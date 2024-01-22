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УСН

Декларация по УСН за 2023 год: как заполнить и сдать

Начало года для большинства бухгалтеров — «горячая» пора: начинается декларационная кампания. И упрощенцев она не обошла стороной. Организации и ИП на УСН обязаны отчитаться за прошлый год и сдать в ИФНС налоговую декларацию. Разберем, как бизнесу на упрощенке заполнить и сдать налоговую отчетность за 2023 год.
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Декларация по УСН за 2023 год: как заполнить и сдать
Иллюстрация: Ketut Subiyanto /pexels

Декларация по УСН. Как, куда и когда сдать

Кто обязан отчитываться по УСН

Декларацию по УСН должны сдавать все организации и ИП на упрощенке без исключения, даже те, кто:

  • Находился на налоговых каникулах и не платил налог.

При этом неважно, первый или второй год упрощенец применяет налоговые каникулы.

  • Находился на УСН, но деятельности не вел.

Например, совмещал УСН и ПСН, но работал только по патенту.

  • Работал в убыток.

Объект налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы», — значения также не имеет.

В какой срок нужно сдать декларацию по УСН

Налоговая декларация по УСН сдается раз в год, промежуточной (ежеквартальной) отчетности не предусмотрено.

Предприниматели отчитываются на один месяц раньше, чем организации:

  • До 25 апреля — декларацию сдают ИП.

  • До 25 марта — отчитываются компании.

Если срок сдачи декларации выпадает на праздничный или выходной день, он переносится на следующий рабочий день. 

Отдельные сроки сдачи отчетности, установлены для тех организаций и ИП, которые потеряли право применять этот спецрежим или перестали работать на УСН:

  • При утрате права на УСН — нужно сдать декларацию до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором было утрачено право на упрощенку.

  • При закрытии вида деятельности, переведенного на УСН — до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была прекращена работа по упрощенке.

Как и куда сдается декларация по УСН

Отчетность по упрощенной системе налогообложения нужно сдавать в ИФНС по месту учета организации или ИП. Компании с обособленными подразделениями сдают декларацию по месту учета головной организации.

Направить отчетность по УСН в налоговую инспекцию можно двумя способами:

  • На бумаге — напрямую в ИФНС.

  • В электронной форме — по ТКС.

Обратите внимание, что не все упрощенцы вправе выбирать способ сдачи декларации, некоторые из них могут отчитаться только в электронной форме. К ним относятся:

  • крупнейшие налогоплательщики;

  • вновь созданные организации с численностью более 100 человек;

  • упрощенцы со среднесписочной численностью работников за прошедший год более 100 человек.

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Как заполнить декларацию по УСН за 2023 год

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. В этом же документе приведен порядок заполнения отчетности и формат для ее представления в электронной форме.

Состав отчетности по УСН зависит от того, какой объект налогообложения применяет упрощенец:

  • «Доходы» Титульный лист, Разделы 1.1 и 2.1.1.

Если в 2023 году бизнес на УСН уплачивал торговый сбор, нужно заполнить Раздел 2.1.2, если получал целевые средства – Раздел 3.

Последовательное заполнение листов отчетности такая: 

  1. Раздел 2.1.1. 

  2. Раздел 2.1.2 (при необходимости).

  3. Раздел 1.1. 

  4. Раздел 3 (при необходимости). 

  5. Титульный лист.

  • «Доходы минус расходы»Титульный лист, Разделы 1.2, 2.2.

При получении целевых средств дополнительно нужно заполнить Раздел 3.

Последовательность заполнения декларации: 

  1. Раздел 2.2. 

  2. Раздел 1.2. 

  3. Раздел 3 (при необходимости). 

  4. Титульный лист.

Как заполнить титульный лист

Поле

Сведения

ИНН/КПП

Организации заполняют обе строки, ИП — только ИНН.

Данные можно взять из регистрационных документов или выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ

Номер корректировки

При сдаче первичной отчетности — «0». Если сдается исправленная (уточненная) декларация нужно указать номер ее корректировки — «1», «2» и т.д. 

Налоговый период (код)

код «34» — при сдаче отчетности за 2023 год.

код «50» — при сдаче декларации в случае закрытия ИП или организации.

код «95» — при сдаче декларации в случае перехода на другой режим налогообложения

Отчетный год

2023

Представляется в налоговый орган

Укажите четырехзначный код ИФНС, в которую сдаете декларацию. Узнать его можно из регистрационных документов, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или с помощью сервиса ФНС

По месту нахождения (учета)

«120» — если отчетность сдает ИП.

«210» — если отчитывается организация.

«215» — если декларацию сдает правопреемник (при реорганизации компании)

Налогоплательщик

ФИО ИП (без аббревиатуры ИП) или название организации — печатными буквами

Форма реорганизации (ликвидации)

ИНН/КПП реорганизованной организации

Заполняют только те компании, которые сдают отчетность после реорганизации или ликвидации. В остальных случаях, в этих строках поставьте прочерки

Достоверность и полноту…

«1» — если декларацию сдает лично налогоплательщик.

«2» — если отчетность сдает представитель.

В строках ниже необходимо указать ФИО того, кто сдает отчетность. ИП могут данные строки не заполнять, так как их данные указаны в блоке «Налогоплательщик». 

Если отчетность сдает организация (без участия представителя со стороны) в этих строках нужно указать ФИО руководителя.

Если отчетность сдает представитель, в данных строках нужно указать его ФИО (название) и данные доверенности (в последних двух строках)

Далее рассмотрим, как заполнить разделы декларации по УСН для объекта «доходы» и «доходы минус расходы».

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Заполнение декларации по УСН 2023 для объекта «доходы»

Как уже было сказано выше, при заполнении отчетности на объекте «доходы», лучше начать с Раздела 2.1.1, так как в нем приводятся сводные данные по полученному за год доходу, на основании которого будут рассчитаны суммы авансовых платежей и налога.

Как заполнить Раздел 2.1.1

Поле

Сведения

Строка 101

«1» — если в течение 2023 года применялась обычная ставка 6%.

«2» — если применялась повышенная ставка 8%

Строка 102

«1» — если организация или ИП производит выплаты физлицам (есть работники).

«2» — если ИП на УСН работает без «помощников».

Обратите внимание, что организации в этом поле всегда указывают код «1»

Строки 110-113

Внесите сумму доходов поквартально – нарастающим итогом. 

Если ИП, например, получал по 50 000 руб. каждый квартал, то строки 110–113 нужно заполнить таким образом:

110 — 50000;

111 — 100000;

112 — 150000;

113 — 200000

Строки 120-123

Отразите ставку по налогу.

Если применялись налоговые каникулы, укажите ставку «0.0» и заполните строку 124.

Если применялась пониженная ставка, установленная в регионе, где зарегистрирован упрощенец, то укажите эту ставку и также заполните строку 124

Строка 124

Эта строка заполняется только, если упрощенец применяет пониженную или нулевую ставку.

В первой части строки нужно указать код из Приложения № 5 к порядку заполнения декларации:

3462010 — если налогоплательщик применяет пониженную ставку, введенную в регионе (кроме Крыма и Севастополя).

3462030 — если налогоплательщик Крыма или Севастополя применяет пониженную ставку.

3462040 — если ИП применяет налоговые каникулы (ставка 0%)

Во второй части строки нужно указать пункт, подпункт и номер статьи закона, которым установлена пониженная или нулевая ставка по УСН. Заполнение начинается слева направо.

Например, ИП, зарегистрированный в г. Москве применяет налоговые каникулы. Он заполнит эту строку следующим образом:

«3462040/02.200000000».

Значение 02.2 обозначает номер статьи закона г. Москвы, которым установлены налоговые каникулы, а в остальных ячейках ставятся нули, так как пункт и подпункт в статье 2.2 отсутствуют

Строки 130-133

В этих строках нужно указать сумму исчисленного налога за каждый квартал нарастающим итогом. Расчет нужно произвести по формуле:

строка 110 (111,112 или 113) * строку 120 (121,122 или 123)

Строки 140-143

Отразите сумму выплат, которые уменьшают авансы или налог по УСН: страховые взносы, больничные за работников.

Если в строке 102 указан код «1», то уменьшить налог получится не больше чем наполовину. Соответственно, значение в строках 140-143 не должно превышать ½ от строки 130-133

Как заполнить Раздел 1.1

Поле

Сведения

Строка 010

Укажите код ОКТМО по месту регистрации. Если код состоит из 8 знаков, поставьте в последних трех ячейках прочерки

Строки 030,060,090

Заполните только, если в течение года меняли ИФНС по причине переезда (изменении юридического адреса или места постоянной регистрации ИП). В остальных случаях в этих строках нужно поставить прочерки

Строка 020

Укажите сумму авансового платежа за 1 квартал, исчисленную к уплате. Рассчитайте ее по формуле:

строка 130 Раздела 2.1.1 строка 140 Раздела 2.1.1

Строка 040

Укажите в этой строке сумму аванса к уплате за полугодие. Она рассчитывается по формуле:

(строка 131 Раздела 2.1.1 – строка 141 Раздела 2.1.1) строка 120 Раздела 1.1

Если по результатам расчета получилось положительное значение, укажите его в строке 050 (сумма к уменьшению)

Строка 050

Если по итогам полугодия получилась сумма не к уплате, а к уменьшению, отразите ее в этой строке, а в строке 040 поставьте прочерк

Строка 070

Внесите сумму аванса к уплате за 9 месяцев. Рассчитайте ее по формуле:

(строка 132 Раздела 2.1.1 строка 142 Раздела 2.1.1) (строка 020 + строка 040 строка 050 Раздела 1.1)

Если получилось положительное значение, внесите его в строку 080, а в строке 070 поставьте прочерк

Строка 080

Заполните только, если по итогам 9 месяцев образовалась сумма аванса к уменьшению, а не к уплате.

Строка 100

Рассчитайте и укажите сумму налога к уплате за год. Делается это по формуле:

(строка 133 Раздела 2.1.1 строка 143 Раздела 2.1.1) (сумма строк 020, 040, 070, уменьшенная на строки 050 и 080 Раздела 1.1)

Если получилась сумма со знаком «+» (к уменьшению), внесите ее в строку 110

Строка 110

Заполните, если по итогам года вышла сумма к уменьшению (возврату), а не к уплате

Строка 101 

Заполните эту строку, если в отчетном периоде применяли ПСН, оплатили стоимость патента, но утратили право на применение данного режима налогообложения

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Заполнение декларации по УСН 2023 для объекта «доходы минус расходы»

Начните заполнение с Раздела 2.2

Как заполнить Раздел 2.2

Поле

Сведения

Строка 201

«1» — если в течение года применялась стандартная ставка 15%.

«2» — если в течение года упрощенец применял повышенную ставку 20%

Строки 210-213

Укажите поквартально нарастающим итогом сумму полученного за год дохода.

Если ИП, например, получал по 50 000 руб. каждый квартал, то строки 210-213 нужно будет заполнить следующим образом:

210 — 50000;

211 — 100000;

212 — 150000;

213 — 200000 

Строки 220-223

Внесите в эти строки поквартально нарастающим итогом сумму произведенных расходов

Строка 230

Отразите сумму полученного в прошлых годах убытка, уменьшающего налоговую базу за 2023 год

Строка 240

Заполните эту строку, если по итогам 1 квартала доходы превысили расходы:

строка 210 строка 220

Строка 241 

Заполните эту строку, если по итогам полугодия доходы превысили расходы:

строка 211 строка 221

Строка 242

Заполните эту строку, если по итогам 9 месяцев доходы превысили расходы:

строка 212 строка 222

Строка 243

Заполните эту строку, если по итогам года доходы превысили расходы:

строка 213 строка 223

Строка 250

Если по итогам 1 квартала образовалась сумма убытка (расходы, превысили доходы), заполните эту строку

Строка 251

Заполните эту строку, если по итогам полугодия образовался убыток (расходы превысили доходы)

Строка 252

Заполните эту строку, если по итогам 9 месяцев образовался убыток (расходы превысили доходы)

Строка 253

Заполните эту строку, если по итогам года образовался убыток (расходы превысили доходы)

Строки 260-263

Внесите ставку по налогу. Если применялась пониженная ставка, также укажите ее и заполните строку 264

Строка 264

Заполните только, если применяете пониженную или нулевую ставку.

В первой части строки нужно указать код из Приложения № 5 к порядку заполнения декларации:

3462020 — если налогоплательщик применяет пониженную ставку, введенную в регионе (кроме Крыма и Севастополя).

3462030 — если налогоплательщик Крыма или Севастополя применяет пониженную ставку.

3462040 — если ИП применяет налоговые каникулы (ставка 0%).

Во второй части строки нужно указать пункт, подпункт и номер статьи закона, которым установлена пониженная или нулевая ставка по УСН. Заполнение начинается слева направо.

Например, ИП, зарегистрированный в г. Москве, применяет налоговые каникулы. Он заполнит эту строку следующим образом:

«3462040/02.200000000».

Значение 02.2 обозначает номер статьи закона г. Москвы, которым установлены налоговые каникулы, а в остальных ячейках ставятся нули, так как пункт и подпункт в статье 2.2 отсутствуют

Строка 270

Укажите сумму аванса к уплате за 1 квартал:

строка 240 х строка 260

Если по итогам 1 квартала образовался убыток, а в строке 240 стоит прочерк, в этой строке также поставьте прочерк

Строка 271

Укажите сумму аванса к уплате за полугодие:

строка 241 х строка 261

Если по итогам полугодия образовался убыток, а в строке 241 стоит прочерк, в этой строке также поставьте прочерк

Строка 272

Укажите сумму аванса к уплате за 9 месяцев:

строка 242 х строка 262

Если по итогам 9 месяцев образовался убыток, а в строке 242 стоит прочерк, в этой строке также поставьте прочерк

Строка 273

Укажите сумму аванса к уплате за год:

строка 243 х строка 263

Если по итогам года образовался убыток, а в строке 243 стоит прочерк, в этой строке также поставьте прочерк

Строка 280

Рассчитайте и укажите сумму минимального налога

Как заполнить Раздел 1.2

Поле

Сведения

Строка 010 

Укажите код ОКТМО по месту регистрации. Если код состоит из 8 знаков, укажите в последних трех ячейках прочерки

Строки 030,060,090

Заполните только, если в течение года меняли ИФНС по причине переезда (изменении юридического адреса или места постоянной регистрации ИП). В остальных случаях в этих строках нужно поставить прочерки

Строка 020

Укажите сумму аванса к уплате за 1 квартал. Значение этой строки равно значению строки 270 Раздела 2.2

Строка 040/050

Рассчитайте сумму аванса к уплате за полугодие:

строка 271 Раздела 2.2 строка 020 Раздела 1.2

Если значение равно 0, укажите в строке 040 «0», а в строке 050 поставьте прочерк.

Если значение положительное (сумма к уменьшению), то заполните строку 050, а в строке 040 поставьте прочерк

Строка 070/080

Рассчитайте сумму аванса к уплате за 9 месяцев:

строка 272 Раздела 2.2 (сумма строк 020 и 040 – строка 050 Раздела 1.2)

Если значение равно «0», укажите в этой строке «0», а в строке 080 поставьте прочерк.

Если значение положительное, заполните строку 080, а в строке 070 поставьте прочерк

Строка 100/110

Рассчитайте сумму аванса к уплате за год:

строка 273 раздела 2.2 (сумма строк 020, 040 и 070, уменьшенная на строки 050 и 080 раздела 1.2)

Если значение равно «0», укажите в строке 100 «0», а в строке 110 поставьте прочерк.

Если значение положительное (сумма к уменьшению), то заполните строку 110, а в строке 100 поставьте прочерк

Строка 120

Это строка заполняется только, если сумма исчисленного налога за год (строка 273 раздела 2.2) меньше суммы минимального налога, указанного в строке 280 Раздела 2.2 или равна ей

Строка 101

Заполните эту строку, если в отчетном периоде применяли ПСН, оплатили стоимость патента, но утратили право на применение данного режима налогообложения

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