Законодатели ставили себе задачу разработать своеобразный переходный налоговый режим для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение УСН из‑за превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников, — и вот принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 266‑ФЗ.

Хотя, по сути, нового налогового режима не появилось, скорее, расширена возможность применять УСН путем установления промежуточных повышенных величин выручки и численности.

Такой вариант у налогоплательщиков появится с налогового периода 2021 года. Отметим, что некоторые новшества касаются и предпринимателей на ПСН.

Предельные величины для применения УСН возрастут

Одно из условий, которые в настоящее время безусловно должен выполнить налогоплательщик, желающий применять УСН, заключается в том, что средняя численность его работников за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать 100 человек (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Подпунктом 4 ст. 346.13 НК РФ сейчас предусмотрено, что при невыполнении, в частности, этого условия в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено превышение указанной численности работников. И этой же нормой предусмотрено, что право на применение УСН утрачивается в том же порядке, если доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, превысили 150 млн руб. и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие иным требованиям, установленным п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ.

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С 2021 года существенно смягчаются требования в отношении возможности применять УСН (именно в части сохранения права на этот спецрежим). В частности, данное право будет утрачено, если средняя численность работников налогоплательщика превысит ограничение, установленное пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, более чем на 30 человек. То есть перейти на УСН нельзя будет, если эта численность составляет 100 человек. Но при превышении еще не придется применять общий режим: главное, чтобы средняя численность не стала больше 130 человек.

Аналогичная ситуация с доходами. Чтобы перейти на УСН, их величина по‑прежнему не должна быть больше 150 млн руб. А для сохранения права на спецрежим доходов может быть на 50 млн руб. больше, то есть 200 млн руб.

Другие условия, предусмотренные п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ, должны соблюдаться, как и прежде.

Соответственно скорректирован п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ, который прямо определяет, когда можно продолжать применять УСН. Таким образом, с 01.01.2021, если названные условия соблюдены (в том числе средняя численность не превысила 130 человек, а доход — 200 млн руб.), можно оставаться на УСН.

Но на переходный период увеличится ставка налога

Однако законодатели не оставили без последствий превышение прежних предельных уровней для сохранения права на применение УСН (то есть средней численности 100 человек и дохода 150 млн руб.). По-прежнему, если объектом налогообложения являются доходы, ставка налога равна 6 % (п. 1 ст. 346.20 НК РФ). Но с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика[1] превысили 150 млн руб. (но не превысили 200 млн руб.) и (или) в течение которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 человек (но не превысила 130 человек), ставка возрастает (новый п. 1.1 ст. 346.20). Налогоплательщик продолжает применять УСНО, только с указанного квартала его доход облагается по ставке 8 %. И, как видно, для этого достаточно превышения любого одного из двух названных предельных уровней.

Обозначенные показатели рассчитываются нарастающим итогом с начала года, но новая ставка применяется только в отношении части налоговой базы, исчисленной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущено превышение предельных уровней доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников. Разумеется, если превышение произошло уже в первом квартале, повышенная ставка будет применяться в течение всего налогового периода — если только налогоплательщик вообще не утратит в этом периоде право на применение УСН.

Аналогичный порядок применяют налогоплательщики, которые выбрали объект налогообложения «доходы минус расходы».

В общем случае они применяют ставку 15 % (п. 2 ст. 346.20 НК РФ). Но начиная с квартала, по итогам которого доходы превысили 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб. и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, при расчете налога применяется ставка 20 % (п. 2.1 ст. 346.20). Эта ставка применяется и в отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущены превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.

В соответствии с Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 59‑ЗРК/2014 и Законом г. Севастополя от 03.02.2015 № 110‑ЗС в этих регионах на основании п. 3 ст. 346.20 НК РФ на 2021 год установлены особые ставки на УСН: 4 % (объект налогообложения «доходы») и 10 % (объект налогообложения «доходы минус расходы»). Этими же нормативными актами и некоторыми другими законодатели Республики Крым и Севастополя установили льготные ставки для некоторых категорий налогоплательщиков на УСН. Но в любом случае — независимо от того, какую ставку применял налогоплательщик ранее, — если доход его станет больше 150 млн руб., но меньше 200 млн руб. или средняя численность превысит 100 человек, но не 130 человек, ему придется перейти на ставку 8 % или 20 % в зависимости от объекта налогообложения. Это прямо будет следовать из абз. 6 п. 3 ст. 346.20 НК РФ в новой редакции.

Таким образом, по норме п. 1 ст. 346.21 НК РФ в новой редакции налог на УСН будет состоять из двух величин, которые следует сложить.