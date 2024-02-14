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Зарплата

Индексация зарплаты 2024: нужно ли поднимать оклад, если это не прописано в трудовом договоре

Закон требует повышать персоналу оклад в соответствии с уровнем цен на товары и услуги. Но что делать, если у компании не хватает на индексацию финансов? Можно ли обойти ТК без проблем с проверяющими органами.
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Индексация зарплаты 2024: нужно ли поднимать оклад, если это не прописано в трудовом договоре
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI ©/Созидание и Развитие

Индексация зарплаты: право или обязанность работодателя

Статьей 134 ТК установлена прямая обязанность работодателя периодически повышать зарплату всему коллективу. Эта трудовая гарантия обусловлена инфляцией и необходимостью поддерживать достойный уровень жизни граждан в стране.

Статья 134: «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги». 

Фактически государство возлагает на работодателей задачу — обеспечить увеличение доходов населения. Помимо выплаты минимального размера оплаты труда (МРОТ), бизнес-сектор, равно как и бюджетные организации, должны следить за уровнем инфляции и не давать зарплате «отставать» от роста цен.

Важно! Индексация не привязана к личным достижениям или выполнению плановых показателей. Не путайте такое повышение заработной платы с бонусами, премиями и «тринадцатой зарплатой». Выборочная индексация или неравный ее размер (топ-менеджменту — 15%, а рядовым сотрудникам — 5%) является дискриминацией, что влечет проблемы для работодателя.

На сколько и как часто индексировать

Коммерческие организации вольны определять размер и периодичность самостоятельно. Закон не ограничивает работодателей в выборе сроков и способов расчета. 

Рекомендуем придерживаться следующих ориентиров.

1. Размер индексации.

За основу в расчетах можно брать коэффициент, соответствующий уровню инфляции, величине прожиточного минимума и уровню потребительских цен (по стране или в отдельном регионе) и т.д.

Приведем пример. В коллективном договоре ООО «Луч» указано, что зарплата индексируется ежегодно на размер, равный проценту инфляции за прошедший период. В 2023 году по данным Росстата инфляция составила 7,42%. Текущий оклад менеджера Иванова А.А. — 50 000 руб.

  • 50 000 * 7,42% = 3 710 руб.

  • 50 000 + 3 710 = 53 710 руб.

Таким образом, в 2024 году зарплата менеджера ООО «Луч» будет равна 53 710 руб. Для удобства начисления бухгалтер имеет возможность округлить до большего — 53 800 руб.

2. Периодичность индексации.

Конкретные сроки законодательством не установлены, но Роструд рекомендует повышение оклада не реже 1 раза в год. В большинстве компаний индексация проводится в феврале-марте, так как Росстат публикует итоговые сведения об уровне инфляции в конце каждого января.

Образец приказа для ежегодной индексации:

С подготовкой локальных документов и грамотным расчетом ежегодной индексации помогут эксперты АКГ «Созидание и Развитие».

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Будьте внимательны!Не забудьте проиндексировать зарплату не только тем сотрудникам, которые работают в офисе, но и тем, кто:

  • находится на длительном больничном, в декрете, отпуске, командировке;

  • проходит испытательный срок;

  • оформлен по совместительству;

  • выполняет свою работу дистанционно;

  • генеральному директору — единственному участнику ООО.

Можно ли избежать индексации, если не прописывать условие в трудовом договоре

Специальные условия в трудовом договоре о том, что:

  • работодатель не индексирует зарплату работника;

  • индексирует, но только если коэффициент годовой инфляции не превысит предельный показатель, то есть полное отсутствие условий о повышении оклада

— противоречат Трудовому кодексу.

Попытки обойти закон не освободят руководство компании от ответственности (письмо Роструда от 19.04.2010 № 1073-6-1, определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14). 

Однако есть несколько особенностей проведения индексации заработной платы. Советуем взять их на заметку.

1. Если компания и так ежегодно повышает оклад и выплачивает премии своим сотрудникам, можно закрепить в ЛНА, что указанные выплаты направлены на повышение уровня реального содержания зарплаты(определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14).

Этот способ имеет нюансы: выплата премий и повышение окладов должны соответствовать уровню инфляции в стране и охватывать в равной степени весь коллектив, без исключения.

2. Трудовой кодекс позволяет индексировать не весь оклад, а только его часть (например, равную федеральному или региональному МРОТ). Роструд комментирует, что данное решение правомерно, но при условии, что фактический размер зарплаты после ежегодного повышения действительно увеличится. 

Чем грозит отсутствие индексации в компании

Обычно отсутствие индексации в компании обнаруживается при проверках трудовой инспекции по заявлению кого-то из сотрудников. Размер санкций, согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП:

  • для организаций — от 30 до 50 тысяч руб.;

  • для ИП и должностных лиц — от 1 до 5 тысяч руб.

При повторном аналогичном нарушении (ч. 2 ст. 5.27 КоАП):

  • для юридических лиц штраф составит от 50 до 70 тысяч руб.;

  • для ИП и должностных лиц — от 10 до 20 тысяч руб.

Помимо штрафа, на работодателя также возложат обязанность привести локальные акты в соответствие с требованиями закона и осуществить «пропущенные» выплаты.

В этом смысле интересно определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14, в соответствии с которым сотруднику удалось взыскать с работодателя более 4,5 млн руб. (вместе с компенсацией морального вреда и оплаты услуг юриста) за пятилетний пропуск индексации. И хотя на фоне таких перспектив административные штрафы уже не кажутся столь устрашающими, судебная практика наглядно показывает, что «заигрывания» со ст. 134 ТК могут закончиться для предприятия весьма плохо.

Обнаружили, что пропустили ежегодную индексацию? Есть риск судебной тяжбы с конфликтным работником? Урегулировать проблему с наименьшими потерями помогут профессионалы.

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