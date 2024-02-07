Основания для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 2024: за что организации и ИП могут убрать из реестров

Налоговые органы теперь включат в реестры юридических лиц и ИП — ЕГРЮЛ и ЕГРИП, соответственно, — данные о предстоящих исключениях из них. Ранее в ЕГРЮЛ вносили такую информацию лишь о субъектах малого и среднего бизнеса, а в ЕГРИП подобные сведения не вносили вообще.

Это новшество оформлено законом от 02.11.2023 № 519-ФЗ, но оно не единственное: в 2024 году процедура исключения из реестров претерпела существенные изменения.

Новые основания для исключения

Для упрощенного исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП есть теперь новые основания. Так, если в течение последних:

12 месяцев юридическое лицо не подавало налоговой и бухгалтерской отчетности, при этом не фиксируются операции ни по одному из ее банковских счетов;

15 месяцев ИП не сдавал налоговую отчетность или уже истекло 15 месяцев со дня окончания действия патента, причем у бизнесмена есть долги по обязательным платежам — налогам, сборам, взносам;

а также если в ЕГРЮЛ и ЕГРИП выявлены недостоверные данные.

Исключение бизнес-субъекта из соответствующего реестра возможно в течение шести и более месяцев с момента ее внесения (ст. 21.1, 22.4 закона о госрегистрации)

В 2024 году применяется еще одно основание. Оно касается юридических лиц и ИП, которые были внесены своими обслуживающими банками в категорию высокой степени риска, а специальная комиссия и суд уже отказали в понижении этой степени. При выявлении таких обстоятельств налоговики вправе исключить неблагонадежного банковского клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (п. 4 ст. 7.8 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, на эту норму есть ссылка в законе о госрегистрации).

Как будут исключать из реестров в 2024 году

Процедура несколько изменилась. Налоговики, приняв решение о предстоящем исключении:

Вносят соответствующую запись в реестр.

Не позднее трех дней с даты принятия публикуют его в «Вестнике государственной регистрации», указав, когда и куда направлять возражения.

Не позднее одного рабочего дня размещают такие же сведения на сайте того же издания.

Если юридическое лицо или ИП не желают прекращать свое существование – по крайней мере, в таком виде, — то возможно остаться в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, подав возражения.

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Как остаться в реестрах

Для этого нужно обжаловать вынесенное решение. Исключаемое юридическое лицо или ИП отправляют мотивированные возражения. К ним нужно приложить документы, подтверждающие их тезисы, по адресу, который указан в уведомлении:

обычной почтой;

в электронном виде (подписано должно быть УКЭП);

при личной явке на прием.

Сроки для подачи возражений различаются в зависимости от статуса исключаемого. В течение:

шести месяцев с даты публикации решения подают организации и ИП, которым банк присвоил высокую степень риска;

трех месяцев — организаций в иных случаях;

одного месяца — ИП в иных случаях.

Как правило, этих сроков достаточно для того, чтобы ликвидировать обстоятельства, на основании которых вообще было вынесено решение об исключении. Можно потратить эти дни на то, чтобы представить достоверные сведения, сдать отчетность, погасить долги по обязательным платежам и т.д.

Нередко бывает, что бизнесмен с немалым изумлением обнаруживает, что его фирма или сам он, как ИП, включен в список «на исключение». Причины могут быть разными – от происков конкурентов до ошибок самих контролеров. Доверьте выяснение отношений с налоговой инспекцией профессионалам – это оптимальный способ избежать нежелательных последствий. Получите консультацию налогового эксперта АКГ «Созидание и Развитие» прямо сейчас. Записаться на консультацию

Если ничего не сделать — не направить возражения, не устранить основания, — то юридическое лицо или ИП исключаются из соответствующего реестра.

В заключение напомним, что субъекты малого и среднего бизнеса могут завершить свою деятельность в упрощенном порядке, подав ф. № Р19001. Если они включены в реестр МСП, не платят НДС, не имеют недвижимости и транспортных средств, долгов перед бюджетом (кредиторами, сотрудниками), не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения УК, то до внесения записи о ликвидации учредители могут остановить этот процесс, достаточно подать соответствующее заявление, в том числе через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на сайте ФНС.

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