прочитано». Все это свидетельствует о том, что допрос – недопустимое доказательство в споре с налоговой.

К акту не приложены документы, на которые в нем ссылаются

Рекомендуем проверить, нет ли ошибок в акте по результатам налоговой проверки или в процедуре того, как его оформляли. Если обнаружили такие ошибки, следует ссылаться на позицию ВАС: когда инспекторы рассмотрели материалы налоговой проверки с нарушением существенных условий такой процедуры – это самостоятельное, безусловное основание признать решение налоговой инспекции недействительным. (п. 73 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»).

Другое нарушение инспекторов, которое сработает в пользу компании, – не ознакомили налогоплательщика с материалами проверки. К примеру, налогоплательщик пытался оспорить решение налоговой инспекции по той причине, что его не ознакомили с актом проверки. Однако инспекторы апеллировали к тому, что акт проверки они направляли по почте. Именно ее работник ошибся в дате принятия отправления.

Однако суд поддержал позицию налогоплательщика: согласно уведомлению об отправке, в письме не могло быть акта проверки. Письмо направили до того, как приняли акт. При этом инспекторы не представили суду каких-либо иных доказательств того, что они пытались вручить акт проверки налогоплательщику.

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