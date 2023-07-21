Отсрочка по налогам 2023: что изменилось, условия получения

Организации и ИП на протяжении всей своей деятельности должны уплачивать в бюджет налоги, сборы и прочие обязательные платежи. Но что делать, если финансовое положение налогоплательщика не позволяет сделать это единовременно? Можно попросить отсрочку.

Разберем, что из себя представляет это право, каковы условия получения отсрочки и что изменилось в порядке ее предоставления в 2023 году.

Отсрочка по налогам — что это

Отсрочка по обязательным платежам – это перенос срока их уплаты на более поздний период. Погашение задолженности при этом осуществляется единовременно, а не поэтапно, как в случае с рассрочкой.

Получение отсрочки – сложная процедура. Нужно не только тщательно изучить основания для отсрочки и условия ее предоставления, но и перечень необходимых документов и порядок оформления заявления. Разобраться во всех нюансах получения отсрочки и подготовки необходимых бумаг, помогут специалисты АКГ «Созидание и Развитие». Большой опыт работы наших экспертов и наличие реальных кейсов по предоставлению отсрочки по налогам, помогут снизить риск отказа до минимума.

Отсрочка по налогам предоставляется в том случае, если финансовое положение организации или ИП не позволяет единовременно исполнить обязанность по уплате обязательного платежа, но такая возможность появится позже — в периоде, на который была предоставлена льгота.

Например, по определенным основаниям организация не может оплатить налог по УСН в установленный срок. Но через 3 месяца такая возможность у нее появится. При наличии определенных оснований она может обратиться в Налоговую инспекцию за предоставлением отсрочки на данный период. Это позволит избежать нарушения налогового законодательства и негативных последствий для организации.

Отсрочка может быть предоставлена как в отношении задолженности по ЕНС, так и по налогам, срок уплаты которых еще не наступил.

В случае невозможности единовременной оплаты налогов (пени, штрафов), начисленных по итогам налоговой проверки, — отсрочку заявить нельзя, но можно просить о рассрочке.

На какой срок может быть предоставлена отсрочка

Максимальный период, на который можно перенести срок уплаты налога, составляет 1 год. Он начинает течь:

С даты принятия решения о предоставлении отсрочки — в отношении задолженности по ЕНС.

С даты уплаты налога по НК — в отношении будущих платежей.

Действие отсрочки прекращается по истечении срока, на которой она была предоставлена. Но возможно и досрочное ее прекращение: по инициативе налогоплательщика или налоговой службы.

По инициативе налогоплательщика это происходит тогда, когда организация или ИП досрочно погашает обязанность по уплате налога.

По инициативе налоговой инспекции — в случае аннулирования отсрочки из-за нарушения условий ее предоставления.

Во втором случае налогоплательщик должен погасить задолженность по налогу в течение месяца начиная со дня принятия решения о досрочном прекращении отсрочки. Также потребуется уплатить пени, начисленные с даты принятия решения о предоставлении отсрочки по дату ее досрочного прекращения.

Условия предоставления отсрочки в 2023 году

Отсрочку можно получить, если имеются веские основания.

Например:

Ущерб, возникший из-за стихийного бедствия или катастрофы.

Недополучение или неполучение бюджетных средств, в том числе за оказанные услуги или выполненные работы.

Наличие оснований, позволяющих полагать, что единовременная уплата налога (погашение задолженности по ЕНС) повлечет дальнейшее банкротство организации или ИП.

Невозможность уплаты налога или погашения задолженности из-за имущественного положения налогоплательщика.

Сезонный характер деятельности.

Наличие любого из указанных оснований необходимо подтверждать документально.

Кому могут отказать в предоставлении отсрочки по налогам

Наличие оснований для отсрочки — не гарантия того, что она будет предоставлена.

Есть ряд причин, по которым налоговики могут отказать в ее предоставление. Это может произойти из-за того, что:

В отношении заявителя возбуждено уголовное дело, связанное с нарушениями законодательства в сфере налогов и сборов.

Налогоплательщик, претендующий на отсрочку, оспаривает обязанность по уплате налогов и сборов.

В отношении заявителя было досрочно прекращено решение о предоставлении отсрочки в течение последних 3 лет.

Налогоплательщик находится в стадии банкротства или ликвидации.

Получатель отсрочки планирует выезд за границу на постоянное место жительства.

Не знаете, с чего начать или сомневаетесь в том, что налоговая предоставит отсрочку по налогам? Обращайтесь в АКГ «Созидание и Развитие», мы ответим на все интересующие вопросы, поможем подготовить пакет документов для получения отсрочки и проконсультируем по основаниям ее предоставления.

Начисляются ли проценты на задолженность при предоставлении отсрочки

Да, но не во всех случаях. По одним основаниям они начисляются в половинном размере, по другим — не начисляются вовсе.

Если основанием для отсрочки является ущерб, возникший вследствие стихийного бедствия или катастрофы, либо неполучение бюджетных средств – проценты не будут начислены.

Если причиной для предоставления отсрочки является угроза банкротства, тяжелое имущественное положение заявителя или сезонный характер деятельности налогоплательщика – проценты будут начислены в половинном размере.

По всем остальным основаниям проценты начисляются в размере ставки рефинансирования ЦБ.

Проценты начисляются начиная с даты вынесения решения о предоставления отсрочки по дату уплаты налога.

Порядок получения отсрочки по налогам

Шаг 1. Подготовка заявления на отсрочку

Заявление составляется по форме утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-8/1134 от 30.11 2022.

В 2023 году этот документ направляется в налоговую только в электронной форме, в связи с чем и заполняется он только с помощью программного обеспечения.

На первом листе заявления указываются данные о налогоплательщике, обращающемся за получением отсрочки, налоговом органе, в которой направляется заявление, и виде льготы.

В поле «Представляется в налоговый орган (код)», необходимо указать код налоговой инспекции, в который подается заявление. Здесь есть некоторые нюансы.

Куда направляется заявление о предоставлении отсрочки

Если сумма налога или задолженности по ЕНС не превышает 10 млн руб., заявление направляется в УФНС субъекта РФ по месту регистрации организации или ИП.

Если сумма обязательного платежа или недоимки по единому счету превышает 10 млн руб., заявление направляется в Межрегиональную ИФНС по управлению долгом.

Если же отсрочка нужна по обязательному платежу на сумму более 1 млрд руб., то решение принимается Межрегиональной ИФНС по управлению долгом, совместно с ФНС.

В поле «Прошу предоставить» необходимо указать код «1» — отсрочку.

На странице 2 нужно сделать ссылку на номер подпункта и пункта статьи НК, в которой приведено основание для предоставления отсрочки, которым воспользовался заявитель.

Также необходимо указать КБК обязательного платежа, по которому планируется получение отсрочки.

На 3 листе указывается срок, на который запрашивается отсрочка по налогу, сумма задолженности и способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налога или задолженности.

Шаг 2. Подготовка документов, прикладываемых заявлению

Вместе с заявлением, в ИФНС нужно представить следующие документы:

Справки из банков об оборотах денежных средств за каждый месяц (в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления).

Справки из банков об остатках денежных средств на счетах налогоплательщика.

Перечень контрагентов-дебиторов заявителя с указанием цен договоров и сроков их исполнения.

Документы, подтверждающие наличие основания для получения отсрочки.

Документы, подтверждающие обеспечение обязанности по уплате налога, на который запрашивается отсрочка.

Перечень документов для каждого основания предоставления отсрочки может отличаться. Так, например, в случае обращения за отсрочкой ввиду стихийного бедствия, кроме указанных документов, потребуется акт оценки причиненного ущерба.

АКГ «Созидание и Развитие» предлагает полный комплекс услуг в сфере налогообложения, включая получение отсрочки по налогам. Специалисты компании разъяснят для вас все нюансы получения отсрочки, помогут заполнить документы и ответят на интересующие вопросы. Вы можете положиться на нас!

Шаг 3. Направление документов в ИФНС

Документы направляются только в электронной форме: через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС (телекоммуникационным каналам связи).

Документы по обеспечению обязательства по уплате налога (договор залога, поручительства или банковская гарантия) могут быть предоставлены в течении 30 дней после вынесения решения о предоставлении отсрочки.

Шаг 4. Получение решения о предоставлении отсрочки либо отказа в ней

После получения от заявителя необходимого пакета документов налоговая рассматривает сначала документы, подтверждающие обеспечение обязанности по уплате налога и только после этого решает вопрос о предоставлении отсрочки.

На рассмотрение документов об обеспечении обязанности инспекторам отводится 5 дней, а на принятие окончательного решения о предоставлении отсрочки либо отказа в ней — 10. Отсчет времени начинается с даты подачи заявления.

Что изменилось в порядке предоставления отсрочки в 2023 году

Существенных изменений немного. К ним можно отнести следующие:

Отмену для организации условия о величине чистых активов.

Изменение порядка направления документов в налоговую (только в электронной форме).

Сокращение перечня документов, необходимых для получения отсрочки (не нужно прикладывать копии договоров с контрагентами-дебиторами).

Сокращение срока рассмотрения документов об обеспечении обязанностей по уплате налогов (5 дней вместо 7).

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: