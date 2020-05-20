Как отразить получение субсидии в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Надеемся, что уже все знают о Постановлении Правительства РФ от 24 апреля 2020г. № 576, согласно которому предприятиям и ИП, удовлетворяющим требованиям Постановления, предоставляются безвозмездные гранты, выделяемые из федерального бюджета страны.

А теперь рассмотрим отражение субсидии в программном продукте 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0 на примере разных систем налогообложения.

Как отразить получение субсидии предприятию или ИП на ОСНО?

Согласно Положению по бухгалтерскому учёту 13/2000 бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов, понесённых организацией в предыдущие отчётные периоды, относятся на увеличение финансового результата организации.

Исходя из этого получение субсидии на зарплату следует отразить на счёте 91.01 «Прочие доходы».

При этом в статье 251 Налогового кодекса РФ «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы» сказано, что к таким доходам относятся субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответственно для счёта 91.01 нужно создать такую статью затрат, которая относила бы субсидию к прочему доходу в бухгалтерском учёте и не отражала её в налоговом.

Перейдём в раздел «Справочники» и выберем пункт «Прочие доходы и расходы». В открывшемся окне нажмём на кнопку «Создать» и введём наименование «Субсидия из федерального бюджета». В графе «Вид статьи следует выбрать «Возмещение убытков к получению (уплате)» и снять флаг «Принимается к налоговому учёту».

Теперь введём документ «Поступление на расчётный счёт» в разделе «Банк и касса» — «Банковские выписки». В созданном документе «Вид операции» следует выбрать «Прочее поступление». В графе «Счёт расчётов» указать 91.01 и ранее созданное нами субконто «Субсидия из федерального бюджета».

Проведённый документ создаст следующие проводки:

Полученные денежные средства могут быть использованы на расходы, связанные с выплатой заработной платы или иные неотложные нужды, например, на оплату долгов за коммунальные платежи, арендную плату и прочие затраты.

Для отражения подобных трат следует внести новую статью затрат в разделе «Справочники» — «Статьи затрат». При этом «Вид расхода» на основании статьи 217 НК РФ, должен быть «Не учитываемые в целях налогообложения».

Если субсидия используется для выплаты зарплаты, то следует перейти в раздел «Зарплата и кадры» и выбрать пункт «Настройки зарплаты», а затем перейти по ссылке «Способы учёта зарплаты». В открывшемся окне нужно создать новое отражение на затратный счёт с субконто «Затраты, осуществлённые за счёт субсидии».

После сохранения отражения необходимо вернуться к настройкам зарплаты и перейти по ссылке «Начисления». Здесь нужно ввести новое начисление, которое будет также облагаться страховыми взносами и подоходным налогом, но при этом «Способ отражения» будет связан с субсидией.

Теперь начислим зарплату, для этого в разделе «Зарплата и кадры» выберем пункт «Все начисления», нажмём на кнопку «Создать» и из выпадающего списка выберем «Начисление зарплаты». Укажем месяц начисления и нажмём кнопку «Заполнить». После заполнения нужно нажать на начисленную сумму, которая планируется к выплате за счёт субсидии.

А затем откорректировать отражение созданным ранее начислением, разбив сумму на полученную безвозмездно субсидию и стандартные расходы по зарплате.

При проведении начисления сумма потраченной субсидии будет отражена в бухгалтерском учёте и не повлияет на расчёт налогооблагаемой прибыли.

Как отразить получение субсидии предприятию или ИП на УСН?

Субсидия, полученная из федерального бюджета, как уже говорилось ранее, должна отражаться в бухгалтерском учёте, как прочий доход (ПБУ 13/2000). А в налоговом учёте, при применении упрощёнки, субсидия относится к доходам, не учитываемым для целей исчисления налога при применении УСН. Об этом сказано в статьях 346.15 и 251 Налогового кодекса РФ.

Для отражения поступления субсидии перейдём в раздел «Банк и касса», выберем пункт «Банковские выписки» и введём «Поступление на расчётный счёт».

По сравнению с предыдущим примером на ОСНО, при УСН в платёжных поручениях есть графа «Доходы УСН», которую следует очистить.

После проведения документа, по кнопке Дт/Кт на вкладке «Книга учёта доходов и расходов (раздел I)», можно убедиться в том, что данное поступление не попадёт в доходы, формируемые налог при УСН.

Потратить данный грант можно на разнообразные нужды предприятия или предпринимателя, например, на выплату заработной платы, арендную плату или коммунальные платежи.

Рассмотрим уплату коммунальных платежей за счёт полученной субсидии из федерального бюджета. Для этого перейдём в раздел «Банк и касса», выберем пункт «Банковские выписки» и введём «Списание с расчётного счёта». В открывшемся документе укажем «Вид операции» как «Прочее списание».

Затраты, осуществляемые за счёт субсидии также являются расходами в бухгалтерском учёте и не отражаются в налоговом. Поэтому в графе «Счёт дебета» следует указать счёт отражения затрат, а в графе «Статьи затрат» тут статью, которую мы создавали ранее, когда рассматривали отражение расходов на ОСН.

При этом обязательно нужно проследить, чтобы данная сумма не отразилась в поле «Расходы УСН». Если сумма платежа больше полученного гранта, то разницу между расходами предприятия и суммой субсидии следует отразить в расходах, связанных с применением УСН.

После проведения документа, по кнопке Дт/Кт на вкладке «Книга учёта доходов и расходов (раздел I)», можно проверить, что данные затраты не отразятся при расчёте налога.

Источник: Учет без забот