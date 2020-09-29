Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Заявление на вычет на детей пишет не каждый налогоплательщик, имеющий на него право. А зря. Это позволяет уменьшить сумму налога к уплате и, соответственно, увеличить зарплату, получаемую на руки. Кто по закону является получателем вычета на ребенка? Где и как его получить? Узнайте из нашей статьи.

Кто имеет право на детский вычет

Детский вычет относится к стандартным налоговым вычетам, на которые налогоплательщик вправе претендовать на основании ст. 218 НК РФ.

Как следует из названия, вычет предоставляется тем, у кого есть дети. Здесь следует уточнить эту категорию людей:

Однако подать заявление о предоставлении вычета на ребенка имеют право не просто перечисленные лица. Основное условие предоставления вычета — эти лица обеспечивают ребенка.

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Акцентируем внимание на том, что вычет положен не только родителю (приемному родителю), но и его мужу/жене. Поясним на примере.

Допустим, родители ребенка разошлись. Ребенок живет с мамой, папа выплачивает алименты на ребенка. У каждого из родителей новая официально зарегистрированная семья. Таким образом, вычет на ребенка могут получить не только мама и папа ребенка, но и муж матери и даже жена отца. Подчеркнем, что для этого должны быть выполнены условия:

браки узаконены официально;

отец выплачивает алименты.

То есть в такой ситуации заявление на налоговый вычет на ребенка могут подать четыре человека.

Какие дети дают право на подачу заявления на вычет НДФЛ на ребенка:

Детские вычеты и принцип их применения

Вычеты в отношении детей имеют следующие размеры:

Особенности расчета суммы вычета: