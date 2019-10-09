Расчет по налогу на имущество за 9 месяцев 2019: как указать льготу

Обратите внимание! Авансовый расчет по налогу на имущество организаций в последний раз будет сдаваться в отчетности за 9 месяцев 2019 года. С 2020 года сдается только годовая декларация по этому налогу.
Рассмотрим пример расчета, в случае если у организации недвижимость, облагаемая налогом, рассчитанным от кадастровой стоимости и при этом есть право на льготу.
За 9 месяцев 2019 года Расчет по налогу на имущество организаций представляется по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ (в ред. от 04.10.2018).
Расчет включает
- Титульный лист;
- раздел 1 «Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика»;
- раздел 2 «Исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства»;
- раздел 2.1 «Информация об объекте недвижимого имущества, облагаемом налогом по среднегодовой стоимости»;
- раздел 3 «Исчисление суммы авансового платежа по налогу за отчетный период по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая стоимость».
Общие требования
Требования к заполнению расчета указаны в Порядке его заполнения. Отметим только самые важные.
Все значения стоимостных показателей расчета указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 коп отбрасываются, а 50 коп и более округляются до полного рубля
Не допускается двусторонняя печать расчета на бумажном носителе и скрепление листов, приводящее к порче бумажного носителя. Так что учтите, что степлер лучше не использовать, лучше обойтись обычной канцелярской скрепкой.
Титульный лист
ИНН и КПП проставляются вверху каждого листа расчета, в том числе и на титульном листе.
- Если вы сдаете первичную декларацию, то в поле номер корректировки указываете 0—;
- При представлении первичного расчета в поле «Номер корректировки» проставляется «0—», уточненного расчета — номер корректировки (например, «1—»);
- Отчетный период (код)» — код отчетного периода — 18;
- В поле «Отчетный год» — 2019;
- В поле «Код налогового органа» указывается код из документов о постановке на учет организации. Обычно (но не всегда!) это первые четыре цифры КПП;
- Поле «по месту нахождения (учета)(код)» заполняется на основании Приложения № 3 к Порядку заполнения формы. Самые распространенные коды — 214 (по месту нахождения организации) и 281 (по месту нахождения объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога);
- Полное наименование организации указывается в соответствии с наименованием, указанным в учредительном документе. Т.е. сокращение «ООО» недопустимо, надо писать Общество с ограниченной ответственностью;
- Номер контактного телефона налогоплательщика должен состоять из кода страны, кода населенного пункта, номера телефона без знаков и пробелов.
Раздел 3
Заполнение декларации начинается не с раздела 1, а с разделов 2 и 3.
Раздел 2 заполняется по имуществу, по которому налоговая база определяется как среднегодовая стоимость. У нас в примере его нет, есть только раздел 3.
В строке 001 указывается код вида имущества, в соответствии с приложением № 5 к Порядку заполнения расчета.
- «11» — для имущества, включенного в перечень объектов, налог по которым рассчитывается по кадастровой стоимости (например, административные, торговые здания);
- «13» — для жилой недвижимости, не учитываемой на балансе в качестве ОС;
- «12» — для недвижимости иностранной организации, налог по которой рассчитывается по кадастровой стоимости, за исключением объектов с кодами 11 и 13.
В строке 014 — кадастровый номер здания (сооружения).
В строке 015 — кадастровый номер помещения, если по нему проведен кадастровый учет.
В строке 020 — Кадастровая стоимость объекта недвижимости, исходя из которой рассчитывается авансовый платеж, определяется на 1 января налогового периода. Если объект является помещением, стоимость которого не определена, то показатель строки 020 рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости всего здания и доли площади помещения, приведенной в сроке 035.
В этой строке указывается вся кадастровая стоимость, включая необлагаемую часть.
По строке 025 из строки 020 выделяется необлагаемая налогом кадастровая стоимость.
Строка 030 заполняется только в случае нахождения объекта в общей собственности. В ней указывается доля в праве на этот объект в виде дроби.
В строке 035 указывается доля площади помещения в общей площади здания. Она заполняется, если не определена кадастровая стоимость помещения, а стоимость всего здания — известна.
В строке 040 указывается код налоговой льготы. Он состоит из двух частей. Однако если код льготы 2012400 или 2012500, то поле 040 не заполняется. Эти коды указываются в других строках.
Строка 050 заполняется, если облагаемый объект расположен на территории нескольких субъектов РФ. Тогда в поле заносится доля кадастровой стоимости, которая относится к части объекта, находящейся в данном регионе. Такие ситуации — редкость, поэтому обычно поле не заполняется.
В строке 060 — код налоговой льготы в виде пониженной ставки налога, начинается он с цифр 2012400.
Налоговая ставка отражается по строке 070.
Коэффициент Кв (строка 080) заполняется, если в течение отчетного периода возникло или прекратилось право собственности на объект недвижимого имущества. Коэффициент представляет собой дробь: в числителе — количество полных месяцев в отчетном периоде, в течение которых объект находился в собственности, в знаменателе — число месяцев в отчетном периоде.
Коэффициент Ки (строка 085) заполняется в случае изменения в течение отчетного периода кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик этого объекта недвижимости.
Сумма авансового платежа указывается в строке 090. В общем случае она рассчитывается по формуле: (строка 020 — строка 025) х ¼ х строка 070/100
Если право собственности на объект возникло или прекратилось в течение отчетного периода, полученное значение умножается на коэффициент Кв (строка 080). Если было изменение кадастровой стоимости, то умножается на коэффициент Ки (строка 085).
Если организация применяет льготу в виде уменьшения суммы налога, необходимо заполнить строки 100 и 110. Код налоговой льготы 2012500, а также реквизиты нормы закона субъекта РФ, которым она установлена, отражаются в строке 100. Сумму, на которую уменьшается авансовый платеж, нужно указать в строке 110.
Остановимся на том, как правильно указать код льготы, вернее, его вторую часть. В приведенном примере применяется льгота по закону г. Москвы от 05.11.2003 № 64 (ред. от 20.02.2019) «О налоге на имущество организаций» для образовательных и медицинских организаций. Она дает право платить налог в размере 25% от исчисленной суммы. Льгота указана в статье 4.1 пункт 2 подпункт 1. Поэтому вторая часть нумерации льготы выгляди вот так 04.100020001. Пояснения и пример заполнения кода льготы приведен в порядке заполнения декларации (подпункт 5 пункта 5.3).
Раздел 1
Этот раздел заполняется после того, как данные внесены в разделы 2 и 3.
Раздел состоит из нескольких однотипных блоков. Количество заполняемых блоков равняется количество ОКТМО, по которым исчислен налог по данному расчету.
Чтобы посчитать авансовый платеж по строке 030, необходимо суммировать авансовые платежи с соответствующим кодом по ОКТМО на основании показателей всех разд. 2 и 3.
Отчет готов к отправке в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что если вы не уложитесь в срок сдачи и представите его позже, оштрафовать вашу организацию смогут только на 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ). Поскольку это не декларация, а именно расчет авансовых платежей.
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