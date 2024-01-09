Графики сдачи отчетов и уплаты налогов, пени за несвоевременную сдачу уведомления по ЕНП, изменения в ЕФС-1 и РСВ

Еженедельный дайджест: чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности, быть в курсе актуальных законодательных инициатив и профессиональных лайфхаков

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, как например, новогодние каникулы. Впрочем, это утверждение справедливо не только для радостных событий. Главное — с наименьшими потерями пережить переходный период.

Поэтому сегодня не будем надолго занимать ваше внимание: первый дайджест нового года максимально краткий и полезный. Прежде всего, рассказываем Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения. Календарь, формы деклараций и порядок их заполнения.

Кроме этого напоминаем: С 2024 года поменялась форма ЕФС-1 и предлагаем узнать, Какие зарплатные отчеты поменялись с 2024 года.

Кстати, об отчетах. Впереди — горячая пора сдачи квартальной и годовой отчетности. Мы можем помочь при возникновении проблем, достаточно одного клика мышкой.

Информационная картина праздничной недели — в нашем дайджесте. Для тех, кому первые рабочие дни даются с трудом, предлагаем рецепт, который поможет быстрее войти в рабочий ритм (читайте после новостей).

Ну, что поехали!

Важно

Про отчеты и налоги: сроки сдачи

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте…

О как!

УПС

И о хорошем

Чтобы организм сказал «спасибо» после новогодних застолий, предлагаем легкую овощную запеканку. Нам понадобится: по 300 г брокколи и цветной капусты,

одна морковь,

один цукини,

оливковое масло для заправки,

сыр фета,

листья рукколы для украшения,

соль и перец по вкусу. Брокколи и цветную капусту разделяем на небольшие соцветия. Морковку рубим толстыми фигурными шайбами. Бланшируем овощи в кипящей несоленой воде 5–6 минут. Также очищаем от кожуры цукини и нарезаем крупными кусочками. Выкладываем все овощи в смазанную маслом форму для запекания, солим и перчим по вкусу, заправляем оливковым маслом и хорошо перемешиваем. Сверху посыпаем их раскрошенной фетой и отправляем в духовку при 180 °C на полчаса. Дайте овощной запеканке немного остыть, украсьте листьями рукколы — и можно подавать к столу. В качестве соуса можно использовать нежирную сметану или греческий йогурт.

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