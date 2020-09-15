Общедомовый прибор учета установлен РСО: как взыскать расходы с управляющей компании?

Арбитражный суд Судебный акт АС ВСО Постановление от 28.06.2019 № Ф02-2522/2019 по делу № А19-13868/2015 Постановление от 06.05.2019 № Ф02-1559/2019 по делу № А19-14588/2017, в передаче которого в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано Определением ВС РФ от 04.09.2019 № 302‑ЭС19-13998 АС ЗСО Постановление от 29.01.2019 № Ф04-6083/2018 по делу № А67-457/2018 АС УО Постановление от 24.03.2020 № Ф09-243/20 по делу № А76-19159/2018 Постановление от 13.02.2019 № Ф09-9667/18 по делу № А76-29168/2016 АС СЗО Постановление от 14.05.2020 № Ф07-2653/2020 по делу № А21-12655/2019 Постановление от 14.04.2020 № Ф07-2174/2020 по делу № А21-8519/2019, в передаче которого в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано Определением ВС РФ от 30.06.2020 № 307‑ЭС20-8465 АС СКО Постановление от 07.02.2019 № Ф08-11890/2018 по делу № А32-747/2018

РСО не вправе обратиться с иском о возмещении расходов к собственнику помещений, в том числе нежилых, в МКД, управлением которого занимается УК (постановления АС ПО от 28.01.2019 № Ф06-41612/2018 по делу № А12-784/2018[5], от 06.03.2018 № Ф06-30108/2018 по делу № А12-17023/2017, от 08.07.2016 № Ф06-10353/2016 по делу № А57-611/2015).

Размер обязательства УК по возмещению расходов на установку ОПУ не должен превышать совокупный размер обязательств собственников помещений в МКД. Это связано с тем, что УК действует в вопросе возмещения расходов на установку ОПУ исключительно как лицо, опосредующее отношения между РСО и собственниками помещений в МКД и лишенное возможности получать денежные средства на эти цели иначе, чем от указанных собственников.

Поэтому РСО может предъявить ко взысканию с УК задолженность по оплате стоимости работ по установке счетчиков с учетом процентов, начисленных за рассрочку возмещения расходов (постановления АС СЗО от 20.05.2020 № Ф07-3004/2020 по делу № А21-11715/2019[6], от 26.03.2020 № Ф07-998/2020 по делу № А21-7348/2019, АС ДВО от 17.10.2019 № Ф03-4612/2019 по делу № А51-12061/2018).

Расходы на установку ОПУ подлежат возмещению именно той управляющей организацией, которая обслуживает МКД на дату обращения РСО с требованием о компенсации расходов на установку приборов учета, и в части, не оплаченной собственниками помещений.

Подчеркнем: РСО предъявляет иск УК, занимающейся управлением домом на дату обращения, о взыскании всей суммы задолженности, в том числе образовавшейся до того, как эта компания приступила к управлению домом (постановления АС СЗО от 16.04.2020 № Ф07-2783/2020 по делу № А56-92184/2019, АС СКО от 01.04.2019 № Ф08-1564/2019 по делу № А32-53245/2017, АС ВВО от 23.10.2019 № Ф01-4558/2019 по делу № А28-8259/2018).

Это связано с тем, что законодательство не предусматривает специальных правил реализации права на возмещение расходов на установку ОПУ на случай смены собственниками формы управления домом либо смены УК (Постановление АС ВВО от 05.12.2019 № Ф01-6387/2019 по делу № А82-12650/2018[7]). Смена УК (обстоятельство, не зависящее от воли РСО) не должна влечь перерыв в начислении суммы процентов для РСО как субъекта, на которого законом возложена обязанность по оснащению МКД приборами учета и который имеет право на компенсацию произведенных затрат (Постановление АС ВВО от 17.09.2019 № Ф01-4147/2019 по делу № А28-7759/2018).

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Каков срок давности подачи РСО иска к УК?

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФобщий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п. 2 ст. 200 ГК РФ).

Из разъяснений высшего арбитра следует, что иск РСО о взыскании расходов на установку ОПУ (в части долга, не погашенного гражданами) может быть предъявлен по истечении пятилетнего срока с момента введения в эксплуатацию прибора учета, до истечения которого собственники могут оплатить указанную установку единовременно или в рассрочку. Срок исчисляется иначе, если граждане — собственники помещений в МКД приняли решение оплатить расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

Как правило, собственники такого решения не принимают, поэтому течение трехлетнего срока исковой давности начинается после окончания указанного пятилетнего срока (см., например, постановления АС СЗО от 15.07.2020 № Ф07-7147/2020 по делу № А05-9287/2019, от 10.06.2020 № Ф07-4617/2020 по делу № А21-11716/2019[8], от 03.07.2020 № Ф07-6340/2020 по делу № А21-13726/2019, от 23.06.2020 № Ф07-4652/2020 по делу № А21-533/2019, от 03.06.2020 № Ф07-3907/2020 по делу № А21-9842/2019[9]).

При этом является неверным утверждение о том, что срок исковой давности как в отношении задолженности, так и в отношении повременных платежей (процентов за предоставление рассрочки) должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу.

По смыслу ч. 12 ст. 13 Федерального закона № 261‑ФЗ право на рассрочку (оплату расходов на установку ОПУ равными долями в течение пяти лет с даты их установки) предоставлено гражданам — собственникам помещений в МКД. По истечении пяти лет УК обязана компенсировать РСО расходы на установку ОПУ, не возмещенные собственниками помещений.

Правовые основания для исчисления срока исковой давности по иску (о взыскании задолженности с УК) в порядке, предусмотренном для течения срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работы, услуги) по частям, отсутствуют (Постановление АС СЗО от 28.05.2020 № Ф07-2760/2020 по делу № А21-12538/2019[10]).

Пример ОПУ, установленные РСО, введены в эксплуатацию в феврале 2013 года. Граждане — собственники помещений в МКД не приняли решение оплатить расходы РСО единовременно или с меньшим периодом рассрочки. По истечении пятилетнего периода граждане — собственники помещений в МКД не возместили РСО расходы на установку приборов учета. РСО обратилась в суд с иском к УК о взыскании задолженности за установку ОПУ в августе 2020 года.

В данном случае срок исполнения обязательства по компенсации расходов наступил по истечении пятилетнего срока, то есть в феврале 2018 года. Течение трехлетнего срока исковой давности начинается после окончания указанного пятилетнего срока. При этом у РСО не было оснований для обращения с иском о взыскании с УК суммы расходов ранее февраля 2018 года.

Требование о взыскании задолженности за установку ОПУ с учетом предоставленной законом собственникам помещений рассрочки возмещения расходов заявлено в августе 2020 года в пределах срока исковой давности.

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Обязанность установки приборов учета коммунальных ресурсов в МКД, введенных в эксплуатацию до 27.11.2009, была возложена на собственников помещений в этих домах. В домах, собственники помещений в которых не исполнили данную обязанность в срок, ОПУ установили РСО. В свою очередь, собственники должны были обеспечить допуск РСО к местам установки приборов учета, оплатить им расходы на установку (граждане — равными долями в течение пяти лети с даты установки счетчиков, если не решили погасить долг единовременно или с меньшим сроком рассрочки) и не препятствовать вводу счетчиков в эксплуатацию. Е

сли собственники помещений, в том числе нежилых, в МКД, которым управляет УК, не рассчитались с РСО за установку ОПУ, долг взыскивается с УК, занимающейся управлением домом на дату обращения организации с соответствующим требованием. Срок исковой давности по долгу граждан начинает течь по окончании пятилетнего срока с момента ввода в эксплуатацию ОПУ (если ими не было принято решение об оплате расходов в ином порядке).