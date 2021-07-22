Когда договор считается заключенным: момент возникновение взаимных прав и обязанностей сторон договора

Договор, как правило, относится к наиболее часто встречающейся разновидности сделок, что следует из ст. 8 ГК РФ. Заключение договора, наряду с его исполнением, является центральным моментом для возникновения у его сторон взаимных прав и обязанностей.

Права и обязанности сторон составляют содержание любого договора.

Момент возникновения прав и обязанностей сторон по договору определяется ГК РФ.

Несмотря на кажущуюся простоту в определении момента, связанного с заключением договора, в предпринимательской практике возникает много вопросов, касающихся заключения и исполнения договора, поскольку в какой-то момент стороны не желают дальше продолжать договорные отношения, и чтобы освободить себя от обязательств, объявляют зачастую уже исполненный договор незаключенным.

Согласно ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 2 ст. 432 ГК РФ, договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Ст. 433 ГК РФ установлено, что договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

И вот здесь чаще всего и возникает вопрос о форме договора, т.е. об оформлении договора.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. N 49, несоблюдение требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор не был заключен. Таким образом, в Постановлении установлен приоритет содержания над формой, поскольку законодатель, а вслед за ним и суды, заинтересованы в устойчивости гражданского оборота.

Договор — это не столько форма договора, сколько согласование его условий

Все попытки апеллировать к несоблюдению формы договора, а, следовательно, к отсутствию обязанности по поставке товаров или их оплате по причине несоблюдения письменной формы договора, должны быть отвергнуты, как противоречащие закону.

В соответствии со ст. 434 ГК РФ, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, если только стороны не договорились заключить договор в определенной форме.

Сторона, не желающая исполнять свои обязательства перед контрагентом, пытается уклониться от их исполнения, ссылаясь на отсутствие договорных отношений, как правило, на отсутствие единого документа, называемого договором.

Однако, как было указано выше, договор — это не столько форма договора, сколько согласование его условий и именно согласование условий договора сторонами выступает на первый план для признания возникновения гражданских прав и обязанностей. При наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ (Определение ВС РФ от 31.01.2019 г. по делу N 305-ЭС18-17717).

Следуя этому постулату, суды стараются сохранить договорные отношения сторон, предоставляя судебную защиту добросовестным участникам гражданских правоотношений.

Например, АССЗО в Постановлении от 12.12.2019 г. по делу N А56-3448/2019 указал на следующее.

1) Судами установлено и не опровергнуто ответчиком, ООО «ИЦ «Энергия» 27.07.2017 выставило ООО «СНГ» счет N 133 на оплату предусмотренного договором аванса в размере 30% от стоимости работ.

2) Из представленного в материалы дела платежного поручения было установлено, что ООО «СНГ» перечислило на счет ООО «ИЦ «Энергия» аванс за комплекс пусконаладочных и метрологических работ.

3) Таким образом, ответчик, перечислив по платежному поручению истцу аванс, и указав в назначении платежа: оплата по счету N 133 от 27.07.2017. Аванс за комплекс ПНР и метрологических работ НПС Лобково, подтвердил наличие договорных отношений с истцом.

4) По этому делу суд, на основании совокупности представленных документов, пришел к выводу, что стороны путем обмена документами согласовали условия договора; договор считается заключенным, что влечет за собой взаимные права и обязанности сторон.

Еслиопределить условия договора, «забыли» согласовать условия о неустойке

АСДВО в Постановлении от 22.06.2021 г. N Ф03-1838/2021 сослался на ст. 331 ГК РФ, согласно которой соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Сторона, которая может пострадать от действий своего контрагента, например, не получить плату за товар или сам товар, предварительно оплатив его, должна обеспокоиться наличием у нее соответствующих документов, и самостоятельно организовать документооборот, в случае его отсутствия.

АСПО принял Постановление от 22.02.2019 г. N Ф06-43357/2019, в котором указал, что, оценивая представленные в материалы дела доказательства (товарная накладная с печатью ответчика, двусторонний акт сверки расчетов по договору поставки, подписанный Предпринимателем и имеющий оттиск печати ответчика), суды пришли к выводу о совершении ответчиком акцепта договора поставки и, как следствие, о возникновении у сторон обязательств, предусмотренных договором. Между тем, установив, что товар истцом в адрес ответчика был поставлен, но последним не оплачен, суды правомерно удовлетворили заявленные требования о взыскании долга.

Как быть при отсутствии каких-либо документов

Все указанные случаи относились к ситуации, когда стороны согласовывали договорные условия путем обмена документами или, не сделав этого, пострадали, не получив то, на что рассчитывали.

Очень часто возникают ситуации, при которых договаривающиеся стороны, вообще, не составляют какие-либо документы, в т.ч. не производят обмен документами, которые должны исходить от каждой из сторон договора, чтобы считать договор заключенным.

Однако и в этом случае добросовестная сторона вправе рассчитывать на защиту своих прав со стороны закона.

Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Как следует из закона, совершение лицом, получившим оферту, конклюдентных действий по выполнению указанных в ней условий (например, уплата соответствующей суммы) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Т.е., по смыслу п. 3 ст. 438 ГК РФ, для определения конклюдентных действий в качестве акцепта достаточно того, что лицо, получившее оферту, приступает к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок.

В этом случае документооборот сведен к минимуму, либо и вовсе отсутствует.

Однако впоследствии заказчик, не желая платить за поставленные товары (работы, услуги), пытается ссылаться на отсутствие договора, и, как следствие, отсутствие у него обязательства по оплате товаров (работ, услуг).

Чаще всего такие споры возникают между поставщиками ресурсов и покупателями электроэнергии, тепла и т.д. Покупатели, ссылаясь на отсутствие договоров, отказываются оплачивать поставленное им тепло, легкомысленно рассчитывая избежать ответственности за неоплату действительно полученных ресурсов.

Вместе с тем, суды, со ссылкой на закон полагают, что получение ресурсов должно быть приравнено к заключению договора, т.е. является акцептом и удовлетворяют иски поставщиков, несмотря на отсутствие договора, как единого документа.

В Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2019 N 01АП-8725/2018 по делу N А43-24805/2018 говорится, что суд, удовлетворяя требование поставщика к покупателю о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию на общедомовые нужды и пеней, пояснил, что отсутствие письменного договора между сторонами не освобождает ответчика от обязанности оплатить полученную электрическую энергию. Фактическое потребление ответчиком электрической энергии в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ квалифицируется как акцепт абонентом оферты, предложенной ресурсоснабжающей стороной, поэтому такие отношения суд оценил, как договорные.

По этой категории споров суды рассматривают потребление ресурсов, как совершение конклюдентных действий, что влечет за собой оплату полученных воды или тепла.

Суды вполне обоснованно полагают, что недобросовестная сторона не должна пользоваться тем, что стороны не составили договор в виде единого документа или не обменялись документами, которые бы подтверждали заключение договора.

Принятие выполненных подрядчиком работ даже без договора предусматривает их оплату

Кроме того, зачастую отношения сторон развиваются столь стремительно, что оформление договорных отношений отодвигается на второй план, а заинтересованным лицом в получении результатов является заказчик, который чаще всего, получив нужный ему результата в виде поставленных товаров (работ, услуг), впоследствии пытается «сэкономить» на их оплате.

АСМО в Постановлении от 05.03.2020 г. по делу N А40-294890/2018 рассмотрев подобную ситуацию, установил:

1) Между ООО «Авангард» и ГБУ «Жилищник Гагаринского района» на основании направленной ГБУ «Жилищник Гагаринского района» оферты была достигнута договоренность о проведении капитального ремонта кровельного покрытия жилого дома.

Указанная выше договоренность была достигнута в соответствии с пунктом 5.1 статьи 3 ФЗ от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку проведение капитального ремонта кровельного покрытия было вызвано прошедшим в Москве ураганом.

2) ГБУ «Жилищник Гагаринского района» работы были приняты без замечаний, что подтверждается фф. Кс-2, КС-3.

3) Акцептом полученной оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ явилось выполнение ООО «Авангард» работ в полном объеме в соответствии с условиями оферты. Таким образом, суд пришел к выводу, что между сторонами возникли договорные отношения, и выполненные работы должны быть оплачены.

Не совсем понятно, на что рассчитывают подобные недобросовестные заявители, опровергая наличие договора, как документа, но признавая сам факт поставки товаров (работ, услуг). Встречаются и иные ситуации.

Когда стороны согласовали все условия, предусмотренные законом для договора данного вида, но забыли согласовать какое-то одно.

Например, это характерно для договоров строительного подряда.

Согласно п. 4 Информационного письма Президиума ВАС N 51 от 24.01.2000 г., отсутствие срока выполнения строительных работ свидетельствует о том, что договор подряда не заключен.

Вместе с тем, добросовестный исполнитель, который выполнил строительные работы, а заказчик принял эти работы, не может быть лишен платы за свои труды.

Согласно п. 6 Информационного письма Президиума ВАС от 25.11.2008 N 127, если договор подряда является незаключенным, так как стороны не согласовали условие о сроке выполнения работ, но заказчик принял выполненные подрядчиком работы, требования последнего о взыскании с заказчика стоимости выполненных работ в размере, предусмотренном договором (при условии, что иная стоимость работ не была доказана), и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению на основании п. 1 ст. 1102 и п. 2 ст. 1107 ГК РФ, т.е., исходя из норм о неосновательном обогащении.

Договор как основание для уплаты налогов

Необходимо отметить, что договор необходим не только его сторонам, как основание возникновения прав и обязанностей в целях избежание различных споров, связанных с его заключением и исполнением, но для налоговых целей.

Как известно, расходы налогоплательщика должны быть обоснованными и документально подтвержденными (ст. 252 НК РФ). Отсутствие договора, как единого документа, налоговые органы рассматривают, как отсутствие документально подтвержденных расходов с последующими для налогоплательщика налоговыми доначислениями.

Вместе с тем, судебная практика в этом вопросе приняла сторону налогоплательщика, поскольку условия поставки товаров (работ, услуг) регулируется гражданским, а не налоговым законодательством.

ФАСМО в Постановлении от 18.02.2013 г. по делу N А42-7439/2011 указал, что согласно ст. 433 ГК РФ договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

В силу п. 3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

При рассмотрении спора, суд установил, что контрагенты поставили обществу товар по товарным накладным, в которых указывалось количество, наименование, стоимость товара, наименование продавцов и покупателей.

Следовательно, хотя стороны и не оформили письменного договора, тем не менее, действия поставщиков и общества свидетельствуют о возникновении между ними отношений по договору поставки.

Аналогичная позиция изложена в определении ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-13109/10.

Незаключенный договор также следует отличать от недействительной сделки.

Согласно п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165, если между сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, он не считается заключенным и к нему неприменимы правила об основаниях недействительности сделок. Указанный договор не может быть признан недействительным: он не только не порождает последствий, на которые был направлен, но и является фактически отсутствующим, поскольку стороны не достигли какого-либо соглашения, а, следовательно, не может породить такие последствия и в будущем.

Верховный Суд РФ в Определении от 31.03.2016 N 305-ЭС15-16158 подтвердил эту позицию, указав, что незаключенный договор не порождает для его сторон каких-либо прав и обязанностей. Признание договора незаключенным влечет отсутствие обязательственных отношений между сторонами по этому договору. Следовательно, правовых оснований для признания такого договора недействительным не имеется.

Выяснение вопроса о заключенности или не заключенности договора в суде, возможно и без предъявления встречного иска, поскольку соответствующие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию сторонами при разрешении судом возникшего спора (Определения Верховного Суда РФ от 17.10.2019 N 306-ЭС19-18023 по делу N А57-28427/2017, от 14.08.2019 N 310-ЭС19-12813 по делу N А09-479/2018, от 17.06.2019 N 307-ЭС19-8255 по делу N А56-65901/2017).

Для того, чтобы избежать споров о заключении и исполнении договора между его сторонами, а также между налогоплательщиком и налоговым органом, договор должен составляться в виде единого документа и подписываться лично полномочными представителями сторон.

При невозможности подписать договор в виде единого документа лично, стороны могут обменяться экземплярами подписанных договоров по электронной почте, сделав в договоре оговорку, о заключении договора таким способом.

Если и этот вариант не может быть реализован по какой-либо причине, то принимая оферту, другая сторона, прежде чем направить контрагенту, акцепт на предложение заключить договор, должна удостовериться, что оферта содержит все существенные условия договора.