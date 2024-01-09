Графики сдачи отчетов и уплаты налогов, пени за несвоевременную сдачу уведомления по ЕНП, изменения в ЕФС-1 и РСВ

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, как например, новогодние каникулы. Впрочем, это утверждение справедливо не только для радостных событий. Главное — с наименьшими потерями пережить переходный период.
Поэтому сегодня не будем надолго занимать ваше внимание: первый дайджест нового года максимально краткий и полезный. Прежде всего, рассказываем Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения. Календарь, формы деклараций и порядок их заполнения.
Кроме этого напоминаем: С 2024 года поменялась форма ЕФС-1 и предлагаем узнать, Какие зарплатные отчеты поменялись с 2024 года.
Кстати, об отчетах. Впереди — горячая пора сдачи квартальной и годовой отчетности. Мы можем помочь при возникновении проблем, достаточно одного клика мышкой.
Информационная картина праздничной недели — в нашем дайджесте. Для тех, кому первые рабочие дни даются с трудом, предлагаем рецепт, который поможет быстрее войти в рабочий ритм (читайте после новостей).
Ну, что поехали!
Важно
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Чтобы организм сказал «спасибо» после новогодних застолий, предлагаем легкую овощную запеканку.
Нам понадобится:
по 300 г брокколи и цветной капусты,
одна морковь,
один цукини,
оливковое масло для заправки,
сыр фета,
листья рукколы для украшения,
соль и перец по вкусу.
Брокколи и цветную капусту разделяем на небольшие соцветия. Морковку рубим толстыми фигурными шайбами. Бланшируем овощи в кипящей несоленой воде 5–6 минут. Также очищаем от кожуры цукини и нарезаем крупными кусочками.
Выкладываем все овощи в смазанную маслом форму для запекания, солим и перчим по вкусу, заправляем оливковым маслом и хорошо перемешиваем. Сверху посыпаем их раскрошенной фетой и отправляем в духовку при 180 °C на полчаса.
Дайте овощной запеканке немного остыть, украсьте листьями рукколы — и можно подавать к столу. В качестве соуса можно использовать нежирную сметану или греческий йогурт.
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