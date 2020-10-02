Определяем налоговое резидентство в 2020 году

Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ст. 207 НК РФ была дополнена нормой, согласно которой предусмотрен особый порядок определения налогового статуса физических лиц в целях исчисления НДФЛ. Поправка вступила в силу 31.07.2020. О том, по каким правилам следует определять налоговое резидентство в 2020 году, читайте в представленной статье.

Общий порядок определения статуса налогового резидента РФ

На основании п. 1 ст. 207 НК РФ уплачивать НДФЛ должны:

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ;

физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Независимо от фактического времени нахождения в России налоговыми резидентами РФ признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные для работы за границу (п. 3 ст. 207 НК РФ).

В соответствии со ст. 209 НК РФ объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный налоговыми резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за ее пределами, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, — только от источников в РФ. При этом ставка налога для нерезидентов составляет не 13, а 30 % (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Федеральным законом от 29.11.2014 № 379 ФЗ текст ст. 207 НК РФ был дополнен п. 2.1, согласно которому в 2015 году налоговыми резидентами признавались физические лица, фактически находящиеся в РФ на территориях Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя не менее 183 календарных дней в течение периода с 18 марта

по 31 декабря 2014 года. Период нахождения физического лица в России на перечисленных территориях не прерывался на краткосрочные (менее шести месяцев) периоды выезда за пределы РФ.

183 дня пребывания в России, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, когда физическое лицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев (Письмо ФНС РФ от 25.06.2020 № БС-3-11/4763@).

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Окончательный налоговый статус налогоплательщика, определяющий налогообложение его доходов, полученных за налоговый период (календарный год), определяется по его итогам.

Если работники организации редко выезжают за границу по служебным обязанностям, статус резидента может быть подтвержден табелем учета рабочего времени и дополнительных документов не требуется.

В ситуации, когда сотрудники часто и надолго выезжают за рубеж (или в организации работают иностранцы), у них нужно запросить документы для подтверждения налогового статуса. В этих целях сотрудник может представить документ, выданный налоговым органом, по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@. Данный документ подтверждает статус налогового резидента за календарный год (текущий или предыдущий) (п. 7 Порядка представления документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, утвержденного Приказом № ММВ-7-17/837@).

Вместо подтверждения от налогового органа работник может представить документы об общем сроке пребывания в России в течение последних 12 месяцев. Организация вправе самостоятельно определить налоговый статус работника, подсчитав количество дней, которые он провел в РФ (письма Минфина РФ от 22.02.2017 № 03 04 05/10518, ФНС РФ от 19.09.2016 № ОА-3-17/4272@). Перечень таких документов НК РФ не установлен. Чаще всего представляют копии страниц паспорта с отметками о пересечении границы (письма Минфина РФ от 18.07.2019 № 03 04 06/53227, от 18.05.2018 № 03 04 05/33747).

Также подтвердить статус резидента могут, в частности (письма Минфина РФ от 21.04.2020 № 03 04 05/31921, от 13.01.2015 № 03 04 05/69536, от 26.06.2008 № 03 04 06 01/182, ФНС РФ от 30.12.2015 № ЗН-3-17/5083):

миграционная карта с данными о въезде в РФ и выезде из РФ;

справки с места работы (в том числе с предыдущего);

приказы о командировках, путевые листы и т. п.;

авансовые отчеты и документы к ним (проездные документы, документы о проживании);

справка, полученная по месту проживания в РФ;

договор с медицинским (образовательным) учреждением;

справка о проведении лечения (прохождении обучения) с указанием времени такого лечения (обучения).

Дополнительно могут быть представлены свидетельство о регистрации по месту временного пребывания или документ о регистрации по месту жительства (пребывания). Однако использовать документы о регистрации в качестве единственного подтверждения налогового статуса работника нельзя, так как они не доказывают его нахождение в России в течение необходимого количества дней, а лишь подтверждают право находиться в РФ.

Вид на жительство иностранного гражданина не подтверждает фактическое время нахождения его на территории РФ и, следовательно, не подтверждает налоговый статус резидента. Этот документ свидетельствует о праве на постоянное проживание в РФ, а также на свободный въезд в страну и выезд из нее (письма Минфина РФ от 19.12.2019 № 03 04 06/99463, от 24.06.2019 № 03 04 05/46120).

Независимо от срока фактического нахождения в РФ физическое лицо может не признаваться в налоговом периоде налоговым резидентом РФ, если в этом налоговом периоде такое лицо являлось налоговым резидентом иностранного государства. Данное правило действует в случае, если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, перечень которых определяется Правительством РФ (п. 4 ст. 207 НК РФ). В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 № 1348.

Для того чтобы физическое лицо не было признано налоговым резидентом РФ, ему необходимо обратиться в инспекцию с заявлением, к которому прилагается документ, подтверждающий налоговое резидентство другого государства. Такой документ или выдается компетентным органом иностранного государства (сертификат налогового резидентства), или составляется в произвольной форме обоснования невозможности получения такого сертификата в уполномоченном органе иностранного государства с приложением подтверждающих документов.