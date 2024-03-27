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Организация не находится по юридическому адресу: риски и последствия

Иногда у бизнеса есть ложная уверенность в том, что несовпадение юридического и фактического адресов влечет только штраф до 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.25. КоАП). Напомним, что юр. адрес — это адрес, указанный в ЕГРЮЛ, адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа или иного уполномоченного органа. Поэтому рисков куда больше, чем «просто» штраф.
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Организация не находится по юридическому адресу: риски и последствия
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI ©/Созидание и Развитие

Риск 1. Неполучение корреспонденции

Все юридически значимые сообщения доставляются по юр.адресу и будут считаться полученными адресатом с даты доставки. А в самом ли деле адресат там находится или где-то еще — значения не имеет (п. 3 ст. 54, п. 1 ст. 165.1 ГК). 

Например, пропустили дату судебного заседания, не исполнили требование налоговой или упустили возможность предоставить ответ на претензию контрагента — это проблемы компании. Риски последствий неполучения сообщений, отправленных по юр.адресу, несет само юрлицо (п. 1 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61).

Это может привести, например, к тому, что придется удовлетворить требование контрагента, даже должника. Скажем, он направил кредитору извещение о том, что необходимо принять исполнение — а оно осталось без ответа, поскольку по юр. адресу нет ни самой фирмы, ни ее представителя. Просрочка кредитора — тоже нарушение, и за это должник вправе потребовать возмещения убытков (ст. 406 ГК).

Полагаем, и так всем ясно, чем может обернуться игнорирование требования ИФНС, направленного по юр. адресу. Но на всякий случай напомним размеры штрафов:

  • 200 руб. за каждый непредставленный в срок документ (п. 1 ст. 126 НК);

  • 10 000 руб. — за непредставление сведений о другом налогоплательщике (п. 2 ст. 126 НК);

  • 5 000–20 000 руб. — за неправомерное несообщение сведений (п. 1 и п. 2 ст. 129.1 НК).

И не стоит забывать штрафы для руководителей: 

Этот факт может выясниться в результате проверки достоверности сведений, посредством осмотра — это право, предоставленное налоговому органу (ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Риск 2. Запись о недостоверности в ЕГРЮЛ

Если ИФНС в результате проверки установит, что по юридическому адресу фирмы нет, то она отправит уведомление о недостоверности (в нем содержится требование о представлении достоверных сведений):

  • юридическому лицу;

  • учредителям (участникам);

  • директору или иному лицу, уполномоченному действовать без доверенности от имени фирмы.

Закон устанавливает 30-дневный срок с момента направления уведомления, в течение которого адресат должен представить соответствующие документы и сведения.

В противном случае, а также в случае неподтверждения этими документами достоверности сведений, ФНС как регистрирующий орган внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юрлице (п. 6 ст. 11 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Последствия могут быть разные, но все они неблагоприятные. Так, ФНС может отказаться включить в ЕГРЮЛ сведения об участнике (учредителе) компании или уполномоченном лице, которое (пп. «ф» п. 1 ст. 23 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

Важное условие для двух указанных последствий: не истек трехлетний срок с момента внесения соответствующей записи.

И, как следствие, возникнет следующий, взаимосвязанный риск.

Риск 3. Внесудебное исключение из ЕГРЮЛ

Когда в ЕГРЮЛ более шести месяцев находятся сведения, в отношении которых внесена запись о недостоверности, налоговый орган вправе исключить юрлицо из реестра во внесудебном порядкепо решению регистрирующего органа (пп. «б» п. 5 ст. 21.1закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Факт реального ведения хозяйственной деятельности в данном случае не будет иметь правового значения, так как наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, является необходимым и достаточным (исчерпывающим) условием для исключения юрлица из ЕГРЮЛ (п. 3.3 письма ФНС от 27.12.2023 № КВ-4-14/16340@, постановление АС МО от 02.11.2023 по делу № А40-279154/2022, определение ВС от 13.03.2020 № 305-ЭС20-771). 

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Риск 4. Принудительная ликвидация

Налоговики вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юр.лица, если установлены все три условия (п. 3 ст. 61 ГК, п. 2 ст. 25 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, п. 6 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61):

  1. Подтверждено отсутствие связи с юрлицом по юр.адресу.

  2. Юрлицу отправляли уведомление о недостоверности.

  3. Достоверные сведения не были представлены в разумный срок.

На практике юрлицо ликвидируют, если установят наличие всех трех вышеперечисленных условий и если юрлицо не устраняет нарушение путем внесения достоверных сведений (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.01.2019 по делу № А58-2716/2017, постановление АС Уральского округа от 06.12.2018 по делу № А60-56852/2017, постановление АС Северо-Западного округа от 21.05.2018 по делу № А56-24352/2017 и т.д.)

Риск 5. Расторжение договора банковского счета

Банки обязаны устанавливать в отношении юрлиц их наименование, место государственной регистрации и адрес места нахождения, а также систематически обновлять такую информацию (ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

Факт отсутствия налогоплательщика — юрлица по юр.адресу и отсутствие представления измененных идентификационных данных — законное основание для расторжения договора банковского счета(постановление Президиума ВАС от 27.04.2010 № 1307/10; письмо ФНС от 23.12.2011 № АС-4-2/22130@).

Риск 6. Признание наличия обособленного подразделения

При осуществлении юрлицом деятельности не по юр. адресу, может идти речь о создании обособленного подразделения организации.

На эту возможность давно указывал Минфин (письма от 26.07.2019 № 03-03-06/1/56159, от 25.07.2019 № 03-02-07/1/55416, от 06.09.2018 № 03-12-13/63812).

НК закрепляет обязанность налогоплательщика сообщать в налоговый орган в течение месяца о созданном обособленном подразделении (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК) и устанавливает правила постановки на учет такого подразделения (ст. 83 НК).

В противном случае последует штраф за непредставление в срок сведений, необходимых для осуществления налогового контроля — 200 руб. за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК, п. 13 приложения к письму ФНС от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@).

Риск 7. Штраф за противодействие

Суды привлекают к ответственности должностных лиц и юрлиц к административной ответственности в случае воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (п. 2 ст. 19.4.1 КоАП). 

Так, например, суд указал, что отсутствие представителя ООО по адресу юридической регистрации, а также непредставление необходимых документов повлекло невозможность проведения внеплановой выездной проверки ГИТ, что подтверждает совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.4.1 КоАП (постановление 9-го КСОЮ от 06.08.2020 № 16-1267/2020).

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Комментарии

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  • Алексей Жирин

    Мне кажется сейчас очень много организаций работают по такой схеме, потому что открывают много филиалов открывают в других городах.

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Иногда у бизнеса есть ложная уверенность в том, что несовпадение юридического и фактического адресов влечет только штраф до 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.25. КоАП). Напомним, что юр. адрес — это адрес, указанный в ЕГРЮЛ, адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа или иного уполномоченного органа. Поэтому рисков куда больше, чем «просто» штраф.

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