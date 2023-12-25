Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С

Импортозамещение решениями 1С
Более тридцати лет компания 1С успешно занимается разработкой корпоративного программного обеспечения, включая системы ERP, CRM и HRM. Продукция 1С широко используется во многих организациях в России и странах СНГ.
Есть несколько причин, по которым системы 1С идеально подходят для реализации стратегии импортозамещения:
Согласованность с законодательством РФ и особенностями отечественного рынка.
Продукты 1С разрабатываются с учетом требований и нормативов российского законодательства, что гарантирует полное соответствие систем современным правилам и стандартам.
Высокая скорость замещения.
На решение 1С можно перейти относительно быстро. Самые крупные и комплексные проекты завершаются в течение 1–2 лет — это достаточно небольшой срок. Более мелкие локальные внедрения можно осуществить всего за 2–3 месяца.
Поэтапное импортозамещение без прерывания бизнес-процессов.
1С позволяет проводить замещение поэтапно, что минимизирует риски и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.
Относительно низкая стоимость владения.
По сравнению с зарубежными решениями у 1С более доступные цены, что особенно важно с учетом высокого курса валюты.
Простота обслуживания.
1С — распространенный на рынке продукт, поэтому специалистов, которые в нем разбираются, относительно много. Если компания хочет перейти на 1С, то ей проще будет подобрать исполнителя или команду. Также у 1С широкая сеть франчайзи, которые предоставляют бизнесу комплексное техническое сопровождение.
Стратегии перехода на 1С: Waterfall и Agile
IT-эксперты советуют различные стратегии перехода на 1С с учетом того, насколько текущее импортное решение в компании стабильно.
Если у решения длительная лицензия, оно корректно функционирует и имеет внутреннюю поддержку, лучше проводить постепенную миграцию. Этот процесс включает в себя тщательное изучение рынка и подробное тестирование нового решения.
В случае, если импортное ПО работает на основе подписки, некоторые функции уже неактивны и внутренних ресурсов для поддержки недостаточно, эксперты рекомендуют оперативно переходить на отечественный аналог.
Переход на 1С может осуществляться двумя основными способами: полномасштабной миграцией или частичной интеграцией с импортной системой.
При полномасштабной миграции выполняются последовательные этапы: обследование, проектирование, разработка, внедрение и опытная эксплуатация.
Частичная предполагает пошаговую интеграцию 1С с уже действующей зарубежной системой.
Полное импортозамещение системами 1С может осуществляться по двум методологиям: Waterfall и Agile.
Waterfall — метод с детализированным планом, который требует строгого последовательного выполнения этапов.
Agile — гибкая технология, реализация проекта итерациями с фиксированной длительностью и стоимостью. Этапы внедрения в каждой итерации включают планирование, проектирование, разработку, проверку результатов.
Интегратор предоставляет свои рекомендации по выбору методологии с учетом эффективности для бизнес-процессов заказчика. Официальный партнер фирмы «1С» — компания «ВДГБ» поможет вам определиться с выбором решения 1С и эффективно перейти с зарубежного ПО на российскую учетную систему.
Переход с SAP на 1С (1С:ERP)
Услуга для компании, которая планирует переходить с западного ПО на 1С
Какие зарубежные решения может заменить 1С
Ниже список различных зарубежных решений и их аналоги в 1С.
Из таблицы следует вывод, что российское ПО может заменить большинство западных программ, которые использует бизнес.
1С
Иностранный аналог
1C:ERP
1C:ERP УХ
1C:Управление холдингом
1C:Корпорация
1С:MDM
1С:MES Оперативное управление производством
1С:Производственная безопасность
SAP ERP
SAP S/4HANA
Oracle
Navision
Dynamics 365
Axapta
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2
1С:PM Управление проектами
1С:Управление проектной организацией
1С:Управление проектным офисом
1С:Девелопмент и управление недвижимостью 2
SAP EPM
Oracle EPM
1C:ERP
1C:ERP УХ
1C:Управление холдингом
1C:Корпорация
1С:Управление нашей фирмой 8
1С:Управление по целям и KPI
1С:Управляющий
1С:ERP Управление строительной организацией 2
SAP AM, SAP CO
SAP FI, SAP PS
SAP TR, SAP WF
Oracle Financial
Oracle Enterprise Planning
Oracle DBI
Oracle Primavera
Oracle Management
Oracle Balanced Scorecard
Dynamics AX Finance
1С:Документооборот 8
1С:Документооборот государственного учреждения 8
1С:Корпорация
1С:Document Management
MS SharePoint
Oracle Aconex
Oracle MDM
Oracle ECM
Oracle Primavera
SAP ERP
SAP MDM
1С:Документооборот 8
1С:Корпорация
1С:Document Management
Dynamics CRM
Terrasoft Creatio
Microsoft Project
Microsoft TFS
SharePoint
SAP Ariba
SAP EPM, SAP ME
SAP CRM, SAP BPC
Oracle BPM
Oracle Cloud sales
Oracle EPM
Oracle SCM
Oracle Primavera
1С:Зарплата и управление персоналом
1С:ERP
1С:Корпорация
1С:Управление по целям и KPI
1С:Оценка персонала
SAP HR
SAP HCM
SuccessFactors
Oracle Human
Dynamics 365
Navision
Axapta
1С:CRM
1С-Битрикс 24
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)
1С:Маркетинг. Лидогенерация
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
Dynamics CRM
Terrasoft Creatio
Oracle Cloud sales
Oracle Siebel
Oracle MDM
SAP CRM, SAP MDM
SAP S/4HANA
Oracle MDM
1C:ERP
1C:ERP УХ
1C:Корпорация
SAP Ariba
SAP SRM
SAP Extended Warehouse
SAP Transportation
SAP Logistics
Oracle Supply
Chain Management
Dynamics 365
Navision
Axapta
1С:Аналитика
SAP BI
SAP Business Object
SAP Lumira
Oracle BI
Microsoft Power BI
SAP Analytics Cloud
Почему стоит перейти с SAP на «1C:ERP»
Импортозамещение в большой степени коснулось именно крупных предприятий и холдингов. Малый бизнес и так уже, в основном, пользовался 1С, а вот большие компании часто применяли зарубежные ERP-системы — во многих случаях это популярная SAP. Поэтому для примера покажем преимущества перехода с SAP на «1С:ERP».
Внедрение «1C:ERP» обладает несколькими значимыми преимуществами:
Единое решение объединяет функционал нескольких продуктов SAP.
Переход можно завершить в течение нескольких месяцев.
Возможность обновления программы в любое время для соответствия бизнес-требованиям.
Более низкая стоимость владения инфраструктурой на базе 1С по сравнению с SAP.
Система соответствует требованиям российского законодательства, что снижает риски нарушений и штрафов со стороны государства.
Высокая скорость перехода на 1С достигается благодаря модульному подходу, который позволяет перенести критический региональный учет за 2–3 месяца.
Простота внесения изменений в 1С облегчает адаптацию учетной системы под специфические процессы без необходимости вмешательства в конфигурацию.
Удобная интеграция с другим программным обеспечением.
Специалисты компании «1С:ВДГБ» подберут оптимальную стратегию перехода на «1С:ERP», перенесут данные за любой период, выполнят любые сложные интеграции и предоставят пользователям подробные инструкции.
Если вам нужно заменить зарубежное решение на 1С — обращайтесь в «ВДГБ». При переходе с SAP на 1С:ERP вы получите экономию до 30% от бюджета на переход за счет инновационной проектной технологии внедрения 1C.
Переход с SAP на 1С (1С:ERP)
Услуга для компании, которая планирует переходить с западного ПО на 1С
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