Отражение кредиторской задолженности: проводки

Кредиторская задолженность — это долги организации перед поставщиками и подрядчиками, работниками по выплате зарплаты, бюджетом. Наша статья ознакомит вас с бухгалтерскими проводками при учете кредиторской задолженности и примерами проводок с пояснениями.

Виды кредиторской задолженности

Основные виды кредиторской задолженности приведены в разделе VI Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, утвердившего план счетов. Это расчеты:

перед поставщиками и подрядчиками (счет 60);

перед покупателями и заказчиками (счет 62);

по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам (счета 66 и 67 соответственно);

по уплате налогов и сборов (счет 68);

по соцстрахованию (счет 69);

с работниками по оплате труда (счет 70);

с подотчетниками (счет 71);

с иными кредиторами (счета 75, 76, 86 и другие).

Пожалуй, самым распространенным видом «кредиторки» является задолженность перед поставщиками и подрядчиками за товары, услуги и не оплаченные в срок работы.

Учет кредиторской задолженности в 2021 году

Порядок отражения кредиторской задолженности регулируется Положением по ведению бухучета и отчетности (Положение), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

Согласно пункту 73 положения, обязательства компании отражаются в учете в суммах, сформировавшихся на основе бухгалтерских проводок. В случае если возникают сомнения в расчетах, правильными считаются именно свои показатели, подтвержденные соответствующей «первичкой».

При расчетах с банками и бюджетом подход другой. Здесь сомнений лучше избегать и разногласия устранять сразу. На это прямо указано в п. 74 положения: все цифры должны быть согласованы и тождественны. Оставлять показатели неурегулированными недопустимо.

«Кредиторка» отражается на счетах учета в зависимости от стадии — от ее возникновения до погашения или списания.

На этапе возникновения «кредиторки» производятся следующие записи.

Возникновение кредиторской задолженности Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Перед поставщиками и подрядчиками Принятие к учету товаров (работ, услуг) Счета 08 (10, 20, 26, 41, 44, 91-2) Счет 60 Перед покупателями и заказчиками по полученным авансам Зачислен аванс в счет предстоящей отгрузки товаров (работ, услуг) Счета 51, 52 Счет 62 Перед банками и иными кредиторами Получение кредита Счета 51, 52 Счета 66, 67 Перед бюджетом и внебюджетными фондами Начисление налогов, страховых взносов Счета 26 (44, 70, 90-3, 91-2, 99) Счета 68, 69 Перед персоналом по оплате труда Начисление зарплаты, пособий по больничным листам Счета 20 (26, 91-2) Счет 70

О том, какими проводками отразить погашение и списание «кредиторки», читайте в соответствующих разделах данной статьи.

Сроки кредиторской задолженности

Общий срок давности для списания кредиторcкой задолженности прописан в пп. 1 ст. 196, п. 1 ст. 192 ГК РФ. Он составляет три года. Истечение срока заканчивается в соответствующие месяц и число последнего (третьего) года срока — п. 1 ст. 192 ГК РФ.

А вот начало исчисления срока давности зависит от того, установлен ли специально срок погашения такой задолженности. Исходя из пункта 2 ст. 200 ГК РФ, возможны три варианта ситуаций.

Ситуации Начало исчисления срока давности Срок погашения задолженности установлен в договоре По окончании срока погашения задолженности Срок погашения задолженности не прописан в договоре либо определен моментом востребования С даты предъявления кредитором требования об исполнении долга В договоре срок погашения долга не установлен или он определен моментом востребования, но кредитором при предъявлении требования установлен срок для его погашения По окончании срока, установленного для погашения, требования о погашении обязательств

Если последний день срока давности выпадает на выходной, днем окончания срока признается ближайший рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Такой порядок применяется как к сроку погашения обязательств, так и к дате истечения срока давности.

Срок исковой давности отличается еще двумя особенностями.

1. Согласно статье 202 ГК РФ срок давности может приостанавливаться. В такой ситуации следует определить, укладывается ли этот срок в 10 лет с момента срока погашения обязательств, а по задолженности, срок погашения которой не определен или установлен моментом востребования — с даты ее возникновения (п. 2 ст. 202 ГК РФ).

2. Срок давности может восстановить свое течение.

Ситуации, при которых срок исковой давности подлежит восстановлению, представлены в таблице.

В какой момент Действия должника Норма До истечения срока исковой давности Признает наличие задолженности путем: — признания претензии; — внесения в договор условия о наличии долга; — подписания акта сверки взаиморасчетов Статья 203 ГК РФ После истечения срока исковой давности Письменно признает свой долг Пункт 2 ст. 206 ГК РФ

Если восстановленный срок исковой давности выходит за пределы максимально установленного (10 лет — абз. 2 ст. 200 ГК РФ), он продлевается — п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43, п. 2 ст. 10.4 принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (приняты в 2010 году).

Для отдельных видов обязательств федеральное законодательство устанавливает свои сроки исковой давности со специальными условиями их приостановления.

Погашение кредиторской задолженности в 2021 году: проводки

Оплата задолженности отражается в учете в зависимости от вида обязательств. Проводки со счетами списания задолженности представлены в таблице.

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками Оплачены товары (работы, услуги) Счет 60 Счета 50, 51 Погашение задолженности перед покупателями и заказчиками по полученным авансам Отгрузка товаров (выполнение работ, услуг) Счет 62 Счет 90-1 Погашение задолженности перед банками и иными кредиторами Погашение кредита, процентов Счета 66, 67 Счета 51, 52 Погашение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Оплата налогов, страховых взносов Счета 68, 69 Счет 51 Погашение задолженности перед персоналом по оплате труда Выплата зарплаты, пособий по временной нетрудоспособности Счет 70 Счета 51, 50 Погашение задолженности перед другими кредиторами Уплачена задолженность по расчетам с прочими кредиторами, учредителями (участниками) Счета 76 (75, 86) Счета 51 (52, 08-3, 19-3)

Списание кредиторской задолженности: проводки

Процедура списания «кредиторки» производится при наличии одного из перечисленных ниже оснований:

истечение срока давности. Учтите, что срок исковой давности не действует в отношении налоговой задолженности — п. 74 положения, приложение к письму Минфина РФ от 28.12.2016 № 07-04-09/78875;

ликвидация или исключение кредитора из ЕГРЮЛ по решению ИФНС — п. 9 ст. 63, ст. 64.2, 419 ГК РФ, п. 6 ст. 22, п. 1 ст. 21.1, п. 9 ст. 22.3, п. 1 ст. 22.4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юрлиц и ИП».

Момент списания невостребованной кредиторской задолженности наступит, если в ее отношении обнаружится одно из названных выше обстоятельств.

Списывать «кредиторку» нужно в том периоде, в котором для этого появились основания (письмо Минфина РФ от 19.12.2006 № 07-05-06/302).

Если таким основанием является истечение срока давности, задолженность списывается в том периоде, на который выпадает дата его окончания (п. 16 ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н).

Если кредиторская задолженность списывается вследствие ликвидации кредитора или его исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по решению ИФНС, тогда процедура списания производится на дату внесения в реестр записи о соответствующем событии (пп. 6, 7 ст. 22, п. 9 ст. 22.3, п. 5 ст. 22.4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, п. 16 ПБУ 9/99).

Сумма списанной «кредиторки» учитывается в прочих доходах (п. 7 ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н).

Увеличение дохода от списанной кредиторской задолженности, согласно разделу VIII инструкции по применению плана счетов, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, сопровождается следующей записью:

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Списание задолженности Счета 60 (62, 66, 67, 76) Счет 91-1 Акт инвентаризации, приказ

Начисленный с полученного аванса НДС при списании кредиторской задолженности включается в прочие расходы (пп. 11, 16 ПБУ 10/99, утвержденный Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н) и отражается проводкой: