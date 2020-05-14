Как в 1С сформировать заявку на льготный зарплатный кредит

В сложное время эпидемии короновирусной инфекции многим предприятиям требуется поддержка. Государство всячески пытается помочь и выпускает всё новые и новые льготы и программы. Поговорим на тему, занявшую лидирующие позиции не только в нашем чате поддержки бухгалтеров в Telegram, но и в поисковике в интернете — про льготное кредитование для выплаты заработной платы сотрудникам.

Итак, помимо получения безвозмездного гранта на неотложные нужды, предприятия, относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям, имеют право воспользоваться программой беспроцентного кредитования на выплату зарплат.

Условия предоставления зарплатных кредитов утверждены в Постановлении Правительства РФ от 2 апреля 2020г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости».

Кто имеет право претендовать на получение зарплатного кредита?

Вы можете подать заявку на льготный кредит, если вы:

— являетесь субъектом МСП в категории «малое предприятие» или «микропредприятие»;

— не менее одного года работаете по виду деятельности, указанному в перечне, утверждаемому Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;

— не ликвидированы и не прекращаете свою деятельность при помощи процедуры банкротства.

Проверить отнесение вашей организации к той или иной категории малого и среднего бизнеса можно на сайте https://rmsp.nalog.ru/ при помощи ввода ИНН.

Перечень предприятий, признаваемых наиболее пострадавшими, с указанием кодов видов деятельности, имеющих право на данные привилегии утверждён Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020г. № 434 (ред. от 18.04.2020г.) «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

На какую сумму можно подать заявку?

Максимальная сумма кредитных средств исчисляется как произведение количества официально трудоустроенных наёмных работников на 1 размер МРОТ (с учётом районных коэффициентов и выплат в фонды) и на 6 месяцев.

Под какой процент выдаётся кредит?

Процентная ставка на первые полгода равна 0%. В последствии срок кредита может быть увеличен ещё на полгода, но уже под 4%.

Когда необходимо вернуть долг банку?

По окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года — в соответствии с графиком платежей, согласно договора кредитования.

В каком банке можно получить льготный заём?

Список банков доступен по ссылке: https://мойбизнес.рф/novosti/news/spisok-bankov-v-kotorykh-mozhno-poluchit-otsrochku-i-besprotsentnye-zaymy.

Как оформить заявку на такой кредит?

Для получения требуемых денежных средств вы можете обратиться в любой из перечисленных выше банков или заполнить заявку в программном продукте 1С.

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 ввести заявку на льготный кредит можно в разделе «Банк и касса», выбрав пункт «Льготные кредиты». Чтобы данный пункт появился в программе, ее необходимо обновить до релиза 3.0.77.78

В открывшемся окне следует выбрать организацию, от лица которой подаётся заявка.

Если данная организация отсутствует в реестре предприятий — получателей льготного кредита, то программа выведет соответствующее сообщение.

После этого следует проверить заполненные реквизиты, выбрать банк, в который подаётся заявка, указать сумму и срок кредитования.

После заполнения заявку можно записать и отправить, нажав на соответствующие кнопки на верхней панели документа.

В дальнейшем, отслеживать статус рассмотрения вашей заявки вы можете по кнопке «Обновить состояние текущей заявки» в пункте «Льготные кредиты».

И, по традиции, напоминаем вам, что обязательно расскажем как отразить поступившие денежные средства в программе, как только это будет реализовано программистами 1С.

Источник: Учет без забот