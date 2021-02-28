ООО и ИП на 6%-ой упрощенке смогут не сдавать декларации. Налоговая будет сама за них считать налог. Вот, как это будет

В Госдуме готовится ко второму чтению подготовленный Минфином и одобренный правительством законопроект № 875583-7 о возможности замены деклараций для УСН с объектом «доходы» на расчет «упрощенки» налоговым органом.

И это очень интересно. Во-первых, налоговая все продолжает стряхивать с налогоплательщика декларации, как спелые яблоки с дерева, и считать налоги сама. Великаньими шагами все переводится в «электронку», маркируется, прослеживается, фиксируется и т.д. А это уже затрагивает интересы всех нас вне зависимости от того, платим мы налоги или еще их и считаем как бухгалтеры.

Во-вторых, это интересно как прототип, как машина, которая стоит на выставке, переливается всеми красками, но пока еще не катится по дорогам общего пользования. Нам, бухгалтерам, находящимся внутри расчетного процесса, важно понимать в принципе, насколько возможно все эти расчеты автоматизировать и передать на «аутсорс» налоговой.

Случай с упрощенной системой на 6% самый-самый простейший, но, как говорится, главное — нужно начать!

Как это будет выглядеть

Хотите, живите по-старому, и сами считайте свой налог. А хотите, направьте электронное уведомление о переходе на расчет налоговой. После того, как перейдете под крыло налоговой, инспекция сама будет рассчитывать авансовые платежи и налог, присылать сообщения с расшифровкой расчетов, уведомления на уплату, а если выразите согласие, то и списывать уплату с расчетного счета. И больше никаких книг учета, все общение через личный кабинет или через онлайн-кассы.

С вашей стороны нужно сообщать в налоговую о тех доходах, которые не охвачены онлайн-кассами на выбор: отдельно по каждому такому доходу или сводным сообщением ежеквартально сразу о всех «невидимых» для инспекции доходах.

Кроме того, необходимо загрузить информацию о сумме страховых платежей и пособий по временной нетрудоспособности, чтобы налоговая уменьшила на них авансовые платежи и налог.

Вкратце так, а технические подробности — в законопроекте. Там все общение расписано подробно и с датами. Эту модель планировали ввести уже 1 июля этого года, но передвинули на следующий год.

Что на практике

Звучит отказ от деклараций по УСН «круто», но на практике пока это довольно частная история.

Сейчас для предпринимателей на 6% упрощенке без работников есть масса предложений по расчету налога и сдачи деклараций в наборе расчетно-кассового обслуживания. Что же может помешать налоговой и вовсе забрать такой расчет себе? Это всего лишь второй, вполне логичный шаг, который «отъест» этот сегмент у банков.

Другое дело ИП с работниками. Стоит предпринимателю принять лишь одного работника, как мир разделиться на «до» и «после», и родовое проклятие Карла Маркса работодателей-капиталистов сквозь века ляжет на их плечи. Расчет УСН будет лишь маленьким сегментом богатой мозаики обязанностей ИП-работодателя.

Итог

Для предпринимателей без работников на 6% замена деклараций — это сокращение издержек, возможность бесплатно делать то, за что они до этого платили. Но если у ИП есть работники или речь идет о юридическом лице с обязательным бухгалтерским учетом, одному пока еще не справиться, нужен бухгалтер или ангел-аутсорсер.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»