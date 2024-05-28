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АКГ «Созидание и Развитие»
Индивидуальный предприниматель

Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году

Допускается совмещать «упрощенку» и ПСН. Это может быть выгодно налогоплательщику — позволяет экономить на налоговых платежах, когда цена патента ниже, чем «упрощенный» налог. Расскажем, на что нужно обратить внимание, когда совмещаете спецрежимы. 
Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Ограничения — прежде всего

Чтобы не «слететь» с УСН, необходимо соблюдать условия для его применения (п. 3 ст. 346.12 НК). Например, нельзя осуществлять торговлю ювелирными изделиями, производство подакцизной продукцией, добычу полезных ископаемых и т.п. Также недопустимо превышать лимиты:

  • доходов — 265,8 млн руб. в год (200 млн руб. х 1,329, коэффициент–дефлятор на 2024 год, п. 4 ст. 346.13 НК);

  • численности персонала — не более 130 человек;

  • стоимости основных средств (имеется в виду остаточная стоимость) — не более 150 млн руб.

Нарушили хотя бы один запрет или превысили лимиты — утратили право на спецрежим.

С видами деятельности на ПСН проще: купить патент на «запрещенный» бизнес просто невозможно. Общий перечень дозволенных видов деятельности установлен ст. 346.43 НК, который конкретизируется в субъектах РФ (приказ ФНС от 15.01.2013 № ММВ-7-3/9@).

Есть ограничение по объемам доходов — не более 60 млн руб. в год по всем видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН. 

При совмещении ПСН и УСН лимит считается суммарно по обоим режимам:

  • дли лимита по ПСН — доходы от реализации и на ПСН, и на УСН;

  • для лимита по УСН — доходы от реализации на ПСН и на УСН + внереализационные доходы на УСН.

Средняя численность сотрудников не должна превышать 15 человек.  Лимит по численности общий на все виды патентной деятельности, а не отдельный для каждого патента (письмо Минфина от 20.03.2015 № 03-11-11/15437).

Все условия нужно соблюдать в течение всего срока, на который приобретен патент, нарушение хотя бы одного ограничения повлечет за собой утрату права на применение ПСН.

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Как определять доходы и расходы

Величина доходов от реализации учитывается по обоим спецрежимам, чтобы не превысить пороговые ограничения (п. 4 ст. 346.13, п. 6 ст. 346.45 НК).

Пример: ИП Харитонов А.М., чей автосервис работает на УСН, купил патент на деятельность «Мойка автотранспортных средств». Если доходы от реализации на ПСН и УСН, определяемые согласно ст. 249 НК, превысят 60 млн руб., то ИП Харитонов А.М. утратит право на применение ПСН (письмо Минфина от 30.12.2020 № 03-11-11/116619).

По спецрежимам необходимо вести раздельный учет доходов и расходов (п. 8 ст. 346.18, абз. 4 п. 3 ст. 346.50 НК), а если это невозможно — распределяйте расходы пропорционально долям доходов в общем объеме (п. 8 ст. 346.18 НК).

Пример: ИП Харитонову А.М. придется заполнять две Книги учета: книгу учетов доходов на ПСН и книгу учета доходов и расходов на УСН.

Порядок и формы заполнения этих регистров утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@

При этом помните, что доходы, полученные в рамках «патентной» деятельности, не учитываются при исчислении налоговой базы по УСН

Отметим, что порядок ведения раздельного учета при совмещении ПСН и УСН не установлен, так что необходимо его разработать и утвердить самостоятельно. 

Как учитывать имущество, обязательства, операции

ИП на ПСН, который ведет иные виды деятельности на другом режиме налогообложения, должен учитывать:

  • имущество;

  • обязательства;

  • хозяйственные операции

в порядке, который установлен для того или иного режима налогообложения (п. 6 ст. 346.53 НК).

Пример: ИП Харитонов А.М., который работает на «упрощенке», решил приобрести строение, чтобы сдавать его в аренду. Он может подать заявление на применение ПСН по этому виду деятельности. Причем даже если остаточная стоимость этого объекта превышает 150 млн руб. (пороговая сумма для применения УСН, подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК), ИП Харитонов А.М. не утратит право на УСН. 

При одновременном применении УСН и ПСН в целях гл. 26.2 НК учитываются лишь те основные средства (ОС), которые используются в деятельности, в отношении которой применяется «упрощенка» (письмо Минфина от 06.03.2019 № 03-11-11/14646). Ограничений стоимости ОС в целях применения ПСН гл. 26.5 НК не устанавливает.

Учет наемных работников

При совмещении УСН и ПСН нужно вести раздельный учет средней численности наемных работников (письмо Минфина от 20.09.2018 № 03-11-12/67188).

При расчете средней численности не надо учитывать самого ИП (письмо Минфина от 28.03.2013 № 03-11-12/38).

В целях соблюдения лимитов необходимо учитывать следующее:

«Слетел» с ПСН. На какой системе окажется ИП

«Упрощенка» при применении одновременно с ПСН является общей по отношению к ней. Поэтому после «слета» с ПСН предприниматель окажется не на общей системе, а на УСН. 

Как пояснил ВС, утрата права на ПСН не повлечет за собой одновременную утрату им права на применение УСН.

Утратив право на ПСН, нужно при исчислении «упрощенного» налога учесть все полученные за год доходы (п. 17 Обзора, утвержден Президиумом ВС от 04.07.2018).

Вопросы совмещения одного вида деятельности

НК не содержит указаний относительно того, когда можно совмещать ПСН с другими режимами, в том числе УСН. Однако необходимо изучать нормативную базу региона и разъяснения Минфина.

Так, нельзя одновременно применять ПСН и «упрощенку» по одному и тому же виду деятельности в одном и том же муниципальном районе, в нескольких районах одного гор.округа и городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя (письмо Минфина от 05.07.2023 № 03-11-11/62554).

Ранее финансисты разъясняли, что ИП по общему правилу не может применять другой налоговый режим для вида деятельности, указанной в патенте — исключая такие виды деятельности, как:

  • торговля в розницу;

  • аренда;

  • перевозки;

  • общественное питание через объекты с залами обслуживания,

также и другие виды деятельности, которые указаны в подп. 10, 11, 19, 32, 33, 45–47 п. 2 ст. 346.43 НК (письмо Минфина от 05.04.2013 № 03-11-10/11254). 

Если налогоплательщик в одном регионе ведет один вид деятельности, то можно перевести его на ПСН, оставаясь на «упрощенке». Налог по УСН платить не придется, но нужно сдавать декларацию по УСН по итогам года. Если один и тот же вид деятельности осуществляется в разных регионах, то можно совмещать ПСН и УСН по этому виду деятельности. Если в одном регионе осуществляются несколько видов деятельности, то можно любые из них оставить на УСН и любые — перевести на ПСН.

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