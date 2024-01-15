Новые правила учета 2023–2024: что нужно знать бухгалтеру про изменения ФСБУ, чтобы успешно пройти аудиторскую проверку

Заканчивается 2023 год и пора уже задуматься об аудите бухгалтерского и налогового учета. За последние годы оба учета претерпели серьезные изменения. В налоговом учете появился ЕНП, а в бухгалтерском — действуют новые ФСБУ, правильное применение которых существенно влияет на финансовую отчетность организаций.

Расскажем, какие изменения в ФСБУ нужно учесть бухгалтеру, чтобы пройти аудиторскую проверку без замечаний?

Кому нужен и кто попадает под аудит

Некоторые организации закон обязывает проходить обязательный аудит.

Основные критерииобязательного аудита это размер дохода (выручки) и сумма активов баланса. Компания попадает под обязательный аудит за 2023 год, если эти показатели за предыдущий год превысили:

доход > 800 млн рублей;

сумма активов баланса (на конец 2022 года) > 400 млн рублей.

Список критериев и организаций для проведения обязательного аудита довольно большой и содержится в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Перечень не закрыт, поскольку в данной норме указано, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится во всех случаях, если это требование прописано специальными нормами федерального законодательства.

Если аудиторское заключение получено до 31 марта, его нужно сдать вместе с годовой отчетностью до 31 марта. Если дата аудиторского заключения после 31 марта, его нужно подать в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря.

Кроме обязательного есть еще и инициативный аудит. Его проводят по собственной инициативе. Это позволяет заранее проверить достоверность информации в налоговом и бухгалтерском учете, отчетности и своевременно принять решение о необходимости конкретных действий по исправлению ошибок и минимизации рисков для того чтобы:

Избежать внимания со стороны ФНС и штрафов при проведении налоговых проверок. Налоговая инспекция пристально отслеживает в моменте все текущие операции бизнеса через онлайн-кассы, АСК-НДС, банки и т.д. Обеспечить достоверность финансового учета и отчетности, на основе которой руководитель принимает решения о кредитовании, инвестициях, заключении крупных контрактов и выплате дивидендов. Собственнику важен анализ не только рынка сбыта или тенденций самой отрасли, но и анализ скрытых финансовых резервов, которые иногда позволяют даже убыточную компанию превратить в прибыльную.

Часто бухгалтер просто не успевает лавировать между всеми изменениями законодательства. Поэтому он тоже заинтересован в проведении инициативного аудита, чтобы вести учет без нарушений.

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Какие ФСБУ применяются в 2023 году

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год обязательно должна быть составлена с учетом правил, установленных Федеральными стандартами бухгалтерского учета:

Кроме того досрочно в 2023 году можно начать применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Обязательным новый порядок учета НМА станет только с отчетности за 2024 год. А ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в обязательном порядке действует с 1 апреля 2025 года. Сроки начала применения ФСБУ смотрите в таблице.

Важно: в учетной политике организации должны быть учтены все изменения и нововведения.

Таблица. «Сроки начала применения ФСБУ»

Если организация проигнорирует новые стандарты, то кроме замечаний со стороны аудиторов ей может грозить отрицательное аудиторское заключение. С таким заключением компания не сможет участвовать в тендерах, привлекать кредиты, возможны и другие негативные последствия.

Существуют ли штрафы за неприменение Федеральных стандартов бухгалтерского учета? Сам ФСБУ не устанавливает какие-либо санкции за его несоблюдение. Но неприменение стандартов рано или поздно приведет к искажению показателей бухгалтерской отчетности. Если искажение составит 10 и более процентов, организации грозит штраф по ст. 120 НК:

10 тысяч рублей — за нарушение в одном налоговом периоде;

30 тысяч рублей — за нарушение в течение ряда налоговых периодов.

Если в результате была занижена сумма налога к уплате, штраф составит 20% от неуплаченного налога, но не менее 40 тысяч рублей.

За нарушение требований, которые касаются регистров бухгалтерского учета, установлены административные штрафы по ст. 15.11 КоАП — грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету: 5–10 тысяч рублей, а за повторное нарушение 10–20 тысяч рублей или дисквалификация на срок 1–2 года.

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается в том числе:

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%.

Современные федеральные стандарты бухгалтерского учета заменяют устаревшие ПБУ. Некоторые из них разрабатываются в соответствии с международными стандартами МСФО, другие не имеют аналогов.

Расскажем о том, как правильно применять действующие и новые ФСБУ в 2023 году, чтобы успешно пройти аудит.

В оценке правильности применения ФСБУ будем учитывать рекомендации письма Минфина от 18.01.2022 № 07-04-09/2185, адресованного аудиторам, но полезного и бухгалтерам.

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Стандарт «Запасы» применяется с 2021 года, он разработан на основе МСФО (IAS) 2 «Запасы» и заменил ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

В ПБУ 5/01 не было привязки к сроку полезного использования. Поэтому раньше основные средства дешевле лимита часто учитывались на счете 10 «Материалы».

В 2023 году в составе запасовможно учесть только те ТМЦ, которые потребляются или продаются в рамках обычного операционного цикла организации или используются в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).

Период расчета в ФСБУ 5/2019 не установлен. Это может быть месяц, квартал, полугодие или год. Период расчета и количество дней закрепите в учетной политике организации.

Для запасов появился новый вид проверки — оценка резерва под обесценение материальных ценностей. Ее проводят в конце года перед составлением отчетности — последний календарный день периода, за который формируется бухгалтерская отчетность.

При этом нужно выделить материальные ценности, которые:

морально устарели;

полностью или частично потеряли первоначальные качества;

рыночная стоимость стала дешевле или их стало труднее продать.

При проверке запасов нужно оценить остатки на счетах учета, а также проверить кредитовый остаток по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» (по каждому созданному резерву).

В 2023 году, согласно стандарту, учет запасов ведется по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019). По всем запасам, кроме незавершенного производства и готовой продукции, в такую стоимость входят фактические затраты на приобретение, создание, доведение до готовности и продажу. Фактическими затратами считается, в том числе увеличение уставного капитала или безвозмездное получение имущества от учредителя или иного участника общества.

Согласно ФСБУ 5/2019, в фактическую себестоимость запасов нужно включать все суммы, потраченные компанией при их приобретении или создании с учётом всех скидок и прочих преференций (вычеты, премии и льготы) от поставщика, но за вычетом возмещаемых налогов (п. 12 ФСБУ 5/2019).

Аудиторы будут обращать особое внимание именно на этот аспект – все ли премии или льготы зачтены в стоимость, и все ли из зачтенных реально связаны с приобретением этих конкретных запасов.

Управленческие расходы не должны входить в фактическую себестоимость готовой продукции или незавершенного производства, если только они не связаны непосредственно с данным производством. Тут и кроется опасная ловушка. Организации сами определяют, включать те или иные управленческие затраты в себестоимость, но аудиторы будут внимательно проверять обоснованность такого решения.

Обратите внимание: Исходя из ФСБУ 5/2019, организация вправе принять решение не применять стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Такое решение должно быть принято в отношении всех объектов запасов, которые предназначены для управленческих нужд, а не их отдельных видов или единиц и закреплено в учетной политике.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 целесообразно рассматривать в комплексе, так как Минфин утвердил их одним приказом от 17.09.2020 № 204н в качестве замены ПБУ 6/01.

Стандарт 6/2020 «Основные средства» заменил ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Кроме того, утратили силу Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина от 13.01.2003 года № 91н.

Стандарт 26/2020 «Капитальные вложения» заменил ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

Основные изменения в стандартах:

Лимит стоимости основных средств организация определяет самостоятельно, все малоценные (ниже установленного лимита) объекты ОС сразу относятся на расходы.

При длительной отсрочке платежа при покупке или продаже основных средств их первоначальная стоимость включает дисконтированную сумму обязательств.

При безвозмездном получении основные средства определяются по справедливой стоимости.

Переоцененная стоимость основных средств определяется, как справедливая стоимость, а переоценка может проводиться регулярно без ограничений.

Изменились правила работы с амортизацией: неамортизируемые (малоценные) ОС, момент начала и прекращения, способы начисления, база и т.п.

На замену доходным вложениям в материальные ценности появилось новое понятие — «инвестиционная недвижимость».

Основные средства и капитальные вложения следует проверять на обесценение.

Основными ошибкамипри применении ФСБУ 6/2020 в 2023 году могут быть некорректная классификация затрат на обеспечение работы основного средства и не списанные объекты основных средств стоимостью ниже установленного лимита.

На что рекомендует Минфин в письме от 18.01.2022 No 07-04-09/2185 обратить внимание аудиторам

В 2023 году существенные по величине затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, признаются самостоятельными инвентарными объектами (п. 10 ФСБУ 6/2020). Такое признание осуществляется вне зависимости от стоимости и срока полезного использования объектов основных средств, в отношении которых осуществлены указанные затраты.

При начислении амортизации необходимо помнить про ликвидационную стоимость объекта. Согласно ФСБУ 6/2020 ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия этого объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие. Причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока использования.

Теперь, после перехода в 2022 на ФСБУ 6/2020срок полезного использования определяется при признании этого объекта в бухгалтерском учете и подлежит проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств в соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении срока полезного использования. Уточнение срока полезного использования отражается перспективно, следовательно, величина накопленной амортизации изменению не подлежит, при этом остаточная стоимость объекта основных средств амортизируется на оставшийся срок полезного использования.

В соответствии с ФСБУ 26/2020 капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при соблюдении, среди прочего, условия, согласно которому понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. При этом под будущими экономическими выгодами, заключенными в активе, понимают потенциал прямого или косвенного увеличения поступлений денежных средств и их эквивалентов в организацию.

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ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

При создании ФСБУ 25/2018 Минфин ориентировался на МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Ранее в ПБУ аналога этому стандарту не было.

Этот стандарт классифицирует договоры не по юридической форме, а по содержанию.

ФСБУ исключил понятие «имущество» и ввел новое — «объект учета аренды». Оно распространяется на объекты, которые отвечают четырем условиям:

предмет аренды предоставляется на обозначенный в договоре срок;

предмет аренды идентифицируется и по условиям договора арендодатель не может заменить его до окончания срока аренды;

арендатор вправе использовать предмет аренды для получения прибыли;

арендатор имеет право сам определять, как использовать предмет аренды в рамках его технических характеристик.

Объект учета аренды отражается в бухучете сторон независимо от того, что написано в договоре. При этом правила для арендодателя и арендатора разные (информационное сообщение Минфина от 25.01.2019 № ИС-учет-15).

Особенности учета у арендатора

Арендатор при переходе на ФСБУ 25/2018 ведет учет аренды, не разделяя ее на операционную и финансовую. В дебите активного счета организация отражает не само имущество: помещение, оборудование, автомобиль, — а право пользования активом (ППА), на которое будет начисляться амортизация. В кредите пассивного счета указывается обязательство по аренде, которое будет погашаться.

Учет ППА должен быть аналогичен учету схожих по характеру активов арендатора. Поэтому ППА учитывают на счете, соответствующем сущности предмета аренды. Это может быть счет 01 «Основные средства», или счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» или иной балансовый счет.

ППА оценивается исходя из фактических затрат. Как и в случае с собственными активами, кроме стандартных транспортных расходов и стоимости установки, к ним относятся оценочные обязательства по будущему демонтажу.

Арендатор, который ведет упрощенный учет, если не собирается выкупать предмет аренды, вправе фактическую стоимость ППА определять как сумму первоначальной оценки обязательства по аренде. Остальные затраты можно признавать расходами по обычным видам деятельности.

Особенности учета у арендодателя

А вот арендодатель должен разделять аренду на финансовую и операционную — от этого зависят проводки.

К финансовой (неоперационной) аренде относятся несколько случаев, в том числе:

В договоре предусмотрено, что право собственности на предмет аренды переходит к арендатору.

Срок аренды сопоставим с периодом, в котором объект будет годен к использованию.

На дату заключения договора приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды.

Без существенных изменений предмет аренды может использовать только арендатор.

Иные случаи, когда к арендатору переходят выгоды и риски, связанные с правом собственности на предмет аренды.

Для учета финансовой аренды вводится новый вид актива — «инвестиции в аренду». Доходы признают в виде процентных начислений по этой инвестиции.

Для операционной аренды сохраняются прежние правила учета периодических поступлений.

При упрощенном бухучете можно любую аренду показывать как операционную и отражать только периодические платежи от арендатора. Исключение — договоры с правом выкупа предмета аренды или последующей субаренды (п. 11, 12 ФСБУ 25/2018).

Переданное в аренду имущество при применении ФСБУ 25/2018 можно учитывать как операционные доходы, но только в том случае, если арендодатель не собирается передавать имущество в собственность арендатору и у того нет права выкупа по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

Наибольшую сложность в практическом применении представляет собой учет аренды: ее классификация в качестве операционной или финансовой, определение объективных сроков для целей учета при неопределенности намерений и сроков в договоре, определение ставки дисконтирования и дисконтированной стоимости платежей и пр.

Ошибки учета при применении ФСБУ 25/2018

Неверная классификация финансовой и операционной аренды.

Формирование стоимости ППА с ошибками.

Определение сроков аренды: пролонгация, договор на 11 месяцев.

Ошибки в учете лизинга по правилам ФСБУ 25/2018.

ФСБУ 25/2018 и ошибки в исчислении налога на имущество.

Если организацией практикуется ежегодное перезаключение договоров аренды на 11 месяцев, нужно иметь в виду, что при определении срока аренды для целей бухгалтерского учета принимается во внимание наличие уверенности в продлении или прекращении аренды, уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды, в том числе прошлая практика организации. Эти же принципы применяются при неограниченном сроке аренды по договору. Постоянная пролонгация договора аренды не отменяет применение ФСБУ 25/2018.

ФСБУ 25/2018 обязателен к применению всеми компаниями, независимо от организационно-правовой формы, применяемой системы налогообложения или способа ведения бухгалтерского учета: обычного или упрощенного (п.п. 1 и 2 ФСБУ 25/2018).

Условие договора лизинга о том, у кого на балансе учитывается предмет лизинга, с 2022 года не влияет на бухгалтерский и на налоговый учет лизинговых операций

При этом компании, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут применять ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке. Исключением являются случаи, когда такая компания арендует имущество с правом выкупа и/или сдает арендованное имущество в субаренду, то такая компания должна отражать в учете право пользования арендой (ППА) и обязательство по аренде (п.п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

Если же речь идет о лизинге, аренде с правом выкупа или сдаче полученного в аренду имущества в субаренду, то компании малого бизнеса могут сформировать обязательство по аренде исходя из номинальной суммы платежей по лизингу (аренде) без дисконтирования (п. 14 ФСБУ 25/2018). А в состав фактической стоимости ППА можно не включать затраты на доставку и доведение предмета аренды (лизинга) в состояние, пригодное к эксплуатации, а также оценочные обязательства (п. 13 ФСБУ 25/2018).

Налог на имущество и ФСБУ

Остановимся на налоге на имущество в связи с вводом в действие новых стандартов. Несмотря на то, что ФСБУ меняют только правила бухгалтерского учета и не затрагивают налоговый учет, данные изменения все же сказываются на налоге на имущество.

Как ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 влияют на налог на имущество

При определении налоговой базы по налогу на имущество как среднегодовой стоимости имущества в соответствии с п. 1 ст. 374 НК такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной по правилам ведения бухгалтерского учета и учетной политики организации, то есть с учетом требований ФСБУ 6/2020.

Кроме этого, затраты организации на улучшение или восстановление объектов основных средств признаются в соответствии с п. 6 ФСБУ 26/2020 (за исключением затрат, указанных в пункте 16 ФСБУ 26/2020) в бухгалтерском учете капитальными вложениями при соблюдении условий, установленных п. 5 ФСБУ 26/2020.

Кто платит налог при аренде

До 2022 года арендаторы учитывали арендованное имущество за балансом и не платили по нему налог на имущество. Это была обязанность арендодателя. Начиная с 01.01.2022 года в Налоговый кодекс внесены изменения.

В соответствии с п. 3ст. 378НК с 01.01.2022 имущество, переданное в аренду, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), подлежит налогообложению у арендодателя (лизингодателя). Согласно письмам ФНСот 12.01.2022 № БС-4-21/111@ и Минфина от 11.01.2022 № 03-05-04-01/402 данный порядок применяется вне зависимости от учета объекта аренды в качестве основных средств или в качестве других активов.

На эти моменты обратит внимание не только аудитор, но и налоговый инспектор. Будьте внимательны! В том числе и при оформлении документов.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

И еще один обязательный к применению в 2023 году ФСБУ. Согласно этому стандарту, выделяются две категории бухгалтерских документов:

Первичные учетные документы — отражают отдельные операции и факты хозяйственной жизни.

Регистры бухучета — служат для накопления и обобщения информации о хозяйственных операциях, доходах, расходах, активах и т.д.

В ФСБУ есть три главных правила, которые действуют в отношении этих документов:

Они должны составляться на русском языке. Иностранные документы должны иметь построчный перевод на русский язык.

Все денежные показатели должны указываться в российских рублях.

Датой составления первичного документа считается день его подписания ответственным лицом. При несовпадении этой даты с фактом хозяйственной деятельности указываются обе даты.

На каждый факт хозяйственной деятельности (ФХД) составляется один первичный документ. Разрешено формировать один документ на несколько ФХД:

на связанные или повторяющиеся ФХД — например, при ежедневных отгрузках в рамках одного договора;

на длящиеся ФХД — при начислении ежемесячных процентов, амортизации и т.д.

Стандартом предусмотрены порядок подписания документов. Ставить живую подпись может руководитель компании или уполномоченные сотрудники. Если организация использует систему электронного документооборота (ЭДО), то при оформлении учетных документов она должна использовать электронную подпись.

При исправлении бумажного документа важно следить за тем, чтобы неверные данные были видны так же хорошо, как исправленные. Исправления в электронный документ можно внести только, если заменить его на новый, составленный без ошибок. В новом документе должна быть указана дата внесения исправлений и пометка о том, что он был составлен для замены ошибочного. Исправленный документ должен быть подписать электронными подписями тех же должностных лиц, которые подписывали исходный.

Стандарт утвердил правила хранения бухгалтерских документов, в том числе, что хранилище бумажных документов, как и электронные базы данных, должны размещаться на территории РФ.

Согласно ФСБУдокументооборот в бухгалтерском учете важно организовать с учетом своевременности, достоверности, корректности и защиты от несанкционированного доступа.

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Стандарт заменит ПБУ 14/2007. При создании ФСБУ 14/2022 Минфин ориентировался на МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».

Новый порядок учета станет обязательным только с отчетности за 2024 год. Но при желании компании могут применять его досрочно уже в 2023году.

Для этого такое решение нужно закрепить в учетной политике и сообщить пользователям о досрочном применении ФСБУ 14/2022 в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 (первый отчетный период) перехода на новый стандарт.

Основные правила нового стандарта

1. В качестве НМА может быть учтен актив, не имеющий материально-вещественной формы, если:

он может быть выделен из других активов или отделен от них;

он не предназначен для продажи;

организация предполагает использовать его в своей деятельности более 12 месяцев (обычного операционного цикла, если он превышает этот срок), в том числе предоставлять в пользование другим лицам;

организация может получать выгоду (доход) от использования такого актива. При этом права на актив должны быть подтверждены документально.

2. К капвложениям будут относиться затраты на покупку, создание и улучшение не только основных средств, но и нематериальных активов.

3. Лимит стоимости единицы НМА новый стандарт не устанавливает. Но организация сама может утвердить его в учетной политике. Тогда все затраты, связанные с формированием «малоценного НМА», будут учтены в расходах текущего периода по завершении таких капвложений.

4. НМА могут амортизироваться в течение срока полезного использования (СПИ), установленного организацией. Но только если такой срок можно определить.

5. Даты начала и окончания амортизации НМА прописаны так же, как это было сделано в ФСБУ 6/2020 для основных средств. Присутствует в новом стандарте и ликвидационная стоимость НМА, которая должна вычитаться из балансовой стоимости актива при начислении амортизации.

Но для нематериальных активов часто нет активного рынка поэтому в подавляющем большинстве случаев она будет равна нулю. В этом стандарт по учету НМА отличается от стандарта для основных средств. Ведь если организация хочет установить нулевую ликвидационную стоимость по объекту ОС, нужно это обосновать.

6. НМА надо проверять на обесценение. Так же как и в бухучете основных средств, это надо делать по правилам МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Если НМА не способен приносить выгоду в дальнейшем либо он выбывает, то он списывается с бухучета.

7. Организации, имеющие право вести бухгалтерский учет упрощенными способами, могут закрепить в своей учетной политике такие упрощения:

Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые учитываются в бухучете в качестве нематериальных активов, сразу и полностью признаются в текущем периоде как расходы по обычным видам деятельности.

Организация не будет проверять НМА на обесценение (это упрощение и следующее имеют смысл, если не выбрано первое упрощение, указанное выше).

Информация о нематериальных активах будет раскрываться в бухгалтерской (финансовой) отчетности в усеченном виде.

В новом ФСБУ 14/2022 предусмотрено несколько способов перехода на него:

Ретроспективный. Упрощенный — альтернативный, когда можно не пересчитывать сравнительные показатели за прошлые годы, но на дату перехода нужно принять к учету нематериальные активы, которые были учтены как другие активы, а также списать с баланса или переклассифицировать в другие активы те НМА, которые больше не являются таковыми по новому стандарту. Перспективный (только тем, кто может вести бухучет упрощенными способами) — когда новый ФСБУ применяется лишь к новым операциям.

Выбранный способ надо обязательно закрепить в учетной политике.

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ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Этот стандарт станет обязательным к использованию с 2025 года. Досрочно можно его применять с 2023 года.

До сих пор порядок инвентаризации не был прописан в каком-либо едином документе. Положения об организации инвентаризации содержались в различных нормах.

Компании вправе проводить инвентаризацию так часто и тогда, когда это представляется целесообразным и необходимым руководству. Но есть и обязательные случаи и сроки проведения инвентаризации:

при составлении годовой бухгалтерской отчетности (библиотечных фондов один раз в пять лет, других основных средств — один раз в три года);

при передаче (возврате) активов компании, имущественного комплекса (если это не обычная деятельность) в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов;

при смене работника, на которого возложена материальная ответственность;

при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50% его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) (при коллективной (бригадной) материальной ответственности);

при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов;

в случае пожара, аварии, стихийного бедствия, а также иного бедствия, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация;

при реорганизации организации, за исключением случаев реорганизации в форме преобразования;

при ликвидации организации.

Инвентаризации подлежат следующие объекты бухгалтерского учета:

активы;

обязательства;

источники финансирования деятельности организации;

объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению в бухгалтерском учете на забалансовых счетах и (или) информация о которых подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

неучтенные имущество, имущественные права, обязательства.

Инвентаризация — это выявление фактического наличия всех активов и обязательств, являющихся предметом инвентаризации. Выявляется фактическое наличие путем:

подсчета, взвешивания, обмера, осмотра – в отношении объектов, которые не учитываются в составе активов, но подлежат бухгалтерскому учету;

проверка документов, выполнение расчетов – в отношении НМА и капвложений в них, денежных средств, финансовых вложений, дебиторской задолженности, обязательств, отложенных налоговых активов.

Инвентаризация активов проводится по месту нахождения проверяемых активов в присутствии материально ответственного лица.

К документу о фактическом наличии запасов могут быть приложены акты обмеров, технические расчеты, документы с результатами перевеса весовых товаров, объяснительная МОЛ о пересортице и пр.

Результаты инвентаризации отражаются в том отчетном периоде, в котором проводилась инвентаризация.

Кардинальных изменений ФСБУ «Инвентаризация» не привнес. Правила инвентаризации были собраны в один документ; определены некоторые понятия, которые использовались и раньше, но не были прописаны в нормативных актах. Перечислим основные изменения:

Зафиксированы общие требования к инвентаризации: способы, с помощью которых выявляют фактическое наличие ТМЦ, документирование, обоснованность отражения результатов. Закреплены такие понятия инвентаризации, как «фактическое наличие объектов инвентаризации», «объекты инвентаризации», «срок проведения инвентаризации». Можно определять фактическое наличие объектов с помощью фото- и видео-фиксации. Организация вправе сама устанавливать состав документов по инвентаризации. Установили новые требования к оценке результатов инвентаризации. Зафиксированы даты, когда нужно проводить обязательную инвентаризацию. Установили случаи, когда можно не создавать инвентаризационную комиссию. Если при проведении инвентаризации нет менее одной пятой членов комиссии, это не является основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

Вывод

Учет в соответствии с новыми стандартами позволяет формировать отчетность, которая максимально точно характеризует финансовое положение организации. Бухгалтеру важно правильно применять новые ФСБУ, иначе отчетность не даст руководителям и собственникам бизнеса достоверную информацию и возможность в дальнейшем принимать верные решения, что, по сути, нивелирует ценность бухгалтерской работы.

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