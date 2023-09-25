Медосмотры работников: что изменилось с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки к законам «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О безопасности дорожного движения». У работодателей появилась возможность проводить медосмотры сотрудников дистанционно, без посещения медцентра и личного присутствия врача. Рассказываем, что нужно знать компаниям, в штате которых есть водители.

Кого касается нововведение

Дистанционные медосмотры доступны для водителей коммерческого транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки: перед рейсом, после рейса, а также в течение рабочего дня (смены) (см. приказ Минздрава от 30.05.2023 № 266н). Новые правила касаются:

работников по трудовым договорам, которые управляют легковым, пассажирским и грузовым автомобилем, спецтехникой для реализации задач предприятия;

ИП, занимающихся перевозками лично;

физических лиц без статуса ИП, оказывающих услуги на легковом такси.

Ограничения установлены для компаний, которые выполняют:

организованные перевозки детей;

пассажирские междугородние перевозки дальностью более 300 км.;

перевозки опасных грузов.

Водители таких организаций несут повышенную ответственность за жизнь и здоровье людей, а также сохранение окружающей среды, поэтому по-прежнему должны наблюдаться очно в медицинских лицензированных кабинетах (подп. «б» п.2 ст.2 закона от 29.12.2022 № 629-ФЗ).

Кроме того, поправки к закону не отменили обязанность работников транспорта 2 раза в год сдавать анализы (химико-токсикологические исследования) на отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.

Остаются сомнения, может ли ваша компания использовать онлайн-диагностику водителей? Посоветуйтесь с профессионалами — АКГ «Созидание и Развитие» оказывает консультационную поддержку бизнесу по любым вопросам правоприменения.

Что такое дистанционный медосмотр

Удаленный медосмотр выполняется с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК), одобренного Минздравом. Работодателю нужно приобрести или взять в аренду у специализированной организации компьютерную систему с подключенным алкотестером, тонометром, термометром и веб-камерой.

ПАК регистрирует данные о состоянии водителя и автоматически передает информацию медицинскому работнику для составления заключения. Процедура подлежит видеозаписи, а полученные измерения хранятся в течение 30 дней. Если результаты исследования удовлетворительные, медработник выдает справку о готовности водителя к рейсу, заверенную личной УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись).

Дистанционный способ осмотра полностью исключает вероятность «дружбы», то есть предварительной договоренности с медиком. Итоги тестирования водителей получаются максимально объективными и беспристрастными.

Порядок действий при дистанционном медосмотре

1. Идентификация водителя через биометрические данные — запись голоса или видеоизображение.

Предварительно возьмите письменное согласие работника на использование его биометрии и передачу данных в медучреждение (ст. 11 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

2. Проведение визуальных и инструментальных исследований.

К первым относится: адекватность поведения, состояние речи, моргание и т.д. Инструментальные — это измерение температуры, давления, пульса, чистоты дыхания на наличие паров алкоголя.

3. Оценка полученных результатов.

4. Принятие решения о допуске или недопуске водителя к рейсу (смене). При отрицательном решении следует немедленное информирование работодателя.

5. Если допуск разрешен, медработник выдает заключение, заверенное собственной УКЭП. На принтер ПАК выводится наклейка с указанием времени и датой прохождения осмотра. Далее водитель может вклеить ее в путевой лист.

Что если ПАК зарегистрирует у водителя отклонение от нормы?

При негативных результатах инструментального и (или) визуального исследования, например, отклонении от нормы артериального давления, пульса:

Допускается провести не более двух дополнительных исследований с интервалом 5-10 минут.

В случае повторной аномалии сотрудник отстраняется от смены (рейса). Очередной медосмотр можно пройти только на следующий день.

При обнаружении у водителя признаков опьянения (алкогольного, наркотического) работодатель уведомляется незамедлительно.

Что должен обеспечить работодатель для дистанционных медосмотров

Возможность сбора и хранения биометрических персональных данных. Идентификацию личности работника через микрофон или видеокамеру. Видеофиксацию в помещении, где осуществляется медосмотр, при наличии письменного согласия сотрудников. Соблюдение требований эксплуатационной документации на ПАК. Хранение результатов исследований не менее 30 календарных дней.

АКГ «Созидание и Развитие» — отличный советник современного бизнеса! Компания входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России и специализируется на консультировании по налоговым, бухгалтерским, юридическим вопросам. Каждую неделю команда профессионалов решает более 85 сложных задач для своих клиентов. Запись на консультацию.

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KYxHe