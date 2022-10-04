Что изменится в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД, счете-фактуре и платежках на уплатe налогов? А также самая важная информация о мобилизации

Всегда удивляет и восхищает неистощимый креатив наших контролирующих органов. У ИТ-шников все просто: то, что работает, не трогают.

К финансам, похоже, эта формула неприменима. Прошлая неделя снова подтвердила, что нет предела совершенству. Да, да у нас снова изменения. Введут новые коды для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. В декларации по НДС за 3 квартал надо указывать новые коды необлагаемых операций. В счете-фактуре надо будет указывать стоимость прослеживаемых товаров.

А чтобы бухгалтеру жизнь медом не казалась, за ошибки с прослеживаемостью будут наказывать штрафом до 100 тыс. руб.

Чтобы подсластить жизнь «повелителям цифр», предлагаем приготовить запеченные груши с рикоттой и орехами. Нам понадобится: 3 груши, 250 гр. рикотты, 50 гр. грецких орехов, 1 ст.л. меда, по 1 ч.л. молотой корицы и сахара, 5 гр. сливочного масла, ванильный экстракт. Груши (лучше использовать сорт «конференция») промыть, разрезать пополам и ложкой удалить сердцевину. В измельчителе перемолоть грецкие орехи, затем туда же добавить рикотту, сахар, корицу, ванильный экстракт. Еще раз взбить до однородности. Начинить груши получившимся муссом. Полить медом и посыпать корицей. Сверху можно положить половинки грецких орехов. Выложить груши в смазанную сливочным маслом форму, выпекать при 180°C 25 минут. Подавать десерт лучше теплым.

В блюде нет чеснока, поэтому смело можете угощать им коллег — они точно не пожалуются в Роспотребнадзор.

А теперь вернемся к новостям.

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