Новости недели: новые КБК по взносам, закрытие ИП по селфи с паспортом, мораторий на банкротство

В любой сложной ситуации самое главное – не опускать руки. И решение обязательно найдется. Рекомендуем присмотреться, как поступают в подобных случаях российские министерства и ведомства. В строительстве не хватает от 3 до 5 млн работников? Минстрой и Минтруд предлагают привлекать на стройку безработных россиян.
Освободились места в торговых центрах? Свято место пусто быть не должно – его займут мультибрендовые магазины из Узбекистана. Директора компании мобилизовали? Отчетность за него сдаст бухгалтер.
Вот и мы сегодня решили предложить рецепт из продуктов, которые всегда под руками – картофельные «лодочки» с грибами. Понадобится 6-7 картофелин, 200 гр. грибов, 2 репчатых луковицы, по 150 гр. сметаны и твердого сыра, масло растительное, соль, зелень. Картофель почистить и смазать растительным маслом, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 200°С примерно 30 минут. Затем достать и дать остыть.
Пока картофель остывает приготовим грибную начинку. На сковородку выкладываем мелко нарезанный лук, немного поджариваем, затем добавляем мелко нарезанные грибы и жарим 10 минут. Добавляем сметану, накрываем крышкой и тушим еще 10 мин. С картофеля снимаем фольгу, вырезаем сердцевину, заполняем ее грибным фаршем. «Лодочки» выкладываем на смазанный маслом противень. Сверху каждую посыпаем натертым сыром.
Запекаем 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Перед подачей посыпаем зеленью. Надеемся, вам понравится.
А теперь вернемся к новостям. И помните: решение всегда найдется. Поехали!
Важно
- В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года.
- Вводят новые КБК по взносам. Для ИП фиксированные взносы и 1% пойдут на разные КБК.
- ФНС обновила список доверенных лиц, которые могут выдать электронную подпись. В него вошли Промсвязьбанк, Тинькофф и два УЦ.
- Предельную базу по взносам на 2023 год могут сильно повысить.
- Закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи.
- Налоговики подготовили памятку для родителей. В ней о том, как заплатить налог на имущество за несовершеннолетних детей.
О мобилизации
- Сотрудник сменил работодателя, где была отсрочка от мобилизации. И устроился на новое место, где ее тоже можно получить. Надо писать повторное заявление.
- Мобилизованные заплатят за нотариальную доверенность от 100 до 500 рублей.
- Стало известно, на сколько дадут отсрочку по уплате налогов и сдаче деклараций мобилизованным бизнесменам.
- В повестке не указан срок службы. Стало известно, на какой срок приостанавливается трудовой договор.
- Мобилизованный может оформить нотариальную доверенность со скидкой. Даже в выходной и праздничный день.
- ИП объяснили, как передать дела своей компании другому человеку. Что принести и в какие инстанции.
Из первых рук
- С сегодняшнего дня акт о приемке строительных работ обрел электронную форму.
- Чтобы налоговые резиденты Казахстана не платили в России НДФЛ, они должны предоставить сертификат.
- Стало известно, как в 2023 году будут платить больничные работающим по договорам ГПХ.
- Можно будет вывозить из РФ больше $10 тыс. Разрешение на это будет выдавать ЦБ.
- Для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0%.
- Получить электронную подпись на ИП по доверенности нельзя. Но можно оформить ЭЦП на представителя.
- Если вы получили имущественный вычет до 2014 года, больше вам его не дадут.
- НДС по импорту надо будет платить в составе единого налогового платежа.
Обращаем внимание
- В чеке ККТ надо указывать количество и цену.
- Мораторий на банкротство закончился. Можете платить дивиденды.
- Оплатить в иностранный интернет-магазин можно без идентификации платежа. Но только до 15 тыс. рублей.
- Плательщики АУСН могут получить справку о полученных доходах в Личном кабинете.
- Налоговики имеют право проводить камеральные проверки и запрашивать документы. Никакого моратория по ним нет.
- На платформе МСП.РФ появился агрегатор закупок малого объема крупными компаниями у бизнеса.
- Результаты СОУТ по классам 1 и 2 автоматически продлят на 2023 год.
- Часть земельного участка, не занятая жильем, облагается налогом по ставке 1,5%.
Лайфхаки: берем на вооружение
- Если налоговики дали неправомерный имущественный вычет по НДФЛ, обвинять налогоплательщика в мошенничестве нельзя.
- Компаниям с директорами без зарплаты опять сыпятся требования выплатить и отчитаться. Коллеги рассказывают, как составить отписку.
- В бумажном расчете 4-ФСС нет таблицы по платежам.
- По правилу нулевого дохода для универсального пособия важно иметь доход хотя бы в одном месяце.
- Компенсация за разъездной характер работы не облагается взносами. И никакие подтверждающие документы не нужны.
- В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента.
Для информации
- Промсвязьбанк открыли 150 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
- Wildberries детализирует все штрафы, которые маркетплейс выписал продавцам.
- Сделки в финсекторе с участием недружественных стран будут контролировать дополнительно.
- Компания Danone выходит из российского бизнеса. Это сохранит 10 тыс. рабочих мест.
- Маркировать пиво теперь можно не только на кеге, но и на крышке или упаковке.
- Коммерческие компании не смогут собирать биометрические данные клиентов самостоятельно.
В планах
- Введут новый вычет по НДФЛ на ИИС третьего типа и 10-летние инвестиции в пенсию.
- При продаже товара за наличные юрлицам и ИП можно будет не указывать код маркировки.
- СБП запустят переводы в Армению и Казахстан. Но не раньше, чем система заработает в Беларуси.
- В закон о банкротстве добавят новые критерии внештатных ситуаций.
- Лимит дохода по УСН предложили повысить с 200 до 500 млн рублей.
- Онлайн-магазины обяжут принимать наличные деньги.
А тем временем
- Криптокошелек Blockchain сообщил о блокировке пользователей из России.
- С 27 октября банк «Ренессанс кредит» прекращает SWIFT-переводы.
- С 25 октября по туристическим визам в Чехию россиян не пустят.
- IKEA уволила 10 тыс. российских сотрудников.
УПС
- Злоумышленники рассылают письма от ЦБ РФ. Вот как выглядят их сообщения.
- Работодатели стали реже искать бухгалтеров.
- Новая схема мошенничества – теперь деньги приходят на карту.
О как!
- В маленьких городах и селах пункты выдачи OZON можно будет организовать даже в частном доме.
- Все больше компаний нанимают самозанятых. И это не всегда высококвалицированные специалисты.