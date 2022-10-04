Что изменится в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД, счете-фактуре и платежках на уплатe налогов? А также самая важная информация о мобилизации

Всегда удивляет и восхищает неистощимый креатив наших контролирующих органов. У ИТ-шников все просто: то, что работает, не трогают.
К финансам, похоже, эта формула неприменима. Прошлая неделя снова подтвердила, что нет предела совершенству. Да, да у нас снова изменения. Введут новые коды для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. В декларации по НДС за 3 квартал надо указывать новые коды необлагаемых операций. В счете-фактуре надо будет указывать стоимость прослеживаемых товаров.
А чтобы бухгалтеру жизнь медом не казалась, за ошибки с прослеживаемостью будут наказывать штрафом до 100 тыс. руб.
Чтобы подсластить жизнь «повелителям цифр», предлагаем приготовить запеченные груши с рикоттой и орехами. Нам понадобится: 3 груши, 250 гр. рикотты, 50 гр. грецких орехов, 1 ст.л. меда, по 1 ч.л. молотой корицы и сахара, 5 гр. сливочного масла, ванильный экстракт.
Груши (лучше использовать сорт «конференция») промыть, разрезать пополам и ложкой удалить сердцевину. В измельчителе перемолоть грецкие орехи, затем туда же добавить рикотту, сахар, корицу, ванильный экстракт. Еще раз взбить до однородности. Начинить груши получившимся муссом. Полить медом и посыпать корицей. Сверху можно положить половинки грецких орехов.
Выложить груши в смазанную сливочным маслом форму, выпекать при 180°C 25 минут. Подавать десерт лучше теплым.
В блюде нет чеснока, поэтому смело можете угощать им коллег — они точно не пожалуются в Роспотребнадзор.
А теперь вернемся к новостям.
О мобилизации
- Что известно о мобилизации на 1 октября.
- За мобилизованного ИП сдать 6-НДФЛ и РСВ может представитель по нотариальной доверенности.
- Мобилизованным ИП не будут начислять фиксированные взносы.
- Чтобы получить возврат налога по 3-НДФЛ, мобилизованный должен оформить доверенность через командира воинской части.
- Мобилизованным самозанятым не надо сниматься с учета.
- Мобилизованным оформляют карты для денежного довольствия в Сбербанке, ПСБ и ВТБ.
- Трудовые договоры с мобилизованными не расторгаются, а значит, ставка по кредиту ФОТ 3.0 для предприятий сохранится .
- Трудовая книжка мобилизованного сотрудника на время службы хранится у работодателя.
- У мобилизованных граждан, которые платят алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия.
Важно
- Большую часть бизнеса освободили от проверок в 2023 году.
- Для МСП заработала программа для поиска поставщиков из Китая.
- Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет.
- Малому бизнесу не придется платить за СОУТ.
- В счете-фактуре надо будет указывать стоимость прослеживаемых товаров.
- Сканы станут полноценной первичкой.
- Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить.
- Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов.
Из первых рук
- Если сотрудники компании игнорируют требования главбуха, свое веское слово должен сказать директор.
- Событие после окончания года, но до сдачи баланса отражается по нормам ПБУ 7/98.
- При переводе долга по номиналу налога на прибыль не будет.
- Если отец ребенка работает на двух работах, для пособия по уходу нужны две справки.
Обращаем внимание
- Вышли данные о доходах и налогах бизнеса за 2021 год.
- Согласие на обработку персональных данных можно будет дать через Госуслуги.
- Уже можно установить запрет на онлайн-операции или ограничить сумму перевода. Банки обязали подтверждать телефон и электронную почту.
- Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат.
- Утвердят электронную заявку на грузоперевозку.
- Цены на армейскую экипировку ФАС проверит и у маркетплейсов.
- Через «Сервис 360°» малый и средний бизнес может заявить о договорах, которые срываются из-за мобилизации.
Для информации
- Временный порядок приемки квартир дольщиками продлен до середины 2023 года.
- После окончания кредитных каникул размер платежей останется на прежнем уровне.
- Самозанятые за 15 тыс. рублей в год смогут купить право на больничные.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Для СЗВ-М важна дата фактического начала работы, а не дата трудового договора.
- Суд отменил штраф за сдачу формы СЗВ-ТД в бумажном виде вместо электронного.
- Бухгалтеры жалуются, что Ozon выдает УПД со статусом 2, хотя там есть НДС.
- Бухгалтеры советуют, как в 1С провести приостановку трудового договора.
- Продавать недвижимость и транспорт на упрощенке опасно.
А тем временем
- Финские банкоматы не обслуживают карты UnionPay. Ими пользовались россияне, эмигрировавшие после 21 сентября.
В планах
- Мораторий на валютные проверки хотят продлить на 2023 год.
- С 2023 года вместо пяти пособий будет одно универсальное для беременных и семей с детьми. Проект уже в Думе.
Аккредитация ИТ-компаний
- Утвердили перечень кодов ОКВЭД, подходящих для аккредитации IT-компаний.
- Для аккредитации старых IT-компаний долю дохода 30% считают за прошлый год, для новых компаний — за текущий.
- Форму для аккредитации IT-компаний создадут до 10 октября.
- Утвердили новый порядок аккредитации IT-компаний.
- До 15 октября Минцифры возобновит аккредитацию IT-компаний.
О как!
- Бывшие магазины в ТЦ могут отдать новым офисам МФЦ и «Почте России».
- Количество вакансий в бухгалтерской сфере снизилось на 14%, а вот IT-специалистов ищут активнее.
- Реклама «Яндекса» для фирм из США и Канады не облагается НДС, а для бизнеса из России — облагается.
УПС
- ЦБ продлил ограничения на вывод денег за границу.
- Накопительные пенсионные взносы замораживают до 2025 года.
- Туристического кешбэка не будет. Его не включили в проект бюджета на 2023-2025 годы.
И о хорошем
- Среднемесячная зарплата в России вырастет на 6 600 рублей.
- Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 8 629 рублей.
- Скидки на квартиры растут. Некоторые продавцы готовы уступить до 40% стоимости.
- В 2023 году пенсии проиндексируют на 4,8%.
- Материнский капитал проиндексируют. На первого ребенка — 590 тыс. руб., а на второго — 780 тыс. руб.