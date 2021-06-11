Отражение кредиторской задолженности: проводки

Кредиторская задолженность — это долги организации перед поставщиками и подрядчиками, работниками по выплате зарплаты, бюджетом. Наша статья ознакомит вас с бухгалтерскими проводками при учете кредиторской задолженности и примерами проводок с пояснениями.
Виды кредиторской задолженности
Основные виды кредиторской задолженности приведены в разделе VI Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, утвердившего план счетов. Это расчеты:
- перед поставщиками и подрядчиками (счет 60);
- перед покупателями и заказчиками (счет 62);
- по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам (счета 66 и 67 соответственно);
- по уплате налогов и сборов (счет 68);
- по соцстрахованию (счет 69);
- с работниками по оплате труда (счет 70);
- с подотчетниками (счет 71);
- с иными кредиторами (счета 75, 76, 86 и другие).
Пожалуй, самым распространенным видом «кредиторки» является задолженность перед поставщиками и подрядчиками за товары, услуги и не оплаченные в срок работы.
Учет кредиторской задолженности в 2021 году
Порядок отражения кредиторской задолженности регулируется Положением по ведению бухучета и отчетности (Положение), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.
Согласно пункту 73 положения, обязательства компании отражаются в учете в суммах, сформировавшихся на основе бухгалтерских проводок. В случае если возникают сомнения в расчетах, правильными считаются именно свои показатели, подтвержденные соответствующей «первичкой».
При расчетах с банками и бюджетом подход другой. Здесь сомнений лучше избегать и разногласия устранять сразу. На это прямо указано в п. 74 положения: все цифры должны быть согласованы и тождественны. Оставлять показатели неурегулированными недопустимо.
«Кредиторка» отражается на счетах учета в зависимости от стадии — от ее возникновения до погашения или списания.
На этапе возникновения «кредиторки» производятся следующие записи.
Возникновение кредиторской задолженности
Содержание хозяйственной операции
|Дебет
Кредит
Перед поставщиками и подрядчиками
|Принятие к учету товаров (работ, услуг)
|Счета 08 (10, 20, 26, 41, 44, 91-2)
|Счет 60
Перед покупателями и заказчиками по полученным авансам
|Зачислен аванс в счет предстоящей отгрузки товаров (работ, услуг)
|Счета 51, 52
|Счет 62
Перед банками и иными кредиторами
Получение кредита
|Счета 51, 52
Счета 66, 67
Перед бюджетом и внебюджетными фондами
|Начисление налогов, страховых взносов
|Счета 26 (44, 70, 90-3, 91-2, 99)
|Счета 68, 69
Перед персоналом по оплате труда
|Начисление зарплаты, пособий по больничным листам
Счета 20 (26, 91-2)
Счет 70
О том, какими проводками отразить погашение и списание «кредиторки», читайте в соответствующих разделах данной статьи.
Сроки кредиторской задолженности
Общий срок давности для списания кредиторcкой задолженности прописан в пп. 1 ст. 196, п. 1 ст. 192 ГК РФ. Он составляет три года. Истечение срока заканчивается в соответствующие месяц и число последнего (третьего) года срока — п. 1 ст. 192 ГК РФ.
А вот начало исчисления срока давности зависит от того, установлен ли специально срок погашения такой задолженности. Исходя из пункта 2 ст. 200 ГК РФ, возможны три варианта ситуаций.
|Ситуации
|Начало исчисления срока давности
|Срок погашения задолженности установлен в договоре
|По окончании срока погашения задолженности
|Срок погашения задолженности не прописан в договоре либо определен моментом востребования
|С даты предъявления кредитором требования об исполнении долга
|В договоре срок погашения долга не установлен или он определен моментом востребования, но кредитором при предъявлении требования установлен срок для его погашения
|По окончании срока, установленного для погашения, требования о погашении обязательств
Если последний день срока давности выпадает на выходной, днем окончания срока признается ближайший рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Такой порядок применяется как к сроку погашения обязательств, так и к дате истечения срока давности.
Срок исковой давности отличается еще двумя особенностями.
1. Согласно статье 202 ГК РФ срок давности может приостанавливаться. В такой ситуации следует определить, укладывается ли этот срок в 10 лет с момента срока погашения обязательств, а по задолженности, срок погашения которой не определен или установлен моментом востребования — с даты ее возникновения (п. 2 ст. 202 ГК РФ).
2. Срок давности может восстановить свое течение.
Ситуации, при которых срок исковой давности подлежит восстановлению, представлены в таблице.
В какой момент
|Действия должника
Норма
|До истечения срока исковой давности
Признает наличие задолженности путем:
— признания претензии;
— внесения в договор условия о наличии долга;
— подписания акта сверки взаиморасчетов
Статья 203 ГК РФ
|После истечения срока исковой давности
|Письменно признает свой долг
Пункт 2 ст. 206 ГК РФ
Если восстановленный срок исковой давности выходит за пределы максимально установленного (10 лет — абз. 2 ст. 200 ГК РФ), он продлевается — п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43, п. 2 ст. 10.4 принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (приняты в 2010 году).
Для отдельных видов обязательств федеральное законодательство устанавливает свои сроки исковой давности со специальными условиями их приостановления.
Погашение кредиторской задолженности в 2021 году: проводки
Оплата задолженности отражается в учете в зависимости от вида обязательств. Проводки со счетами списания задолженности представлены в таблице.
Содержание хозяйственной операции
|Дебет
Кредит
Погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками
|Оплачены товары (работы, услуги)
|Счет 60
|Счета 50, 51
Погашение задолженности перед покупателями и заказчиками по полученным авансам
|Отгрузка товаров (выполнение работ, услуг)
Счет 62
Счет 90-1
Погашение задолженности перед банками и иными кредиторами
|Погашение кредита, процентов
|Счета 66, 67
|Счета 51, 52
Погашение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
|Оплата налогов, страховых взносов
Счета 68, 69
Счет 51
Погашение задолженности перед персоналом по оплате труда
|Выплата зарплаты, пособий по временной нетрудоспособности
Счет 70
Счета 51, 50
Погашение задолженности перед другими кредиторами
|Уплачена задолженность по расчетам с прочими кредиторами, учредителями (участниками)
|Счета 76 (75, 86)
|Счета 51 (52, 08-3, 19-3)
Списание кредиторской задолженности: проводки
Процедура списания «кредиторки» производится при наличии одного из перечисленных ниже оснований:
- истечение срока давности. Учтите, что срок исковой давности не действует в отношении налоговой задолженности — п. 74 положения, приложение к письму Минфина РФ от 28.12.2016 № 07-04-09/78875;
- ликвидация или исключение кредитора из ЕГРЮЛ по решению ИФНС — п. 9 ст. 63, ст. 64.2, 419 ГК РФ, п. 6 ст. 22, п. 1 ст. 21.1, п. 9 ст. 22.3, п. 1 ст. 22.4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юрлиц и ИП».
Момент списания невостребованной кредиторской задолженности наступит, если в ее отношении обнаружится одно из названных выше обстоятельств.
Списывать «кредиторку» нужно в том периоде, в котором для этого появились основания (письмо Минфина РФ от 19.12.2006 № 07-05-06/302).
Если таким основанием является истечение срока давности, задолженность списывается в том периоде, на который выпадает дата его окончания (п. 16 ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н).
Если кредиторская задолженность списывается вследствие ликвидации кредитора или его исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по решению ИФНС, тогда процедура списания производится на дату внесения в реестр записи о соответствующем событии (пп. 6, 7 ст. 22, п. 9 ст. 22.3, п. 5 ст. 22.4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, п. 16 ПБУ 9/99).
Сумма списанной «кредиторки» учитывается в прочих доходах (п. 7 ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н).
Увеличение дохода от списанной кредиторской задолженности, согласно разделу VIII инструкции по применению плана счетов, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, сопровождается следующей записью:
Содержание операций
|Дебет
|Кредит
Первичный документ
|Списание задолженности
Счета 60 (62, 66, 67, 76)
|Счет 91-1
Акт инвентаризации,
приказ
Начисленный с полученного аванса НДС при списании кредиторской задолженности включается в прочие расходы (пп. 11, 16 ПБУ 10/99, утвержденный Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н) и отражается проводкой:
Содержание операций
|Дебет
|Кредит
Первичный документ
|НДС, начисленный с полученного аванса, включен в прочие расходы
Счет 91-2
|Счета 62-НДС (76-НДС)
Бухгалтерская справка-расчет