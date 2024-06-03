Ответственность генерального директора за вывод активов

Бизнес терпит крах — и руководство начинает «спасать» имущество, то есть проводить разного рода операции по выводу активов. Или бизнес вполне здоров, но «внезапно» руководителю понадобились деньги — и он производит изъятие в свою пользу. За вывод активов директор несет ответственность.

Наиболее распространенные схемы вывода активов

Есть классические схемы — привели их в таблице.

Схема Суть, преследуемые цели Дробление бизнеса, создание фирм-однодневок Активы передаются новому юридическому лицу (одному или нескольким), аффилированному с кризисным предприятием, которое впоследствии банкротится Продажа активов компании по заниженным ценам Активы продаются по документам за бесценок, а по факту — по рыночным ценам. Часть прибыли, как правило, идет организатору Перевод средств подставным лицам Активы переводятся физическим или юридическим лицам за несуществующие товары и услуги, в виде возврата задолженностей, которых не существовало Выдача заведомо невозвратных кредитов (займов) При этом заемщики, как правило, являются подставными лицами, действующими по предварительному сговору с руководством. Выведенные средства делятся между всеми участниками схемы

Когда дело доходит до суда, организатор схемы утверждает, что проводил обычные операции, которые направлены на получение прибыли. Но в какой-то момент по виде контрагента или в результате нормального бизнес-риска ситуация изменилась. При этом схемы вывода активов заинтересованные лица доказывают вполне успешно.

Обезопаситься от несанкционированного вывода активов можно, если закрепить в уставе или корпоративном договоре (п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 67.2 ГК) запреты:

заключать сделки по передаче активов третьим лицам, или все сделки, которые способны увеличить рост обязательств перед третьими лицами, без одобрения участников (акционеров);

относить к исключительной компетенции общего собрания (совета директоров) совершение обществом сделок, которые потенциально способны привести к выводу активов;

совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без согласия общего собрания (совета директоров).

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Оспаривание сделок по выводу активов

Специальные основания для оспаривания сделок указаны в ст. 61.2, 61.3 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — закон о банкротстве).

Могут быть оспорены, например, подозрительные сделки, по которым встречное представление неравноценно. К ним относятся сделки по отчуждению интеллектуальных прав, уступке права требования дебиторской задолженности, предварительная оплата (аванс) за приобретение товара (выполнение работ, оказание услуг), сделки, по которым, скорее всего, вообще не было расчетов. Достаточно просто распознать сделку с предпочтением, — совершенную безвозмездно или с незначительной оплатой при наличии заинтересованности сторон. Например, если покупатель и продавец являются родственниками.

Погашение задолженности одному из кредиторов, когда их несколько, с помощью:

банковского перевода;

зачета;

передачи имущества в качестве отступного —

будет считаться сделкой с предпочтением, если она совершена в течение месяца до возбуждения дела о банкротстве или после возбуждения такового.

В некоторых случаях срок увеличивается до полугода до даты возбуждения дела о банкротстве — если погашение долга (отступное, зачет) имели место между взаимосвязанными лицами, то есть заведомо осведомленными о финансовых проблемах должника.

Субсидиарная ответственность гендиректора

Вопрос об этом виде ответственности директора можно ставить:

Когда долги привели к банкротству фирмы и образовались вследствие определенных действий / бездействия директора (ст. 61.12 закона о банкротстве). Причем эти действия / бездействие имели место в пределах 10 лет.

За неподачу или несвоевременную подачу в суд заявления о банкротстве. Предполагается, что генеральный директор, объективно оценив финансовое состояние фирмы, должен понимать, что нет возможности платить по долгам (п. 1 ст. 61.12 закона о банкротстве).

За нарушение процедуры банкротства (п. 61.13 закона №127-ФЗ). Например, если директор не принял меры для того, чтобы оспорить необоснованные требования кредиторов.

Одного факта, что данное лицо — генеральный директор, еще недостаточно, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности. Нужны доказательства причинно-следственная связи между его действиями и банкротством (постановление 10 ААС от 24.01.2023 №А41-90788/2018).

В отношении генерального директора действует презумпция вины, и если он, например, не сможет доказать, как предполагал преодолеть денежные затруднения временного характера, то он будет привлечен к субсидиарной ответственности (определение ВС от 17.04.2023 № 306-ЭС23-3992).

Не меняет ситуации и тот факт, что генеральный директор уже бывший, если он во время своей работы не подал в нужный срок заявление о банкротстве (определение ВС от 02.05.2023 № 305-ЭС23-4221).

Если директор уничтожает документы, пытаясь замести следы выводов активов, то суд сам факт непередачи документов арбитражному управляющему рассматривает как доказательством вины его в том, что фирма утратила способность удовлетворить требования кредиторов (определение ВС от 23.01.2023 № 305-ЭС21-18249).

УК: какая статья грозит генеральному директору за вывод активов

Нет специальной статьи за вывод активов, но подобные операции могут повлечь за собой целый «букет» на выбор, в зависимости от обстоятельств:

Мошенничество (ст. 159 УК) предусматривает крупный штраф или лишение свободы — до 10 лет тюрьмы.

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до 10 лет.

Создание «однодневок» (ст. 173.1 УК)предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы — до пяти лет.

Вы спросите: почему указываются максимально возможные наказания — все просто. Операции по выводу активов в одиночку реализовать сложно.

Как правило, это делается группой по предварительному сговору, потому и «включаются» более строгие санкции, которые предусмотрены за квалифицирующие, то есть увеличивающие вину, признаки.

Также может последовать ответственность:

поскольку налицо противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам (абз. 3 п. 24 постановления Пленума ВС от 30.11.2017 № 48).

Об имущественной ответственности

Не всегда вывод активов имеет место в преддверии банкротства. Часто руководитель организации ошибочно полагает, что вправе распоряжаться активами фирмы не для ее блага, а для своего.

Например, на балансе общества числится строительная техника, и генеральный директор передает ее в безвозмездное пользование своей супруге. Налицо недобросовестное поведение, то есть — совершение сделки с заинтересованностью, заведомо невыгодной для юридического лица. В таком случае нужно ставить вопрос о привлечении директора к имущественной ответственности на основании п. 1 ст. 53.1 ГК в форме возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, плюс обязать возместить все доходы, которые извлек или должен был извлечь из неосновательного получения / использования чужого имущества (п. 1 ст. 1107 ГК, постановление Президиума ВАС от 18.03.2014 № 18222/13).

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