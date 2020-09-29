Составляем заявление о предоставлении налогового вычета на ребенка

Заявление на вычет на детей пишет не каждый налогоплательщик, имеющий на него право. А зря. Это позволяет уменьшить сумму налога к уплате и, соответственно, увеличить зарплату, получаемую на руки. Кто по закону является получателем вычета на ребенка? Где и как его получить? Узнайте из нашей статьи.
Кто имеет право на детский вычет
Детский вычет относится к стандартным налоговым вычетам, на которые налогоплательщик вправе претендовать на основании ст. 218 НК РФ.
Как следует из названия, вычет предоставляется тем, у кого есть дети. Здесь следует уточнить эту категорию людей:
Однако подать заявление о предоставлении вычета на ребенка имеют право не просто перечисленные лица. Основное условие предоставления вычета — эти лица обеспечивают ребенка.
Акцентируем внимание на том, что вычет положен не только родителю (приемному родителю), но и его мужу/жене. Поясним на примере.
Допустим, родители ребенка разошлись. Ребенок живет с мамой, папа выплачивает алименты на ребенка. У каждого из родителей новая официально зарегистрированная семья. Таким образом, вычет на ребенка могут получить не только мама и папа ребенка, но и муж матери и даже жена отца. Подчеркнем, что для этого должны быть выполнены условия:
- браки узаконены официально;
- отец выплачивает алименты.
То есть в такой ситуации заявление на налоговый вычет на ребенка могут подать четыре человека.
Какие дети дают право на подачу заявления на вычет НДФЛ на ребенка:
Детские вычеты и принцип их применения
Вычеты в отношении детей имеют следующие размеры:
Особенности расчета суммы вычета:
- Вычеты по инвалидности и по количеству детей суммируются. Например, если второй ребенок имеет инвалидность, то размер вычета на него составит: 1 400 12 000 = 13 400 руб.
- Дети считаются по порядку появления на свет, а не по предоставляемым вычетам. Пример: вычеты положены за троих детей: 1 400 1 400 3 000 = 5 800 руб. Если первый ребенок достиг 18 лет, то вычет на него не предоставляют, но третий ребенок не стал из-за этого вторым и вычеты считаются так: 1 400 3 000 = 4 400 руб.