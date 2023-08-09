Как удержать специалистов, которых пытаются переманить конкуренты

Проблема утечки квалифицированных кадров — не новая. Многие «охотники за головами» следят за крутыми специалистами и при любом удобном случае готовы сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Как же быть руководителю? Как удержать специалистов, за которыми охотятся конкуренты?

Почему так происходит

Найти нового сотрудника, особенно на ведущую должность, — это большая проблема для компании.

Во-первых, среди тех, кто находится в поиске работы, может не оказаться кандидата, который соответствует всем требованиям и обладает должными компетенциями.

Во-вторых, чтобы вырастить своего сотрудника или новичка до нужной квалификации придется потратить много сил и времени. А значит, остается третий вариант — найти готового специалиста у конкурентов или партнеров.

Конечно, такой подход не является этичным, но, к сожалению, компании не обращают внимание на этичность вопроса, а все таки спешат за собственной выгодной в лице качественного сотрудника.

Как же сделать так, чтобы удержать сотрудников и не позволить, чтобы их переманили конкуренты?

Прежде всего, нужно действовать на опережение. Если вы четко понимаете причины, по которым увольняются сотрудники, то постарайтесь принять ответные меры, чтобы устранить их.

Денежная мотивация . Большая часть специалистов готова сменить работу, если им предложат более высокую оплату труда. Поэтому, всегда следите за тенденциями на рынке заработной платы и не опускайте ее ниже средней по рынку. Иначе конкуренты предложат больше.

Создайте доверительные отношения в коллективе . Люди не решают уволиться сиюминутно, если только им не предложили колоссальное изменение зарплаты. Как правило, проблемы накапливаются со временем, о некоторых из них вы можете даже и не догадываться. Но если в коллективе будут созданы доверительные отношения, сотрудник сможет высказать свое недовольство или свою точку зрения и будет уверен, что он получит обратную связь. Такой коллектив очень ценится и вряд ли из него захочется уходить.

Раскрывайте потенциал сотрудника. Рутина и скука тоже являются одними из катализаторов увольнения, ведь нет ничего хуже монотонной работы, особенно для личностей творческих и креативных. Неинтересные и скучные задачи вызывают усталость, как следствие работа выполняется плохо. Чтобы избежать такого, постарайтесь менять задачи, выбирайте интересные проекты, обсуждайте идеи со своими сотрудниками, вовлекайте их в работу, тогда они будут чувствовать вашу заинтересованность в себе.

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Разделяйте ценности компании с сотрудниками . Почему создаются крупные корпорации, в которых некоторые сотрудники вырастают от мелкого офисного менеджера до уровня топ-руководителя? Потому что в таких компаниях отлично обозначены ценности, а сотрудники принимают и разделяют их, ощущают себя частью большого дела и испытывают вовлеченность в процесс. Когда сотрудник чувствует свою сопричастность и важность, он с минимальной долей вероятности захочет покидать такую компанию.

Не распространяйте информацию о сотрудниках . Постарайтесь не выдавать информацию о сотрудниках, которые выполняют ту или иную работу для клиентов, ведь может случиться так, что клиент обратится в следующий раз напрямую к вашему сотруднику, а не в компанию. И либо вы потеряете проект, либо сотрудника.

Дайте понять, что вы заинтересованы и в сотруднике и даже, в случае его ухода, вы готовы будете принять его обратно . Как правило, если сотрудник понимает, что поступил неверно и возвращается, то он прилагает особенные усилия для работы и демонстрирует отличный результат, чтобы показать весь свой профессионализм и заинтересованность.

Не спешите делать встречное предложение и повышать зарплату, если сотрудник надумал уйти. Во-первых, это вызовет негодование у других коллег, во-вторых, нет никакого смысла платить высокую зарплату недовольному сотруднику. Просто вернитесь в пункт 6 и дайте понять, что при желании он сможет вернуться.

Бывают случаи, когда так или иначе приходится расставаться даже с ценными сотрудниками.

Иногда люди теряют интерес к деятельности, перегорают, хотят полностью сменить профессию. Случается, что жизненные обстоятельства складываются так, что человеку нужно, например, сменить место жительства. А иногда, сотрудник намеренно шантажирует начальство своим уходом, чтобы повысить себе зарплату, такой кадр тоже не принесет особого успеха компании.

Как бы не складывалась ситуация, старайтесь минимизировать наступление рисков — мониторьте рынок зарплат, следите за изменениями в вашей отрасли, создавайте комфортные условия для своих сотрудников, формируйте кадровые резервы.

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