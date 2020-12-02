Как составить дефектный акт на списание основных средств

Образец дефектного акта на списание основных средств может потребоваться на любом предприятии. Без него налоговики признают неправомерным списание с учета стоимости объектов имущества. Как выглядит акт и где взять его бланк? Кто принимает участие в оформлении этого документа? Расскажем в статье.
Когда составляют дефектный акт
Имущество предприятия должно находиться под постоянным контролем на всех стадиях жизненного цикла: с момента поступления и ввода в эксплуатацию до даты списания. В любой момент существования объекта может понадобиться дефектный акт, если в активе обнаруживаются явные или скрытые дефекты, способные повлиять на его работоспособность:
В каждом из указанных случаев требуется:
- привлечение специалистов: их включают в состав комиссии по обследованию объекта, они же участвуют в составлении дефектного акта;
- всестороннее изучение и оценка причин появления дефектов в объекте — это необходимо для принятия обоснованного решения по объекту;
- формулирование заключения о дальнейшей судьбе основного средства.
В процессе хозяйственной деятельности организации могут создаваться:
- ликвидационная комиссия;
- комиссия по охране труда;
- ревизионная комиссия.
Форма акта
Форма акта и объем отражаемых в нем сведений определяет компания, составляющая этот документ. Применяемая на предприятии форма дефектного акта должна:
- содержать обязательный набор реквизитов первичного документа (п. 2 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ);
- включать описание выявленных дефектов и заключение комиссии о дальнейшей судьбе объекта основных средств;
- утверждаться в качестве приложения к учетной политике.
Бланк и образец заполнения дефектного акта вы найдете в начале статьи.
При необходимости администрация кроме дефектного акта может разработать и иные сопутствующие документы, позволяющие более детально:
- описать дефекты;
- оценить степень их влияния на работоспособность имущества;
- сформулировать обоснованные выводы о состоянии объекта.
Это могут быть ведомости, заявки, служебные записки, акты осмотра и т. д.
Образцы акта осмотра основных средств для списания и заявки на списание основных средств, а также иных необходимых документов могут разрабатываться с учетом федеральных и внутрифирменных требований к первичной документации, в том числе на основании бланка дефектного акта.
Порядок заполнения дефектного акта
Инструкцию по заполнению дефектного акта предприятие разрабатывает вместе с формой бланка. Она может содержать:
- перечень ситуаций, при которых оформляется дефектный акт;
- список ответственных лиц, инициирующих составление акта;
- иные пояснения и рекомендации (как формировать состав комиссии, перечень возможных дефектов основных средств, приводящих к последующему списанию активов, и т. д.).
Что делать с дефектным актом
Отразить в учете операции по списанию основного средства, пришедшего в негодность по причине появления дефектов, только на основании дефектного акта невозможно — он не содержит стоимостных показателей. Однако при отсутствии этого документа налоговые инспекторы могут признать списание основного средства необоснованным. Поэтому следующим шагом после составления дефектного акта будет оформление акта о списании объекта основных средств.
Дефект не обязательно приводит к списанию ОС. Возможно, что оборудование подлежит ремонту.
Дефектный акт оформляется комиссией после обследования объекта основных средств. В нем отражаются выявленные дефекты и приводится заключение комиссии о дальнейшем списании имущества или отправке его на ремонт. Акт утверждается руководителем. Далее на его основе оформляется акт на списание основного средства.