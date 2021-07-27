Как выбрать финансиста, который не разорит ваш бизнес

Финансист, или финансовый директор в компании очень нужен. Особенно если решили внедрить управленческий учет, а самим в этом разбираться некогда, да и не хватает специальных знаний. Однако, как правильно выбрать финансиста? По каким критериям его оценивать?

Сооснователь «Нескучных финансов» Александр Афанасьев предлагает пять несложных шагов, с помощью которых можно выбрать грамотного финансиста.

1. Умеет ли кандидат считать?

Как бы это ни звучало, но грамотный финансист, в первую очередь, обязан уметь считать. Деньги ведь счет любят, верно?

Проверяется не сложно — кандидату дается простая задача на несколько хозяйственных операций и предлагается рассчитать остаток денег и прибыль.

Компания за месяц деятельности совершила следующие операции:

получила предоплату от заказчика — 600 тыс. руб.;

выдала сотрудникам зарплату за прошлый месяц — 400 тыс. руб.;

оплатила и получила товар — 300 тыс. руб.;

отгрузила товар клиенту — 1 млн руб.;

списала себестоимость отгруженного товара — 300 тыс. руб.;

получила от клиента долг за заказ с прошлого месяца — 500 тыс. руб.;

начислила зарплату за текущий месяц — 400 тыс. руб.;

начислила и оплатила аренду склада — 175 тыс. руб.;

начислила коммунальные услуги за этот месяц — 30 тыс. руб.;

начислила амортизацию за оборудование — 45 тыс. руб.;

начислила и оплатила кредит за грузовой автомобиль, проценты по кредиту — 30 тыс. руб., тело кредита — 50 тыс. руб.

Операция Сумма операции Деньги: пришло, ушло Прибыль: выручка, расходы получила предоплату от заказчика 600 000 600 000 0 выдала сотрудникам зарплату за прошлый месяц 400 000 — 400 000 0 оплатила и получила товар 300 000 — 300 000 0 отгрузила товар клиенту 1 000 000 0 1 000 000 списала себестоимость отгруженного товара 300 000 0 — 300 000 получила от клиента долг за заказ с прошлого месяца 500 000 500 000 0 начислила зарплату за текущий месяц 400 000 0 — 400 000 начислила и оплатила аренду склада 175 000 — 175 000 — 175 000 начислила коммунальные услуги за этот месяц 30 000 0 — 30 000 начислила амортизацию за оборудование 45 000 начислила и оплатила кредит за грузовой автомобиль проценты по кредиту 30 000 — 30 000 — 30 000 тело кредита 50 000 — 50 000 0 напишите сумму операции с плюсом или минусом в крайние правые ячейки 145 000 65 000

В итоге, получаются следующие цифры: остаток денег 145 тыс., прибыль — 65 тыс. руб.

Если же кандидат, даже показавший красный диплом и кучу грамот, задачу решить не смог — брать его точно не стоит, он не умеет считать прибыль.

На такой задаче отсеивают до половины кандидатов. А чтобы кандидата хотя бы начать рассматривать, стоит поставить планку в виде профильного высшего образования и опыта работы в финансах хотя бы от одного года.

Хотите лучше разбираться в финансах? Пройдите курс «Управление финансами». Курс пригодится не только бухгалтеру, но и руководителю компании.

2. Попросите опытного финансиста провести интервью

Оценить профессионализм кандидата может только другой профессионал. Самый лучший вариант — если он сам проведет собеседование, задаст кандидату узкопрофильные вопросы, и сможет понять, действительно ли тот разбирается в предмете.

3. Кто кандидат, процессник или результатник?

Люди в работе делятся на два типа — на тех кто сосредоточен на результате, и тех, кому приносит удовольствие сам процесс решения той или иной задачи.

Само собой, финансы компании лучше доверить тому, кто работает на результат. Чтобы определить, к какому типу относится кандидат, стоит задать ему простой вопрос. А именно: «что является продуктом труда финансиста?»

Если в ответ будут рассказывать про составление бюджета, собирание отчетов, или что-то в этом духе — скорее всего, перед вами процессник. От него внятного результата можно и не дождаться.

Если же ответ звучит примерно так: «моя задача — обеспечивать вас, как владельца бизнеса, оперативной управленческой информацией. Делать так, чтобы 5 числа каждого месяца у вас на столе лежали три основных отчета — о движении денежных средств, о прибылях и убытках и управленческий баланс. Они должны быть правдивыми, читаемыми и предоставлять информацию, на основе которой вы будете принимать управленческие решения», то этот человек явно нацелен на результат.

Не разбираетесь в финансовой отчетности? Вам поможет курс «Финансовый директор». На курсе вы научитесь правильно «читать» и анализировать отчетность и принимать стратегические решения на основе цифр.

4. Тестовое задание на коммуникацию

Если вы в результате предыдущих шагов пришли к выводу, что кандидат вас полностью устраивает — можно дать ему оплачиваемое тестовое задание.

К примеру, составить финансовую модель вашего бизнеса. Или оптимизировать расходы.

На этом этапе проверяются коммуникативные навыки претендента. А они для финансиста очень важны — с ним нужно будет общаться вам, вашим продажникам, бухгалтерии. Со всех он должен будет собрать необходимую для него информацию, и при этом, не в ущерб их рабочему времени.

Заодно можно понять:

как он ставит техзадание;

как формулирует вопросы, когда собирает необходимые данные;

как реагирует на ваши неудобные вопросы;

как презентует результаты;

насколько вам понятно все, что он рассказывает.

Самый важный момент — чтобы человек мог обучить владельца бизнеса какие-то непонятные таблицы, сыпет неясными заумными терминами, а в итоге понимания от его работы никакого нет — это просто управленческий учет ради работы, «чтобы было». Вы просто будете платить ему не понятно за что.

5. Оцениваем мотивацию

Здесь все как с любым другим сотрудником. Выделяются три уровня мотивации:

Низший — деньги. Сотрудник обменивает свое рабочее время на деньги.

Средний — сотрудник занимается тем, что ему нравится.

Высший — сотрудник работает ради некой высшей цели. Например, ему интересно поднять компанию, или вывести ее в некие рейтинги.

Совершенно не обязательно отказывать кандидату, если он пришел работать только ради денег, если во всем остальном он вам подходит. Но постепенно в процессе работы его стоит вывести на средний, или даже на высший уровень мотивации. И тут уже все зависит от вас, насколько вы можете мотивировать и увлечь сотрудника, чтобы он реализовался на уровне целей компании.

Хотите узнать больше? Подписывайтесь на наши каналы и соцсети: