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Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С

У многих зарубежных программ есть отечественные аналоги. Когда речь идет о программном обеспечении, которое предлагают как альтернативу импортным продуктам, у потенциальных пользователей могут возникнуть обоснованные сомнения. Рассказываем, почему 1С -- оптимальный вариант импортозамещения.
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Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Импортозамещение решениями 1С

Более тридцати лет компания 1С успешно занимается разработкой корпоративного программного обеспечения, включая системы ERP, CRM и HRM. Продукция 1С широко используется во многих организациях в России и странах СНГ.

Есть несколько причин, по которым системы 1С идеально подходят для реализации стратегии импортозамещения:

  • Согласованность с законодательством РФ и особенностями отечественного рынка.

Продукты 1С разрабатываются с учетом требований и нормативов российского законодательства, что гарантирует полное соответствие систем современным правилам и стандартам.

  • Высокая скорость замещения.

На решение 1С можно перейти относительно быстро. Самые крупные и комплексные проекты завершаются в течение 1–2 лет — это достаточно небольшой срок. Более мелкие локальные внедрения можно осуществить всего за 2–3 месяца.

  • Поэтапное импортозамещение без прерывания бизнес-процессов.

1С позволяет проводить замещение поэтапно, что минимизирует риски и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.

  • Относительно низкая стоимость владения.

По сравнению с зарубежными решениями у 1С более доступные цены, что особенно важно с учетом высокого курса валюты.

  • Простота обслуживания. 

1С — распространенный на рынке продукт, поэтому специалистов, которые в нем разбираются, относительно много. Если компания хочет перейти на 1С, то ей проще будет подобрать исполнителя или команду. Также у 1С широкая сеть франчайзи, которые предоставляют бизнесу комплексное техническое сопровождение. 

Стратегии перехода на 1С: Waterfall и Agile

IT-эксперты советуют различные стратегии перехода на 1С с учетом того, насколько текущее импортное решение в компании стабильно. 

Если у решения длительная лицензия, оно корректно функционирует и имеет внутреннюю поддержку, лучше проводить постепенную миграцию. Этот процесс включает в себя тщательное изучение рынка и подробное тестирование нового решения.

В случае, если импортное ПО работает на основе подписки, некоторые функции уже неактивны и внутренних ресурсов для поддержки недостаточно, эксперты рекомендуют оперативно переходить на отечественный аналог.

Переход на 1С может осуществляться двумя основными способами: полномасштабной миграцией или частичной интеграцией с импортной системой.

  • При полномасштабной миграции выполняются последовательные этапы: обследование, проектирование, разработка, внедрение и опытная эксплуатация.

  • Частичная предполагает пошаговую интеграцию 1С с уже действующей зарубежной системой.

Полное импортозамещение системами 1С может осуществляться по двум методологиям: Waterfall и Agile. 

Waterfall — метод с детализированным планом, который требует строгого последовательного выполнения этапов. 

Agile — гибкая технология, реализация проекта итерациями с фиксированной длительностью и стоимостью. Этапы внедрения в каждой итерации включают планирование, проектирование, разработку, проверку результатов.

Интегратор предоставляет свои рекомендации по выбору методологии с учетом эффективности для бизнес-процессов заказчика. Официальный партнер фирмы «1С» — компания «ВДГБ» поможет вам определиться с выбором решения 1С и эффективно перейти с зарубежного ПО на российскую учетную систему.  

Переход с SAP на 1С (1С:ERP)

Услуга для компании, которая планирует переходить с западного ПО на 1С

Какие зарубежные решения может заменить 1С

Ниже список различных зарубежных решений и их аналоги в 1С. 

Из таблицы следует вывод, что российское ПО может заменить большинство западных программ, которые использует бизнес.

Иностранный аналог

1C:ERP

1C:ERP УХ

1C:Управление холдингом

1C:Корпорация

1С:MDM

1С:MES Оперативное управление производством

1С:Производственная безопасность

SAP ERP

SAP S/4HANA

Oracle

Navision

Dynamics 365

Axapta

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2

1С:PM Управление проектами

1С:Управление проектной организацией

1С:Управление проектным офисом

1С:Девелопмент и управление недвижимостью 2

SAP EPM

Oracle EPM

1C:ERP

1C:ERP УХ

1C:Управление холдингом

1C:Корпорация

1С:Управление нашей фирмой 8

1С:Управление по целям и KPI

1С:Управляющий

1С:ERP Управление строительной организацией 2

SAP AM, SAP CO

SAP FI, SAP PS

SAP TR, SAP WF

Oracle Financial

Oracle Enterprise Planning

Oracle DBI

Oracle Primavera

Oracle Management

Oracle Balanced Scorecard

Dynamics AX Finance

1С:Документооборот 8

1С:Документооборот государственного учреждения 8

1С:Корпорация

1С:Document Management

MS SharePoint

Oracle Aconex

Oracle MDM

Oracle ECM

Oracle Primavera

SAP ERP

SAP MDM

1С:Документооборот 8

1С:Корпорация

1С:Document Management

Dynamics CRM

Terrasoft Creatio

Microsoft Project

Microsoft TFS

SharePoint

SAP Ariba

SAP EPM, SAP ME

SAP CRM, SAP BPC

Oracle BPM

Oracle Cloud sales

Oracle EPM

Oracle SCM

Oracle Primavera

1С:Зарплата и управление персоналом

1С:ERP

1С:Корпорация

1С:Управление по целям и KPI

1С:Оценка персонала

SAP HR

SAP HCM

SuccessFactors

Oracle Human

Dynamics 365

Navision

Axapta

1С:CRM

1С-Битрикс 24

1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

1С:Маркетинг. Лидогенерация

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

Dynamics CRM

Terrasoft Creatio

Oracle Cloud sales

Oracle Siebel

Oracle MDM

SAP CRM, SAP MDM

SAP S/4HANA

Oracle MDM

1C:ERP

1C:ERP УХ

1C:Корпорация

SAP Ariba

SAP SRM

SAP Extended Warehouse

SAP Transportation

SAP Logistics

Oracle Supply

Chain Management

Dynamics 365

Navision

Axapta

1С:Аналитика

SAP BI

SAP Business Object

SAP Lumira

Oracle BI

Microsoft Power BI

SAP Analytics Cloud

Почему стоит перейти с SAP на «1C:ERP»

Импортозамещение в большой степени коснулось именно крупных предприятий и холдингов. Малый бизнес и так уже, в основном, пользовался 1С, а вот большие компании часто применяли зарубежные ERP-системы — во многих случаях это популярная SAP. Поэтому для примера покажем преимущества перехода с SAP на «1С:ERP».

Внедрение «1C:ERP» обладает несколькими значимыми преимуществами:

  • Единое решение объединяет функционал нескольких продуктов SAP. 

  • Переход можно завершить в течение нескольких месяцев. 

  • Возможность обновления программы в любое время для соответствия бизнес-требованиям.

  • Более низкая стоимость владения инфраструктурой на базе 1С по сравнению с SAP. 

  • Система соответствует требованиям российского законодательства, что снижает риски нарушений и штрафов со стороны государства.

  • Высокая скорость перехода на 1С достигается благодаря модульному подходу, который позволяет перенести критический региональный учет за 2–3 месяца. 

  • Простота внесения изменений в 1С облегчает адаптацию учетной системы под специфические процессы без необходимости вмешательства в конфигурацию. 

  • Удобная интеграция с другим программным обеспечением.

Специалисты компании «1С:ВДГБ» подберут оптимальную стратегию перехода на «1С:ERP», перенесут данные за любой период, выполнят любые сложные интеграции и предоставят пользователям подробные инструкции. 

Если вам нужно заменить зарубежное решение на 1С — обращайтесь в «ВДГБ». При переходе с SAP на 1С:ERP вы получите экономию до 30% от бюджета на переход за счет инновационной проектной технологии внедрения 1C.

Переход с SAP на 1С (1С:ERP)

Услуга для компании, которая планирует переходить с западного ПО на 1С

Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8KbJy7

Комментарии

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    Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С

    У многих зарубежных программ есть отечественные аналоги. Когда речь идет о программном обеспечении, которое предлагают как альтернативу импортным продуктам, у потенциальных пользователей могут возникнуть обоснованные сомнения. Рассказываем, почему 1С -- оптимальный вариант импортозамещения.

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