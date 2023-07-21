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Налоги, взносы, пошлины

Отсрочка по налогам 2023: что изменилось, условия получения

Организации и ИП на протяжении всей своей деятельности должны уплачивать в бюджет налоги, сборы и прочие обязательные платежи. Но что делать, если финансовое положение налогоплательщика не позволяет сделать это единовременно? Можно попросить отсрочку. 
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Отсрочка по налогам 2023: что изменилось, условия получения
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Разберем, что из себя представляет это право, каковы условия получения отсрочки и что изменилось в порядке ее предоставления в 2023 году.

Отсрочка по налогам — что это

Отсрочка по обязательным платежам – это перенос срока их уплаты на более поздний период. Погашение задолженности при этом осуществляется единовременно, а не поэтапно, как в случае с рассрочкой.

Получение отсрочки – сложная процедура. Нужно не только тщательно изучить основания для отсрочки и условия ее предоставления, но и перечень необходимых документов и порядок оформления заявления. Разобраться во всех нюансах получения отсрочки и подготовки необходимых бумаг, помогут специалисты АКГ «Созидание и Развитие». Большой опыт работы наших экспертов и наличие реальных кейсов по предоставлению отсрочки по налогам, помогут снизить риск отказа до минимума.

Отсрочка по налогам предоставляется в том случае, если финансовое положение организации или ИП не позволяет единовременно исполнить обязанность по уплате обязательного платежа, но такая возможность появится позже — в периоде, на который была предоставлена льгота.

Например, по определенным основаниям организация не может оплатить налог по УСН в установленный срок. Но через 3 месяца такая возможность у нее появится. При наличии определенных оснований она может обратиться в Налоговую инспекцию за предоставлением отсрочки на данный период. Это позволит избежать нарушения налогового законодательства и негативных последствий для организации.

Отсрочка может быть предоставлена как в отношении задолженности по ЕНС, так и по налогам, срок уплаты которых еще не наступил.

В случае невозможности единовременной оплаты налогов (пени, штрафов), начисленных по итогам налоговой проверки, — отсрочку заявить нельзя, но можно просить о рассрочке.

На какой срок может быть предоставлена отсрочка

Максимальный период, на который можно перенести срок уплаты налога, составляет 1 год. Он начинает течь:

  • С даты принятия решения о предоставлении отсрочки — в отношении задолженности по ЕНС.

  • С даты уплаты налога по НК — в отношении будущих платежей.

Действие отсрочки прекращается по истечении срока, на которой она была предоставлена. Но возможно и досрочное ее прекращение: по инициативе налогоплательщика или налоговой службы.

По инициативе налогоплательщика это происходит тогда, когда организация или ИП досрочно погашает обязанность по уплате налога.

По инициативе налоговой инспекции — в случае аннулирования отсрочки из-за нарушения условий ее предоставления. 

Во втором случае налогоплательщик должен погасить задолженность по налогу в течение месяца начиная со дня принятия решения о досрочном прекращении отсрочки. Также потребуется уплатить пени, начисленные с даты принятия решения о предоставлении отсрочки по дату ее досрочного прекращения.

Условия предоставления отсрочки в 2023 году

Отсрочку можно получить, если имеются веские основания. 

Например:

  • Ущерб, возникший из-за стихийного бедствия или катастрофы.

  • Недополучение или неполучение бюджетных средств, в том числе за оказанные услуги или выполненные работы.

  • Наличие оснований, позволяющих полагать, что единовременная уплата налога (погашение задолженности по ЕНС) повлечет дальнейшее банкротство организации или ИП.

  • Невозможность уплаты налога или погашения задолженности из-за имущественного положения налогоплательщика.

  • Сезонный характер деятельности.

Наличие любого из указанных оснований необходимо подтверждать документально.

Кому могут отказать в предоставлении отсрочки по налогам

Наличие оснований для отсрочки — не гарантия того, что она будет предоставлена.

Есть ряд причин, по которым налоговики могут отказать в ее предоставление. Это может произойти из-за того, что:

  • В отношении заявителя возбуждено уголовное дело, связанное с нарушениями законодательства в сфере налогов и сборов.

  • Налогоплательщик, претендующий на отсрочку, оспаривает обязанность по уплате налогов и сборов.

  • В отношении заявителя было досрочно прекращено решение о предоставлении отсрочки в течение последних 3 лет.

  • Налогоплательщик находится в стадии банкротства или ликвидации.

  • Получатель отсрочки планирует выезд за границу на постоянное место жительства.

Не знаете, с чего начать или сомневаетесь в том, что налоговая предоставит отсрочку по налогам? Обращайтесь в АКГ «Созидание и Развитие», мы ответим на все интересующие вопросы, поможем подготовить пакет документов для получения отсрочки и проконсультируем по основаниям ее предоставления.

Начисляются ли проценты на задолженность при предоставлении отсрочки

Да, но не во всех случаях. По одним основаниям они начисляются в половинном размере, по другим — не начисляются вовсе. 

Если основанием для отсрочки является ущерб, возникший вследствие стихийного бедствия или катастрофы, либо неполучение бюджетных средств – проценты не будут начислены.

Если причиной для предоставления отсрочки является угроза банкротства, тяжелое имущественное положение заявителя или сезонный характер деятельности налогоплательщика – проценты будут начислены в половинном размере. 

По всем остальным основаниям проценты начисляются в размере ставки рефинансирования ЦБ.

Проценты начисляются начиная с даты вынесения решения о предоставления отсрочки по дату уплаты налога.

Порядок получения отсрочки по налогам

Шаг 1. Подготовка заявления на отсрочку

Заявление составляется по форме утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-8/1134 от 30.11 2022.

В 2023 году этот документ направляется в налоговую только в электронной форме, в связи с чем и заполняется он только с помощью программного обеспечения.

На первом листе заявления указываются данные о налогоплательщике, обращающемся за получением отсрочки, налоговом органе, в которой направляется заявление, и виде льготы.

В поле «Представляется в налоговый орган (код)», необходимо указать код налоговой инспекции, в который подается заявление. Здесь есть некоторые нюансы.

Куда направляется заявление о предоставлении отсрочки

Если сумма налога или задолженности по ЕНС не превышает 10 млн руб., заявление направляется в УФНС субъекта РФ по месту регистрации организации или ИП.

Если сумма обязательного платежа или недоимки по единому счету превышает 10 млн руб., заявление направляется в Межрегиональную ИФНС по управлению долгом.

Если же отсрочка нужна по обязательному платежу на сумму более 1 млрд руб., то решение принимается Межрегиональной ИФНС по управлению долгом, совместно с ФНС.

В поле «Прошу предоставить» необходимо указать код «1» — отсрочку.

На странице 2 нужно сделать ссылку на номер подпункта и пункта статьи НК, в которой приведено основание для предоставления отсрочки, которым воспользовался заявитель.

Также необходимо указать КБК обязательного платежа, по которому планируется получение отсрочки.

На 3 листе указывается срок, на который запрашивается отсрочка по налогу, сумма задолженности и способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налога или задолженности.

Шаг 2. Подготовка документов, прикладываемых заявлению

Вместе с заявлением, в ИФНС нужно представить следующие документы:

  • Справки из банков об оборотах денежных средств за каждый месяц (в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления).

  • Справки из банков об остатках денежных средств на счетах налогоплательщика.

  • Перечень контрагентов-дебиторов заявителя с указанием цен договоров и сроков их исполнения.

  • Документы, подтверждающие наличие основания для получения отсрочки.

  • Документы, подтверждающие обеспечение обязанности по уплате налога, на который запрашивается отсрочка.

Перечень документов для каждого основания предоставления отсрочки может отличаться. Так, например, в случае обращения за отсрочкой ввиду стихийного бедствия, кроме указанных документов, потребуется акт оценки причиненного ущерба.

АКГ «Созидание и Развитие» предлагает полный комплекс услуг в сфере налогообложения, включая получение отсрочки по налогам. Специалисты компании разъяснят для вас все нюансы получения отсрочки, помогут заполнить документы и ответят на интересующие вопросы. Вы можете положиться на нас!

Шаг 3. Направление документов в ИФНС

Документы направляются только в электронной форме: через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС (телекоммуникационным каналам связи).

Документы по обеспечению обязательства по уплате налога (договор залога, поручительства или банковская гарантия) могут быть предоставлены в течении 30 дней после вынесения решения о предоставлении отсрочки.

Шаг 4. Получение решения о предоставлении отсрочки либо отказа в ней

После получения от заявителя необходимого пакета документов налоговая рассматривает сначала документы, подтверждающие обеспечение обязанности по уплате налога и только после этого решает вопрос о предоставлении отсрочки.

На рассмотрение документов об обеспечении обязанности инспекторам отводится 5 дней, а на принятие окончательного решения о предоставлении отсрочки либо отказа в ней — 10. Отсчет времени начинается с даты подачи заявления.

Что изменилось в порядке предоставления отсрочки в 2023 году

Существенных изменений немного. К ним можно отнести следующие:

  • Отмену для организации условия о величине чистых активов.

  • Изменение порядка направления документов в налоговую (только в электронной форме).

  • Сокращение перечня документов, необходимых для получения отсрочки (не нужно прикладывать копии договоров с контрагентами-дебиторами).

  • Сокращение срока рассмотрения документов об обеспечении обязанностей по уплате налогов (5 дней вместо 7).

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Комментарии

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