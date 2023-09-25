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Медосмотры

Медосмотры работников: что изменилось с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки к законам «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О безопасности дорожного движения». У работодателей появилась возможность проводить медосмотры сотрудников дистанционно, без посещения медцентра и личного присутствия врача. Рассказываем, что нужно знать компаниям, в штате которых есть водители.
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Медосмотры работников: что изменилось с 1 сентября 2023 года
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Кого касается нововведение

Дистанционные медосмотры доступны для водителей коммерческого транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки: перед рейсом, после рейса, а также в течение рабочего дня (смены) (см. приказ Минздрава от 30.05.2023 № 266н). Новые правила касаются:

  • работников по трудовым договорам, которые управляют легковым, пассажирским и грузовым автомобилем, спецтехникой для реализации задач предприятия;

  • ИП, занимающихся перевозками лично; 

  • физических лиц без статуса ИП, оказывающих услуги на легковом такси.

Ограничения установлены для компаний, которые выполняют:

  • организованные перевозки детей;

  • пассажирские междугородние перевозки дальностью более 300 км.;

  • перевозки опасных грузов.

Водители таких организаций несут повышенную ответственность за жизнь и здоровье людей, а также сохранение окружающей среды, поэтому по-прежнему должны наблюдаться очно в медицинских лицензированных кабинетах (подп. «б» п.2 ст.2 закона от 29.12.2022 № 629-ФЗ).

Кроме того, поправки к закону не отменили обязанность работников транспорта 2 раза в год сдавать анализы (химико-токсикологические исследования) на отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.

Остаются сомнения, может ли ваша компания использовать онлайн-диагностику водителей? Посоветуйтесь с профессионалами — АКГ «Созидание и Развитие» оказывает консультационную поддержку бизнесу по любым вопросам правоприменения.

Что такое дистанционный медосмотр

Удаленный медосмотр выполняется с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК), одобренного Минздравом. Работодателю нужно приобрести или взять в аренду у специализированной организации компьютерную систему с подключенным алкотестером, тонометром, термометром и веб-камерой. 

ПАК регистрирует данные о состоянии водителя и автоматически передает информацию медицинскому работнику для составления заключения. Процедура подлежит видеозаписи, а полученные измерения хранятся в течение 30 дней. Если результаты исследования удовлетворительные, медработник выдает справку о готовности водителя к рейсу, заверенную личной УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). 

Дистанционный способ осмотра полностью исключает вероятность «дружбы», то есть предварительной договоренности с медиком. Итоги тестирования водителей получаются максимально объективными и беспристрастными

Порядок действий при дистанционном медосмотре

1. Идентификация водителя через биометрические данные — запись голоса или видеоизображение.

Предварительно возьмите письменное согласие работника на использование его биометрии и передачу данных в медучреждение (ст. 11 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

2. Проведение визуальных и инструментальных исследований. 

К первым относится: адекватность поведения, состояние речи, моргание и т.д. Инструментальные — это измерение температуры, давления, пульса, чистоты дыхания на наличие паров алкоголя.

3. Оценка полученных результатов.

4. Принятие решения о допуске или недопуске водителя к рейсу (смене). При отрицательном решении следует немедленное информирование работодателя.

5. Если допуск разрешен, медработник выдает заключение, заверенное собственной УКЭП. На принтер ПАК выводится наклейка с указанием времени и датой прохождения осмотра. Далее водитель может вклеить ее в путевой лист.

Что если ПАК зарегистрирует у водителя отклонение от нормы?

При негативных результатах инструментального и (или) визуального исследования, например, отклонении от нормы артериального давления, пульса: 

  • Допускается провести не более двух дополнительных исследований с интервалом 5-10 минут.

  • В случае повторной аномалии сотрудник отстраняется от смены (рейса). Очередной медосмотр можно пройти только на следующий день.

  • При обнаружении у водителя признаков опьянения (алкогольного, наркотического) работодатель уведомляется незамедлительно.

Что должен обеспечить работодатель для дистанционных медосмотров

  1. Возможность сбора и хранения биометрических персональных данных.

  2. Идентификацию личности работника через микрофон или видеокамеру.

  3. Видеофиксацию в помещении, где осуществляется медосмотр, при наличии письменного согласия сотрудников.

  4. Соблюдение требований эксплуатационной документации на ПАК.

  5. Хранение результатов исследований не менее 30 календарных дней.

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Комментарии

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