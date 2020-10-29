Как заполнить 3-НДФЛ для получения инвестиционного вычета

Как заполнить инвестиционный вычет в 3-НДФЛ? Этот вопрос интересует граждан, занимающихся инвестиционной деятельностью. Разберем в статье существующие виды вычетов и покажем на примере, как заполнить декларацию при применении инвествычета.
Что такое инвестиционный вычет
Вычет по НДФЛ предполагает возможность уменьшить налог. Глава 23 НК РФ предусматривает 5 разновидностей вычетов по налогу на доходы физических лиц. Возможность их применения зависит от различных факторов.
Например, стандартный социальный вычет могут получить все, а имущественный — те граждане, которые покупают или продают имущество.
Инвестиционный вычет применяется при получении дохода по операциям с ценными бумагами либо от доходов на индивидуальном инвестиционном счете (далее — ИИС) и по операциям на нем.
Инвествычет можно разделить на три категории:
Далее расскажем, что необходимо знать при применении того или иного вида инвествычета.
Вычет для продавцов долгосрочных ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, в размере положительного финансового результата
Эта категория вычета предполагает, что:
- Учитывается доход от продажи следующих видов ценных бумаг:
- ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании.
- Существует предельный размер вычета в налоговом периоде в размере суммы не более 3 000 000 руб., умноженной на количество лет владения.
- Документы находились в собственности не менее трех лет.
- Ценные бумаги не размещались на ИИС.
- Вычет можно получить как посредством представления налоговой декларации, так и при исчислении и удержании налога налоговым агентом.
Вычет на сумму денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет
Особенности вычета:
- Размер вычета равен сумме внесенных в налоговом периоде денежных средств на ИИС, но не более 400 000 руб.
- Вычет предоставляется только при представлении налоговой декларации, заполненной на основании подтверждающих документов о внесении денежных средств на ИИС.
- Индивидуальный инвестиционный счет должен быть единственным.
Вычет на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС
Этот вид вычета обладает следующей спецификой:
- Предоставляется по окончании договора на ведение ИИС, если период владения счетом составил не менее трех лет.
- Применение вычета возможно, только если за весь период ведения счета не был использован вычет на сумму денежных средств, внесенных на ИИС.
- Вычет можно получить как посредством представления налоговой декларации, так и при исчислении и удержании налога налоговым агентом.
Налоговый агент вправе применить такой вычет относительно налогоплательщика, только если физическое лицо представит справку из налогового органа о том, что в указанный срок ИИС был открыт в единственном числе, а также о том, что вычет на сумму внесенных на инвестиционный счет денежных средств не использован.
Как оформить инвестиционную декларацию
Итак, чтобы применить инвестиционный вычет, физлицу необходимо представить в ИФНС налоговую декларацию. За исключением случаев, когда по его поручению вычет применяет налоговый агент.
Под «инвестиционной декларацией» понимается стандартная декларация 3-НДФЛ, заполненная с учетом применения того или иного инвествычета.
С 2021 года утрачивает силу декларация, применявшаяся с 2018 года. Новый бланк декларации утвержден приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.
В соответствии со ст. 229 НК РФ декларацию за 2020 год необходимо представить не позднее 30 апреля 2021 года.
Нюансы оформления 3-НДФЛ:
- Не допускаются исправления.
- Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сам налог — в рублях с учетом арифметического округления.
- Доходы или расходы в иностранной валюте должны быть отражены в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения данных доходов или расходов.
- Бланк должен содержать сквозную нумерацию заполненных страниц.
Особенности представления декларации 3-НДФЛ:
- Может быть сдана как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
- Реализована возможность подачи декларации через личный кабинет на сайте ФНС, а также через МФЦ (если регион предоставляет такую услугу).
- Заполненный бланк необходимо представить в налоговый орган по месту учета (жительства).
Как отразить в 3-НДФЛ инвестиционный вычет
Действующий бланк декларации был утвержден в 2018 году. Он состоит из двух разделов и пяти приложений. Также существуют дополнительные листы: расчет к приложению 1 и расчет к приложению 5.
При подаче декларации с использованием инвествычета заполняют:
- титульный лист — обязательно в любом случае;
- раздел 1 — отображает итоговые данные формы (заполняется в последнюю очередь);
- раздел 2 — непосредственно расчет налоговой базы и налога;
- приложение 1 — раскрывает полученные доходы налогоплательщика;
- приложение 5 — в нем указывается инвестиционный вычет.
Рассмотрим на примере, как отразить вычет по ИИС в 3-НДФЛ.
Туров С. А. в течение года работал в ООО «Нигредо». Помимо этого в 2020 году он открыл индивидуальный инвестиционный счет и вносил на него деньги.
Годовой доход на основном месте работы составил 240 000 руб., с него был начислен и уплачен налог в размере 31 200 руб.
На в течение всего периода на ИИС внесено 50 000 руб.
Так как инвестиционного дохода за год получено не было, ИИС был единственным и с момента его открытия прошло не больше трех лет, гражданин решил воспользоваться налоговым вычетом, предусмотренным подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ.
Расчет:
- 240 000 — 50 000 = 190 000 руб. — налоговая база с учетом инвествычета;
- 190 000 × 13% = 24 700 руб. — исчисленный налог с учетом инвествычета;
- 24 700 — 31 200 = −6500 руб. — сумма, подлежащая возврату налогоплательщику.
Расскажем, как будет заполнена в таком случае 3-НДФЛ.