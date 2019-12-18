Предприятие на ЕСХН: когда выгоднее отказаться от уплаты НДС

С 2019 года организации, выбравшие систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога, стали плательщиками НДС. При этом право на освобождение от НДС с реализации сохранилось в отношении небольших сельхозпредприятий. Но насколько выгодна такая льгота, учитывая, что сельхозпродукция облагается НДС по ставке 10%?
На основе расчетов попробуем разобраться, в каких случаях лучше сохранить статус плательщика НДС, а в каких — отказаться от обязанности по уплате налога.
Объект налоговой оптимизации
Применение спецрежима в виде ЕСХН с 01.01.2019 не освобождает от обязанности плательщика НДС. Но однозначно трактовать необходимость уплаты налога как негативный фактор нельзя.
Во-первых, как известно, одним из условий применения вычета согласно пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ является приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами обложения НДС. Следовательно, став плательщиками НДС с реализации сельхозпродукции, производители одновременно получили право на вычеты по налогу.
Во-вторых, в силу п. 2 ст. 164 НКРФ реализация основных видов сельхозпродукции облагается по льготной ставке НДС 10%.
В-третьих, для применения НДС не требуется отказываться от ЕСХН, а ставка по данному налогу заметно ниже ставки налога на прибыль (6% против 20% при схожей базе налогообложения). И, наконец, для небольших сельхозпроизводителей введено право на освобождение от исполнения обязанностей по уплате НДС.
Совокупность перечисленных норм предоставляет малым предприятиям, работающим на спецрежиме в виде ЕСХН, альтернативу:
— либо оставаться плательщиком НДС, уплачивать этот налог с реализации сельхозпродукции по ставке 10% и заявлять вычеты по «входящему» НДС;
— либо освободиться от обязанности по уплате НДС, «входящий» налог учитывать в стоимости товаров (работ, услуг) в порядке, установленном пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ.
Порядок освобождения от НДС плательщиков ЕСХНДля плательщиков ЕСХН п.1 ст.145 НК РФ установлен особый порядок освобождения от обязанностей по уплате НДС. Они имеют право на освобождение при условии, если:
- переход на уплату ЕСХН и реализация права на освобождение осуществляются в одном и том же календарном году;
- за предшествующий налоговый период по спецрежиму у виде ЕСХН доход без учета НДС не превысил в совокупности: 100 млн руб. за 2018 год, 90 млн руб. за 2019 год, 80 млн руб. за 2020 год, 70 млн руб. за 2021 год, 60 млн руб. за 2022 год и последующие годы (Регрессивная шкала призвана смягчить для сельхозпроизводителей переход на уплату НДС).
Лица, использующие право на освобождение, должны представить соответствующее письменное уведомление (Форма уведомления утверждена Приказом Минфина России от 26.12.2018 № 286н «Об утверждении форм уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость».) в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие спецрежим в виде ЕСХН, которые воспользовались правом на освобождение, не вправеотказатьсяот правана освобождение в дальнейшем, за исключением случаев, если право на освобождение будет утрачено (превышение размера выручки или реализация подакцизного товара). Об этом сказано в абз.2 п.4 ст.145 НК РФ. Организации и индивидуальные предприниматели, утратившие право на освобождение, не имеютправана повторноеосвобождение (абз.2 п.5 ст.145 НК РФ).
Расчетная частьЛогично предположить, что если ставка «входного» НДС составляет 20 % (Данное предположение условно. Так, например, не облагается НДС ввоз племенного скота, а реализация комбикормов облагается по ставке 10 %.), а ставка «исходящего» НДС — 10 %, то при определенных условиях налог к доплате не причитается. Чтобы убедиться в эффекте разницы ставок, смоделируем пример.
Пусть выручка составляет 50 млн руб., НДС с выручки (10 %) — 5 млн руб. Если доля материальных затрат, облагаемых НДС, в выручке равна 50 % (25 млн руб.), то НДС по ставке 20 % составит 5 млн руб. При данных условиях налога к оплате не будет («входной» налог равен «исходящему»). Таким образом, если доля материальных затрат превышает половину выручки, выгоднее оставаться плательщиком НДС.
Чуть изменим условия. Для сохранения права работы на спецрежиме в виде ЕСХН требуется поддерживать долю сельхозпродукции на уровне не ниже 70 % от общей выручки (ст. 346.2 НК РФ). Возвращаясь к нашему примеру, допустим, что предприятие работает на пределе лимита. Тогда выручка, облагаемая НДС по ставке 10 %, составит 35 млн руб. (50 млн руб. х 70 %), НДС, соответственно, — 3,5 млн руб. Выручка, облагаемая НДС по ставке 20 %, — 15 млн руб. (50 — 35), НДС — 3 млн руб. Итого НДС с реализации («исходящий» налог) будет равен 6,5 млн руб. В этом случае, чтобы не было доплаты налога в бюджет, материальные затраты должны составлять 32,5 млн руб. или 65 % от выручки. «Входной» НДС в этом случае составит те же 6,5 млн руб. (50 млн руб. х 65 % х 20 %), что обнуляет налог к уплате в бюджет.
От схем перейдем к детальному расчету налоговой нагрузки при различных вариантах работы.
Вводные данные
Годовая выручка без учета НДС — 50 млн руб. Доля продукции, облагаемой по ставке НДС 10 %, — 75 %, по ставке НДС 20 % — 25 %. Материальные затраты, облагаемые НДС по ставке 20 %, без учета налога составляют 30 млн руб. Заработная плата с отчислениями — 10 млн руб.
Предприятие анализирует, принесет ли выгоду освобождение от уплаты НДС, и решает, какую ценовую политику выбрать в отношении покупателей в случае отказа от НДС.
Сравнительная эффективность работы с (без) НДС (тыс. руб.)
|Показатели
|Методика расчета
|С НДС
|Без НДС, цены снижены
|Без НДС, цены не снижены
Выручка от сельхозпродукции
Стр. 1 = 50 000×75 %, или
Стр. 1 = 50 000×75 % х 1,1
37 500
37 500
41 250
НДС 10 %
Стр. 2 = стр. 1×10 %
3 750
-
-
Прочая выручка
Стр. 3 = 50 000×25 %, или
Стр. 3 = 50 000×25 % х 1,2
12 500
12 500
15 000
НДС 20 %
Стр. 4 = стр. 3×20 %
2 500
-
-
Итого выручка без НДС
Стр. 5 = стр. 1 стр. 3
50 000
50 000
56 250
Итого выручка с НДС
Стр. 6 = стр. 1 стр. 2 стр. 3 стр. 4
56 250
50 000
56 250
Затраты (горюче-смазочные материалы, удобрения и др.)
Стр. 7
30 000
30 000
30 000
НДС 20 %
Стр. 8 = стр. 7×20 %
6 000
6 000
6 000
НДС к уплате
Стр. 9 = стр. 2 стр. 4 -
250
-
-
Заработная плата со страховыми взносами
Стр. 10
10 000
10 000
10 000
Прибыль
Стр. 11 = стр. 1 стр. 3 — стр. 7 — стр. 10, или
Стр. 11 = стр. 1 стр. 3 -
10 000
4 000
10 250
Ставка ЕСХН (%)
Стр. 12
6
6
6
ЕСХН
Стр. 13 = стр. 11 х стр. 12
600
240
615
Налоговое бремя
Стр. 14 = стр. 9 стр. 13
850
240
615
Чистая прибыль
Стр. 15 = стр. 11 — стр. 13
9 400
3 760
9 635
Налоговое бремя (%)
Стр. 16 = стр. 14 / стр. 15
9,0
6,4
6,4
1) с уплатой НДС;
2) без НДС и уменьшением цен на сумму налога (обеспечивается безубыточность для оптовиков и производителей);
3) без НДС с удержанием цен на прежнем уровне (сохраняется безразличная цена для конечного потребителя).
По строке 1 показана выручка, облагаемая НДС по ставке 10 %, по строке 3 — выручка, облагаемая НДС по ставке 20 %.
Прибыль (строка 11) рассчитана путем вычета расходов из доходов. При работе без НДС в число расходов включен «входной» НДС.
Абсолютное налоговое бремя (строка 14) складывается из НДС и ЕСХН. Относительное налоговое бремя (строка 16) показывает отношение совокупных налогов к чистой прибыли.
Выводы из таблицы
При всех вариантах налоговое бремя невелико, что объясняется использованием низконалогового режима в виде ЕСХН и льготной ставкой НДС 10 %. Гораздо более сильные расхождения наблюдаются по величине прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
В конечном итоге низкая налоговая нагрузка не самоцель, важнее получить максимальную прибыль. При данных обстоятельствах стандартная схема работы с НДС выглядит как весьма приемлемый вариант. Смысла снижать отпускные цены на сумму НДС нет, это критично уменьшает прибыль. И не факт, что такой шаг оценят потенциальные оптовые покупатели. Если же реализация идет в розницу, то выгодно освободить себя от НДС и получить наивысшую прибыль.
Вместо заключения
Сельхозпроизводители, использующие спецрежим в виде ЕСХН и не превышающие установленные НК РФ лимиты по выручке, вправе воспользоваться законной налоговой оптимизацией. Уплачивать НДС или нет — это их добровольный выбор. Выгода того или иного варианта неочевидна.
Что лучше: освободить себя от НДС или же сохранить за собой право на вычет, уплачивая НДС с реализации? Как показали расчеты, на это влияют:
— доля сельхозпродукции, облагаемой по ставке НДС 10 % в общей выручке;
— доля материальных затрат, облагаемых НДС по ставке 20 % в структуре себестоимости;
— тот факт, кто выступает покупателем продукции. Если это конечный потребитель, то наличие НДС в составе цены для него не имеет значения. Что же касается крупных оптовиков или производителей, которые, в свою очередь, являются плательщиками НДС, то им важно, чтобы цена включала НДС и давала им право на вычет.