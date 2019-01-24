Какая налоговая задолженность признается безнадежной к взысканию

Эксперт анализирует Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2018 № 306-КГ18-10607 по делу № А65-26432/20160.

Суд, отказывая в удовлетворении требований ИП о признании не подлежащим исполнению постановления МИФНС указал, что признание налоговой задолженности безнадежной к взысканию предполагает существование юридических или фактических препятствий к реальному исполнению обязанности по их уплате.

Списание задолженности как безнадежной означает, что применение мер, направленных на принудительное исполнение налоговой обязанности, является невозможным, в связи с чем задолженность исключается из лицевого счета налогоплательщика и более не может выступать предметом взыскания.

Суть дела

По результатам налоговой проверки по вопросам полноты уплаты предпринимателем налогов за 2011–2013 годов принято решение о доначислении НДС, НДФЛ, а также штрафов. МИФНС предъявила предпринимателю требования об уплате налога, а также вынесла решение о взыскании налоговой задолженности за счет денег предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств.

Посчитав свои права нарушенными, предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просил признать требование об уплате задолженности и решение о взыскании задолженности недействительными, а постановление о взыскании задолженности – не подлежащим исполнению. Решением Арбитражного суда заявление предпринимателя оставлено без рассмотрения. В удовлетворении заявления о признании не подлежащим исполнению постановления о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика отказано.

Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции руководствовался тем, что задолженность по налоговым платежам, образовавшаяся на 01.01.2015, не может быть взыскана принудительно, поскольку подлежит отнесению в состав задолженности безнадежной к взысканию и списанию с лицевого счета предпринимателя.

Позиция суда

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона № 436-ФЗ признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию задолженность физических лиц (по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу) и ИП (по всем налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ, пеням и штрафам), образовавшаяся на 01.01.2015.

Данная норма не является актом прощения налоговой задолженности, прекращающим обязанность по уплате налогов, пени и штрафов. Напротив, положения статьи сформулированы как устанавливающие специальные основания для списания задолженности, право на взыскание которой не утрачено налоговыми органами, и в качестве признака безнадежности задолженности к взысканию законодателем рассматривается сам по себе факт ее непогашения в течение трех лет (2015–2017 годов).

Не ограниченное во времени нахождение налогоплательщиков под риском применения мер принудительного взыскания является обременительным для граждан (ИП), и дальнейшее сохранение такой ситуации признано государством нецелесообразным. Предполагается, что причины, по которым меры принудительного взыскания налоговой задолженности не привели к ее погашению, обусловлены возникшими у граждан (ИП) обстоятельствами, не позволяющими в течение длительного периода полностью исполнить обязанность по уплате налогов, а не сокрытием сведений о неуплаченных налогах от налоговых органов, равно как сокрытием имущества от обращения на него взыскания.

Под подлежащей списанию задолженности граждан (ИП), образовавшейся на 01.01.2015, должны пониматься недоимки по налогам, а также пени и штрафы, известные налоговым органам и подлежавшие взысканию на указанный момент времени, но не погашенные полностью или в соответствующей части в течение 2015–2017 годов.

Следовательно, недоимка по налогам, задолженность по пеням и штрафам может быть списана только с лиц, которые задекларировали ее до 01.01.2015 года, либо с лиц, налоговая задолженность которых выявлена (начислена) до указанного дня, но не взыскана на момент вступления в силу Закона № 436-ФЗ, то есть на 28.12.2017 года.

Кроме того, распространение статьи 12 Закона № 436-ФЗ на задолженность по налогам, исчисленную за налоговые периоды до 01.01.2015, но выявленную по результатам налоговых проверок в 2015–2017 годов, означало бы, что налогоплательщики, уклонявшиеся от исполнения обязанности по уплате налогов, ставятся в привилегированное положение в сравнении с гражданами, уплатившими налоги в полном объеме и в срок, что не отвечает принципу равенства всех перед законом.

Иное регулирование, позволяющее списывать задолженность по критерию ее образования за определенные расчетные и отчетные периоды (истекшие до 01.01.2017), установлено только в отношении недоимок по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ и не может быть распространено на платежи, указанные в статье 12 Закона № 436-ФЗ.

Судами установлено, что задолженность образовалась у предпринимателя после принятия инспекцией решения от 26.05.2015 № 2.15–46/2 по результатам выездной налоговой проверки, то есть после 01.01.2015.

Судом установлено, что доначисление налогов предпринимателю является правомерным и обусловлено получением им необоснованной налоговой выгоды. Суд по существу признал основанием для списания долга по налогам факт неисполнения налогоплательщиком имеющейся у него налоговой обязанности, а не затруднительность ее исполнения в установленный законом срок по обстоятельствам, сложившимся в жизни (деятельности) гражданина.

ВС РФ пришел к выводу, что положения статьи 12 Закона № 436-ФЗ к рассматриваемой задолженности применению не подлежали, а инспекцией, не принявшей решение о списании спорной задолженности, не допущено незаконного бездействия. Постановление о взыскании задолженности подлежит исполнению.

Суд дал совокупный анализ нормам НК РФ, закона № 436-ФЗ и материалам дела. О спорности рассмотренной ситуации свидетельствует разность подходов судов даже в рамках одного дела. Суд кассационной инстанции пришел к выводу о правомерности позиции ИП в рассмотренной ситуации и удовлетворил его требование. Однако Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.04.2018 № Ф06-31412/2018 по делу № А65-26432/2016 было отменено комментируемым Определением ВС РФ.