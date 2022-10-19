Обзор налоговых новостей

Новости недели: новые КБК по взносам, закрытие ИП по селфи с паспортом, мораторий на банкротство

А также что нужно указывать в чеке ККТ, какой будет предельная база по взносам в 2023 году и как заплатить налог на имущество за несовершеннолетних детей? Ответы на эти и другие важные вопросы в нашем дайджесте.

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Новости недели: новые КБК по взносам, закрытие ИП по селфи с паспортом, мораторий на банкротство
Иллюстрация: Gustavo Fring/pexels

В любой сложной ситуации самое главное – не опускать руки. И решение обязательно найдется. Рекомендуем присмотреться, как поступают в подобных случаях российские министерства и ведомства. В строительстве не хватает от 3 до 5 млн работников? Минстрой и Минтруд предлагают привлекать на стройку безработных россиян.

Освободились места в торговых центрах? Свято место пусто быть не должно – его займут мультибрендовые магазины из Узбекистана. Директора компании мобилизовали? Отчетность за него сдаст бухгалтер.  

Вот и мы сегодня решили предложить рецепт из продуктов, которые всегда под руками – картофельные «лодочки» с грибами. Понадобится 6-7 картофелин, 200 гр. грибов, 2 репчатых луковицы, по 150 гр. сметаны и твердого сыра, масло растительное, соль, зелень. Картофель почистить и смазать растительным маслом, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 200°С примерно 30 минут. Затем достать и дать остыть.

Пока картофель остывает приготовим грибную начинку. На сковородку выкладываем мелко нарезанный лук, немного поджариваем, затем добавляем мелко нарезанные грибы и жарим 10 минут. Добавляем сметану, накрываем крышкой и тушим еще 10 мин. С картофеля снимаем фольгу, вырезаем сердцевину, заполняем ее грибным фаршем. «Лодочки» выкладываем на смазанный маслом противень. Сверху каждую посыпаем натертым сыром.

Запекаем 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Перед подачей посыпаем зеленью. Надеемся, вам понравится.

А теперь вернемся к новостям. И помните: решение всегда найдется. Поехали!

Важно

О мобилизации

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