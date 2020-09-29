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Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Заявление на вычет на детей пишет не каждый налогоплательщик, имеющий на него право. А зря. Это позволяет уменьшить сумму налога к уплате и, соответственно, увеличить зарплату, получаемую на руки. Кто по закону является получателем вычета на ребенка? Где и как его получить? Узнайте из нашей статьи.

Кто имеет право на детский вычет

Детский вычет относится к стандартным налоговым вычетам, на которые налогоплательщик вправе претендовать на основании ст. 218 НК РФ.

Как следует из названия, вычет предоставляется тем, у кого есть дети. Здесь следует уточнить эту категорию людей:Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Однако подать заявление о предоставлении вычета на ребенка имеют право не просто перечисленные лица. Основное условие предоставления вычета — эти лица обеспечивают ребенка.

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Акцентируем внимание на том, что вычет положен не только родителю (приемному родителю), но и его мужу/жене. Поясним на примере.

Допустим, родители ребенка разошлись. Ребенок живет с мамой, папа выплачивает алименты на ребенка. У каждого из родителей новая официально зарегистрированная семья. Таким образом, вычет на ребенка могут получить не только мама и папа ребенка, но и муж матери и даже жена отца. Подчеркнем, что для этого должны быть выполнены условия:

  • браки узаконены официально;
  • отец выплачивает алименты.

То есть в такой ситуации заявление на налоговый вычет на ребенка могут подать четыре человека.

Какие дети дают право на подачу заявления на вычет НДФЛ на ребенка:

Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Детские вычеты и принцип их применения

Вычеты в отношении детей имеют следующие размеры:

Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Особенности расчета суммы вычета:

  • Вычеты по инвалидности и по количеству детей суммируются. Например, если второй ребенок имеет инвалидность, то размер вычета на него составит: 1 400 12 000 = 13 400 руб.
  • Дети считаются по порядку появления на свет, а не по предоставляемым вычетам. Пример: вычеты положены за троих детей: 1 400 1 400 3 000 = 5 800 руб. Если первый ребенок достиг 18 лет, то вычет на него не предоставляют, но третий ребенок не стал из-за этого вторым и вычеты считаются так: 1 400 3 000 = 4 400 руб.
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Выделим нюансы, которые следует учесть при написании заявления о предоставлении налогового вычета.

Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Как работает вычет

Вычет — это та сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу по НДФЛ каждый месяц.

Вынесем в таблицу пример расчета зарплаты с применением вычета и без него:

Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Выделим нюансы, которые следует учесть при расчете НДФЛ с применением детских вычетов:

Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Как получить детский вычет

Наиболее удобный и распространенный способ получения детского вычета — написать заявление на работе на вычет на детей. Обращаем внимание на то, что получение вычета носит именно заявительный порядок. Об этом прямо указано в подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. То есть бухгалтер без заявления о предоставлении вычета на детей в 2020 году уменьшать налоговую базу при расчете заработной платы не обязан. При предоставлении вычета работодателем налогоплательщик никаких расчетов и действий не предпринимает.

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Унифицированного бланка заявления на вычеты на детей в 2020 году нет. Как правило, на предприятии для этих целей составляют свой образец заявления на вычет на детей в свободной форме и дают его заполнить сотрудникам. Один из вариантов образца заявления на вычет на детей 2020 года вы можете найти в начале нашей статьи. Что необходимо отразить в заявлении:Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Отметим, что писать заявление работодателю на налоговый вычет на ребенка каждый год необязательно. Для этого важно не указывать в образце заявления на налоговый вычет на детей конкретный год, на который работник хочет получить вычет.

Если заявление на вычеты на детей в 2020 году не подавалось и поэтому вычеты не предоставлялись, то впоследствии налогоплательщик может самостоятельно вернуть получившуюся переплату по НДФЛ напрямую из налоговой.

Чтобы бухгалтер работодателя применил к расчету НДФЛ детские вычеты, необходимо составить заявление на имя руководителя компании. Заявление пишется в свободной форме. В нем должны быть указаны все дети. К документу нужно приложить бумаги, которые доказывают право налогоплательщика на получение вычета.

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