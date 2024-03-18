АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговый учет

Можно ли снизить цену договора задним числом

Если поставщик и покупатель заинтересованы друг в друге и не являются взаимозависимыми, то никто не может, во-первых, запретить им снижать цену договора и задним числом, во-вторых, голословно заявлять о том, что цена эта — нерыночная. 
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Можно ли снизить цену договора задним числом
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI ©/Созидание и Развитие

Закон на нашей стороне

С точки зрения Налогового кодекса и Гражданского кодекса все предельно чисто. В налоговом законодательстве не содержится запрета на изменение цены договора после его подписания. НК запрещает контролировать этот показатель и признает рыночной любую цену, которую согласовали стороны — при условии, что они не являются взаимозависимыми (ст. 105.3, 105.17 НК). 

Даже в случае снижения цены единицы товара, который уже отгружен, стороны вправе применить налоговый вычет в том периоде, когда оформлено такое снижение. И в нем же нужно скорректировать «прибыльную» базу.

Гражданско-правовые аспекты изменения цены договора:

  • субъекты права свободны в заключении договора (п. 1 ст. 421 ГК);

  • исполнение договорных обязательств оплачивается по цене, которую согласовали стороны (п. 1 ст. 424 ГК);

  • запрета на изменение цены соглашением сторон — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, — после заключения договора нет (п. 2 ст. 424 ГК).

Итак, подписать дополнительное соглашение с новой ценой договора можно на законных основаниях. Разберемся с налоговыми последствиями. 

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Налог на добавленную стоимость (НДС)

Налоговой базой реализуемого товара (работы, услуги) является его стоимость. Она исчисляется на основании цен, которые определяются в соответствии со ст. 105.3 НК, с учетом акцизов (для соответствующих объектов сделки) и без включения в них НДС (п. 1 ст. 154 НК). Это общее правило. 

Если же стоимость меняется, то продавец должен выставить покупателю корректировочный счет-фактуру (абз. 4 п. 3 ст. 168 НК). Срок — не позднее пяти календарных дней с даты составления документов, указанных в п. 10 ст. 172 НК. Это могут быть договор, соглашение, иной первичный документ.

Главное, чтобы они подтверждали согласие (или, в зависимости от условий договора, факт надлежащего уведомления) покупателя на изменение стоимости цены.

Корректировочный счет-фактура регистрируется в Книге покупок при возникновении права на налоговый вычет (п. 12 Правил, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

В таком случае вычетам подлежит разница между суммами НДС, которые исчислены исходя из стоимости до и стоимости после уменьшения (п. 13 ст. 171 НК). 

Налоговый вычет производится по корректировочному счету-фактуре в том налоговом периоде, когда было документально оформлено соглашение о снижении цены. Представлять «уточненку» по НДС за налоговый период, в котором была произведена отгрузка, необходимости нет.

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Налог на прибыль

НК не закрепляет порядок действий налогоплательщика при уменьшении цены договора. 

Согласно общим положениям (ст. 54 НК), а также разъяснениям контролирующих органов (письма Минфина от 29.04.2019 № 03-03-06/1/31501, от 16.04.2019 № 03-03-06/1/26985), с уменьшением цены возникает необходимость скорректировать данные налогового учета о стоимости реализованных товаров в том порядке, который предусмотрен при обнаружении ошибок или искажений. То есть нужно корректировать «прибыльные» обязательства, которые приходятся на период реализации. Это логично, поскольку изменение цены задним числом искажает налоговую базу за прошлый отчетный (налоговый) период.

Согласно разъяснениям, данным в свое время ВАС (п. 9 информационного письма от 17.11.2011 № 148):

  • Для определения налоговых обязательств имеет значение не гражданско-правовая сделка, которой, в том числе является и изменение цены, а операции, которые совершаются для их исполнения, и отражаются в бухучете.

  • Налогообложению подлежит финансовый результат, который формируется по итогам налогового (отчетного) периода на основе данных регистров бухучета, в том числе совокупности операций.

ВС конкретизирует: любые последующие изменения стоимости совершенных хозяйственных операций учитываются как новые факты хозяйственной жизни в том налоговом периоде, когда произошли такие изменения (определение от 26.03.2015 № 305-КГ15-965, аналогичные выводы сделал АС Уральского округа в постановлении от 29.08.2018 по делу № А50-41421/2017). 

Таким образом, продавец вправе скорректировать «прибыльную» базу в отчетном (налоговом) период, когда произошло согласование изменения стоимости с покупателем (приложение 6 к письму ФНС от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86, в котором даны четкие указания по отражению показателей УКД со статусом «1»).

В заключение еще раз подчеркнем: если покупатель и продавец, которые снизили цену договора задним числом, не являются взаимозависимыми, то цена считается рыночной по умолчанию и контролю не подлежит (п. 1 ст. 105.3, 105.17 НК). Пока не доказано, что налогоплательщик преследовал цели уменьшить налоговую базу и тем самым исказил факт хозяйственной деятельности, он сохраняет право уменьшить налоговую базу и (или) сумму налога, который подлежит уплате (п. 2 ст. 54.1 НК). В любом случае необходимо, помимо собственных документов в подтверждение согласования (уведомления) о снижении цены, подготовить и подтверждение обоснованности новой цены.

Если контролирующие органы по каким-то причинам не прислушиваются к тому, что говорит НК, ГК и суды, то отбиться от обвинений в незаконной оптимизации при снижении цены договора задним числом помогут эксперты АКГ «Созидание и Развитие». Практика показывает, что это более чем реально, при умелом формировании доказательственной базы и выборе линии защиты. Получите консультацию налогового эксперта прямо сейчас.

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