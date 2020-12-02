Как составить дефектный акт на списание основных средств

Образец дефектного акта на списание основных средств может потребоваться на любом предприятии. Без него налоговики признают неправомерным списание с учета стоимости объектов имущества. Как выглядит акт и где взять его бланк? Кто принимает участие в оформлении этого документа? Расскажем в статье.

Когда составляют дефектный акт

Имущество предприятия должно находиться под постоянным контролем на всех стадиях жизненного цикла: с момента поступления и ввода в эксплуатацию до даты списания. В любой момент существования объекта может понадобиться дефектный акт, если в активе обнаруживаются явные или скрытые дефекты, способные повлиять на его работоспособность:

В каждом из указанных случаев требуется:

привлечение специалистов: их включают в состав комиссии по обследованию объекта, они же участвуют в составлении дефектного акта;

всестороннее изучение и оценка причин появления дефектов в объекте — это необходимо для принятия обоснованного решения по объекту;

формулирование заключения о дальнейшей судьбе основного средства.

В процессе хозяйственной деятельности организации могут создаваться:

ликвидационная комиссия;

комиссия по охране труда;

ревизионная комиссия.

Форма акта

Форма акта и объем отражаемых в нем сведений определяет компания, составляющая этот документ. Применяемая на предприятии форма дефектного акта должна:

содержать обязательный набор реквизитов первичного документа (п. 2 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ);

включать описание выявленных дефектов и заключение комиссии о дальнейшей судьбе объекта основных средств;

утверждаться в качестве приложения к учетной политике.

Бланк и образец заполнения дефектного акта вы найдете в начале статьи.

При необходимости администрация кроме дефектного акта может разработать и иные сопутствующие документы, позволяющие более детально:

описать дефекты;

оценить степень их влияния на работоспособность имущества;

сформулировать обоснованные выводы о состоянии объекта.

Это могут быть ведомости, заявки, служебные записки, акты осмотра и т. д.

Образцы акта осмотра основных средств для списания и заявки на списание основных средств, а также иных необходимых документов могут разрабатываться с учетом федеральных и внутрифирменных требований к первичной документации, в том числе на основании бланка дефектного акта.

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Порядок заполнения дефектного акта

Инструкцию по заполнению дефектного акта предприятие разрабатывает вместе с формой бланка. Она может содержать:

перечень ситуаций, при которых оформляется дефектный акт;

список ответственных лиц, инициирующих составление акта;

иные пояснения и рекомендации (как формировать состав комиссии, перечень возможных дефектов основных средств, приводящих к последующему списанию активов, и т. д.).

Что делать с дефектным актом

Отразить в учете операции по списанию основного средства, пришедшего в негодность по причине появления дефектов, только на основании дефектного акта невозможно — он не содержит стоимостных показателей. Однако при отсутствии этого документа налоговые инспекторы могут признать списание основного средства необоснованным. Поэтому следующим шагом после составления дефектного акта будет оформление акта о списании объекта основных средств.

Дефект не обязательно приводит к списанию ОС. Возможно, что оборудование подлежит ремонту.