Общедомовый прибор учета установлен РСО: как взыскать расходы с управляющей компании?
Должна ли УК компенсировать РСО расходы на установку ОПУ в МКД, которым она управляет? Может ли РСО предъявить исковые требования к собственникам помещений, в том числе нежилых, в МКД? Каков срок исковой давности взыскания РСО расходов на установку ОПУ?
Кто оснащает МКД ОПУ?
Собственники помещений в МКД, введенных в эксплуатацию к 27.11.2009, обязаны были обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 01.07.2012, а для Республики Крым и города Севастополя — до 01.01.2019. МКД в указанный срок нужно было оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261‑ФЗ[1]).
Таким образом, оснащение МКД, введенных в эксплуатацию до 27.11.2009, ОПУ — обязанность собственников помещений в этих домах.
Если указанная обязанность собственниками не исполнена, дома оснащают счетчиками РСО. Собственники же должны обеспечить допуск этих организаций к местам установки приборов учета, оплатить им расходы на установку и не препятствовать вводу счетчиков в эксплуатацию.
При установке ОПУ силами РСО законом не предусмотрено обязательное согласование поставщика прибора учета и его стоимости с нарушившими свою обязанность собственниками помещений в МКД (Постановление АС СЗО от 19.06.2020 № Ф07-2887/2020 по делу № А56-54793/2019).
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Кто оплачивает расходы РСО?
РСО выставляют счета на оплату расходов на установку ОПУ собственникам помещений в размере, пропорциональном их долям в праве общей собственности на общее имущество. Собственники помещений обязаны оплатить расходы, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения (п. 38(1) Правил содержания общего имущества в МКД[2]).
Оплата расходов собственниками-гражданами производится равными долями в течение пяти лет с даты установки счетчиков, если только они не выразили желание оплатить расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. По общему правилу при предоставлении рассрочки расходы на установку приборов учета увеличиваются на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату начисления (ч. 12 ст. 13 Федерального закона № 261‑ФЗ).
Для собственников, не являющихся гражданами (к примеру, для муниципального образования), рассрочка оплаты расходов на установку ОПУ законом не предусмотрена. Поэтому обязательство по оплате расходов возникает у данных лиц непосредственно с момента установки прибора учета.
Какова роль УК?
Управляющая компания в силу своего статуса имеет исчерпывающую информацию о доле каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество и наделена полномочиями по получению платежей от собственников за оказываемые УК услуги и расчету с РСО. Поэтому при управлении домом УК именно эта компания как организация, специально нанятая собственниками для решения всех общих вопросов управления МКД, является надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов РСО на установку ОПУ.
Таким образом, в случае выбора собственниками помещений в МКД способа управления силами управляющей организации погашение долга, возникшего в связи с установкой ОПУ силами РСО, возлагается на УК, выступающую в отношениях с такой организацией от имени собственников помещений и осуществляющую управление домами в качестве своей основной деятельности.
Соответственно, если собственники помещений в МКД, которым управляет УК, не возмещают РСО расходы на установку ОПУ, последняя может обратиться к УК с требованием об оплате этих расходов, в том числе в судебном порядке, включая ситуацию, когда собственники не приняли решение об установке прибора учета.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 2 разд. I Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2015)[3], УК является надлежащим ответчиком по иску РСО о взыскании расходов на установку общедомового прибора учета. Это касается и ситуации, когда между собственниками помещений в МКД и РСО заключены прямые договоры (постановления АС СЗО от 13.07.2020 № Ф07-6649/2020 по делу № А21-12656/2019, от 16.01.2020 № Ф07-16413/2019 по делу № А21-15883/2018[4]).
Судьи на местах руководствуются изложенным подходом.