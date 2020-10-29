Как заполнить 3-НДФЛ для получения инвестиционного вычета

Как заполнить инвестиционный вычет в 3-НДФЛ? Этот вопрос интересует граждан, занимающихся инвестиционной деятельностью. Разберем в статье существующие виды вычетов и покажем на примере, как заполнить декларацию при применении инвествычета.

Что такое инвестиционный вычет

Вычет по НДФЛ предполагает возможность уменьшить налог. Глава 23 НК РФ предусматривает 5 разновидностей вычетов по налогу на доходы физических лиц. Возможность их применения зависит от различных факторов.

Например, стандартный социальный вычет могут получить все, а имущественный — те граждане, которые покупают или продают имущество.

Инвестиционный вычет применяется при получении дохода по операциям с ценными бумагами либо от доходов на индивидуальном инвестиционном счете (далее — ИИС) и по операциям на нем.

Инвествычет можно разделить на три категории:

Далее расскажем, что необходимо знать при применении того или иного вида инвествычета.

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Вычет для продавцов долгосрочных ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, в размере положительного финансового результата

Эта категория вычета предполагает, что:

Учитывается доход от продажи следующих видов ценных бумаг: ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже; инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании. Существует предельный размер вычета в налоговом периоде в размере суммы не более 3 000 000 руб., умноженной на количество лет владения. Документы находились в собственности не менее трех лет. Ценные бумаги не размещались на ИИС. Вычет можно получить как посредством представления налоговой декларации, так и при исчислении и удержании налога налоговым агентом.

Вычет на сумму денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет

Особенности вычета:

Размер вычета равен сумме внесенных в налоговом периоде денежных средств на ИИС, но не более 400 000 руб. Вычет предоставляется только при представлении налоговой декларации, заполненной на основании подтверждающих документов о внесении денежных средств на ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет должен быть единственным.

Вычет на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС

Этот вид вычета обладает следующей спецификой:

Предоставляется по окончании договора на ведение ИИС, если период владения счетом составил не менее трех лет. Применение вычета возможно, только если за весь период ведения счета не был использован вычет на сумму денежных средств, внесенных на ИИС. Вычет можно получить как посредством представления налоговой декларации, так и при исчислении и удержании налога налоговым агентом.

Налоговый агент вправе применить такой вычет относительно налогоплательщика, только если физическое лицо представит справку из налогового органа о том, что в указанный срок ИИС был открыт в единственном числе, а также о том, что вычет на сумму внесенных на инвестиционный счет денежных средств не использован.

Как оформить инвестиционную декларацию

Итак, чтобы применить инвестиционный вычет, физлицу необходимо представить в ИФНС налоговую декларацию. За исключением случаев, когда по его поручению вычет применяет налоговый агент.

Под «инвестиционной декларацией» понимается стандартная декларация 3-НДФЛ, заполненная с учетом применения того или иного инвествычета.

С 2021 года утрачивает силу декларация, применявшаяся с 2018 года. Новый бланк декларации утвержден приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.

В соответствии со ст. 229 НК РФ декларацию за 2020 год необходимо представить не позднее 30 апреля 2021 года.

Нюансы оформления 3-НДФЛ:

Не допускаются исправления. Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сам налог — в рублях с учетом арифметического округления. Доходы или расходы в иностранной валюте должны быть отражены в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения данных доходов или расходов. Бланк должен содержать сквозную нумерацию заполненных страниц.

Особенности представления декларации 3-НДФЛ:

Может быть сдана как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Реализована возможность подачи декларации через личный кабинет на сайте ФНС, а также через МФЦ (если регион предоставляет такую услугу). Заполненный бланк необходимо представить в налоговый орган по месту учета (жительства).

Как отразить в 3-НДФЛ инвестиционный вычет

Действующий бланк декларации был утвержден в 2018 году. Он состоит из двух разделов и пяти приложений. Также существуют дополнительные листы: расчет к приложению 1 и расчет к приложению 5.

При подаче декларации с использованием инвествычета заполняют:

титульный лист — обязательно в любом случае;

раздел 1 — отображает итоговые данные формы (заполняется в последнюю очередь);

раздел 2 — непосредственно расчет налоговой базы и налога;

приложение 1 — раскрывает полученные доходы налогоплательщика;

приложение 5 — в нем указывается инвестиционный вычет.

Рассмотрим на примере, как отразить вычет по ИИС в 3-НДФЛ.

Туров С. А. в течение года работал в ООО «Нигредо». Помимо этого в 2020 году он открыл индивидуальный инвестиционный счет и вносил на него деньги. Годовой доход на основном месте работы составил 240 000 руб., с него был начислен и уплачен налог в размере 31 200 руб. На в течение всего периода на ИИС внесено 50 000 руб. Так как инвестиционного дохода за год получено не было, ИИС был единственным и с момента его открытия прошло не больше трех лет, гражданин решил воспользоваться налоговым вычетом, предусмотренным подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ. Расчет: 240 000 — 50 000 = 190 000 руб. — налоговая база с учетом инвествычета;

190 000 × 13% = 24 700 руб. — исчисленный налог с учетом инвествычета;

24 700 — 31 200 = −6500 руб. — сумма, подлежащая возврату налогоплательщику.

Расскажем, как будет заполнена в таком случае 3-НДФЛ.