Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С

У многих зарубежных программ есть отечественные аналоги. Когда речь идет о программном обеспечении, которое предлагают как альтернативу импортным продуктам, у потенциальных пользователей могут возникнуть обоснованные сомнения. Рассказываем, почему 1С -- оптимальный вариант импортозамещения.

Импортозамещение решениями 1С

Более тридцати лет компания 1С успешно занимается разработкой корпоративного программного обеспечения, включая системы ERP, CRM и HRM. Продукция 1С широко используется во многих организациях в России и странах СНГ.

Есть несколько причин, по которым системы 1С идеально подходят для реализации стратегии импортозамещения:

Согласованность с законодательством РФ и особенностями отечественного рынка.

Продукты 1С разрабатываются с учетом требований и нормативов российского законодательства, что гарантирует полное соответствие систем современным правилам и стандартам.

Высокая скорость замещения.

На решение 1С можно перейти относительно быстро. Самые крупные и комплексные проекты завершаются в течение 1–2 лет — это достаточно небольшой срок. Более мелкие локальные внедрения можно осуществить всего за 2–3 месяца.

Поэтапное импортозамещение без прерывания бизнес-процессов.

1С позволяет проводить замещение поэтапно, что минимизирует риски и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.

Относительно низкая стоимость владения.

По сравнению с зарубежными решениями у 1С более доступные цены, что особенно важно с учетом высокого курса валюты.

Простота обслуживания.

1С — распространенный на рынке продукт, поэтому специалистов, которые в нем разбираются, относительно много. Если компания хочет перейти на 1С, то ей проще будет подобрать исполнителя или команду. Также у 1С широкая сеть франчайзи, которые предоставляют бизнесу комплексное техническое сопровождение.

Стратегии перехода на 1С: Waterfall и Agile

IT-эксперты советуют различные стратегии перехода на 1С с учетом того, насколько текущее импортное решение в компании стабильно.

Если у решения длительная лицензия, оно корректно функционирует и имеет внутреннюю поддержку, лучше проводить постепенную миграцию. Этот процесс включает в себя тщательное изучение рынка и подробное тестирование нового решения.

В случае, если импортное ПО работает на основе подписки, некоторые функции уже неактивны и внутренних ресурсов для поддержки недостаточно, эксперты рекомендуют оперативно переходить на отечественный аналог.

Переход на 1С может осуществляться двумя основными способами: полномасштабной миграцией или частичной интеграцией с импортной системой.

При полномасштабной миграции выполняются последовательные этапы: обследование, проектирование, разработка, внедрение и опытная эксплуатация.

Частичная предполагает пошаговую интеграцию 1С с уже действующей зарубежной системой.

Полное импортозамещение системами 1С может осуществляться по двум методологиям: Waterfall и Agile.

Waterfall — метод с детализированным планом, который требует строгого последовательного выполнения этапов.

Agile — гибкая технология, реализация проекта итерациями с фиксированной длительностью и стоимостью. Этапы внедрения в каждой итерации включают планирование, проектирование, разработку, проверку результатов.

Интегратор предоставляет свои рекомендации по выбору методологии с учетом эффективности для бизнес-процессов заказчика. Официальный партнер фирмы «1С» — компания «ВДГБ» поможет вам определиться с выбором решения 1С и эффективно перейти с зарубежного ПО на российскую учетную систему.

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Какие зарубежные решения может заменить 1С

Ниже список различных зарубежных решений и их аналоги в 1С.

Из таблицы следует вывод, что российское ПО может заменить большинство западных программ, которые использует бизнес.

1С Иностранный аналог 1C:ERP 1C:ERP УХ 1C:Управление холдингом 1C:Корпорация 1С:MDM 1С:MES Оперативное управление производством 1С:Производственная безопасность SAP ERP SAP S/4HANA Oracle Navision Dynamics 365 Axapta 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 1С:PM Управление проектами 1С:Управление проектной организацией 1С:Управление проектным офисом 1С:Девелопмент и управление недвижимостью 2 SAP EPM Oracle EPM 1C:ERP 1C:ERP УХ 1C:Управление холдингом 1C:Корпорация 1С:Управление нашей фирмой 8 1С:Управление по целям и KPI 1С:Управляющий 1С:ERP Управление строительной организацией 2 SAP AM, SAP CO SAP FI, SAP PS SAP TR, SAP WF Oracle Financial Oracle Enterprise Planning Oracle DBI Oracle Primavera Oracle Management Oracle Balanced Scorecard Dynamics AX Finance 1С:Документооборот 8 1С:Документооборот государственного учреждения 8 1С:Корпорация 1С:Document Management MS SharePoint Oracle Aconex Oracle MDM Oracle ECM Oracle Primavera SAP ERP SAP MDM 1С:Документооборот 8 1С:Корпорация 1С:Document Management Dynamics CRM Terrasoft Creatio Microsoft Project Microsoft TFS SharePoint SAP Ariba SAP EPM, SAP ME SAP CRM, SAP BPC Oracle BPM Oracle Cloud sales Oracle EPM Oracle SCM Oracle Primavera 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:ERP 1С:Корпорация 1С:Управление по целям и KPI 1С:Оценка персонала SAP HR SAP HCM SuccessFactors Oracle Human Dynamics 365 Navision Axapta 1С:CRM 1С-Битрикс 24 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) 1С:Маркетинг. Лидогенерация 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 Dynamics CRM Terrasoft Creatio Oracle Cloud sales Oracle Siebel Oracle MDM SAP CRM, SAP MDM SAP S/4HANA Oracle MDM 1C:ERP 1C:ERP УХ 1C:Корпорация SAP Ariba SAP SRM SAP Extended Warehouse SAP Transportation SAP Logistics Oracle Supply Chain Management Dynamics 365 Navision Axapta 1С:Аналитика SAP BI SAP Business Object SAP Lumira Oracle BI Microsoft Power BI SAP Analytics Cloud

Почему стоит перейти с SAP на «1C:ERP»

Импортозамещение в большой степени коснулось именно крупных предприятий и холдингов. Малый бизнес и так уже, в основном, пользовался 1С, а вот большие компании часто применяли зарубежные ERP-системы — во многих случаях это популярная SAP. Поэтому для примера покажем преимущества перехода с SAP на «1С:ERP».

Внедрение «1C:ERP» обладает несколькими значимыми преимуществами:

Единое решение объединяет функционал нескольких продуктов SAP.

Переход можно завершить в течение нескольких месяцев.

Возможность обновления программы в любое время для соответствия бизнес-требованиям.

Более низкая стоимость владения инфраструктурой на базе 1С по сравнению с SAP.

Система соответствует требованиям российского законодательства, что снижает риски нарушений и штрафов со стороны государства.

Высокая скорость перехода на 1С достигается благодаря модульному подходу, который позволяет перенести критический региональный учет за 2–3 месяца.

Простота внесения изменений в 1С облегчает адаптацию учетной системы под специфические процессы без необходимости вмешательства в конфигурацию.

Удобная интеграция с другим программным обеспечением.

Специалисты компании «1С:ВДГБ» подберут оптимальную стратегию перехода на «1С:ERP», перенесут данные за любой период, выполнят любые сложные интеграции и предоставят пользователям подробные инструкции.

Если вам нужно заменить зарубежное решение на 1С — обращайтесь в «ВДГБ». При переходе с SAP на 1С:ERP вы получите экономию до 30% от бюджета на переход за счет инновационной проектной технологии внедрения 1C.

Переход с SAP на 1С (1С:ERP) Услуга для компании, которая планирует переходить с западного ПО на 1С Заказать

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