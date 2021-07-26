«Утренний бухгалтер». «Клерк» обрушит рынок консультаций: мы запустили новый сервис

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Бухгалтер — не робот и не может знать все, а между тем сложные ситуации на работе возникают часто. Эксперты «Клерка» готовы ответить на все ваши вопросы, ведь мы запустили новый сервис! Скорее читайте, как им пользоваться.
Между тем, тех самых сложных ситуаций становится все больше. Вот что, например, делать, если ПФР обещал принимать формы СЗВ-ТД по старому формату, а по итогу не делает этого?
Берите на заметку: утверждена новая декларация по налогу на имущество. Её надо будет сдавать начиная с отчетности за 2022 год.
Ну и вы наверняка слышали, что Центробанк поднял ключевую ставку. Да, не опять, а снова.
Мы отказываемся понимать, почему именно сейчас, месяц спустя, но работодателям наконец-то дали разъяснения, как правильно считать количество вакцинированных сотрудников.
Что делать, если бухгалтер трудится на износ, спасает бизнес, например, своего клиента, а клиент недоволен и попросту обесценивает проведенную работу? Обсудим на бесплатном вебинаре 29 июля.
И еще разок: эксперты «Клерка» ждут ваших вопросов! О чем? Обо всем, что касается налогов, учета, кадров, права (про смысл жизни тоже можете спросить :-)
Новости
- При смене ИФНС уточненку можно сдавать в любую налоговую
- С 2022 года будет новая декларация по налогу на имущество
- Как директору компании получить электронную подпись в налоговой
- Два часа до вебинара для ИП о контрольных налоговых мероприятиях в 2021 году
- Пропущенную запись в личной карточке Т-2 можно внести не в хронологическом порядке
- Бухгалтеры делятся лайфхаками по расчету компенсации удаленщикам
- Розыск и привод совместно с МВД, если гендир не придет в налоговую. А что еще? Отключат свет или включат отопление летом?
- Беременные ИП требуют освободить их от фиксированных взносов
- РУНА-БАНК и «Русское финансовое общество» лишили банковских лицензий
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- С 2022 года в Белоруссии можно будет расплачиваться картами «Мир»
- Оформить пенсию или поставить на учет машину можно будет прямо через банк
- Блокировка счета налоговиками не станет помехой для открытия спецсчета по гособоронзаказу
- Зарегистрировать ИП без отметки о месте жительства или пребывания нельзя
- Ключевая ставка ЦБ выросла до 6,5 %
- В следующем году ключевая ставка может вырасти до 7 % годовых
- Для регистрации самозанятости наличие прописки не нужно
- Мошенники взламывают аккаунты на Госуслугах. И берут на них кредиты
- Доход для начисления 1-процентных взносов ИП предлагают увеличить с 300 до 500 тысяч рублей
- ПФР не принимает СЗВ-ТД по старому формату. А обещали обратное
- Единый предел расходов семьи на квартплату предлагают установить на уровне 15%
- Дата выплаты зарплаты не важна. Главное — каждые полмесяца
- Телефонных мошенников предложили осуждать на срок более пяти лет
- Ипотека скоро подорожает. Ключевую ставку снова повысили
- Рекомендации работодателям по правилам оформления и проведения обязательной вакцинации
- 80% сотрудников привиты или переболели ковидом? Коллективный иммунитет достигнут
- Работодателям разъяснили, как правильно считать процент вакцинированных сотрудников
- Сотрудник отказывается прививаться? Надо мотивировать
События
Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021
Дата проведения: 2 августа, понедельник
Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 2 августа, понедельник
3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!
Дата проведения: 30 июля, пятница
Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?
Дата проведения: 29 июля, четверг
Практические аспекты при расчете налогооблагаемой суммы по брокерским счетам
Дата проведения: 29 июля, четверг
Как уменьшить риски оптимизации налогов через ИП и самозанятых
Дата проведения: 29 июля, четверг
ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Дата проведения: 29 июля, четверг
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «БРЕНД-СТРАТЕГИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Статьи
Очередная странная инициатива от правительства
Исполнительным органом предприятия-банкрота была управляющая компания. После введения конкурсного производства она ликвидировалась. Конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности руководителя управляющей компании. Руководитель настаивает, что контролирующим лицом была управляющая компания, но не он.
Закон № 274-ФЗ ввёл новые обязанности иностранных работников с 29 декабря 2021 года. В этой статье рассказываем о них.
До сих пор часто вижу печатные объявления о вакансиях — хотя, казалось бы, век интернета и все такое. Нередко появление таких листочков вполне удобно и объяснимо для всех сторон. Например, на «Пятерочках», «Магнитах» и прочих магазинах висят объявления с информацией о поиске продавцов.
23 июля 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 1 процент. То есть ключевая ставка повысилась с 5,5 до 6,5%.
Иностранный персонал регистрируют в программе также, как и российский. Но есть отличия в заполнении некоторых данных.
Бесконечно, как известно, можно смотреть на три вещи: огонь, воду и фантазию налоговиков, когда надо заставить бизнес что-то сделать. На этот раз грозятся подать в розыск и привести насильно, совместно с правоохранителями — если директор сам не явится в налоговую.
Блоги компаний
- Пени в налоговом и таможенном праве (Юзвак Максим)
- Коммерческое предложение: что это такое, и как его правильно составить (S2)
- Перспектива отмены имущественных налогов для предпринимателей (Юзвак Максим)
- Ушел в отпуск, а его отменили и уволили за прогул. Верховный суд решил в пользу работника (КСК ГРУПП)
- Опоздали с выплатой отпускных, как избежать штрафа? (КАМИН)
- Как подтвердить электронные транспортные расходы и избежать доначисления налогов (Калуга Астрал)
- Что такое первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости (Моё дело)
- Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» аккредитован (Калуга Астрал)
- Эксперты «Клерка» открывают «Консультации». Профессионально ответим на все ваши вопросы (Блог «Клерка»)
- Как настроить статьи расходов на упрощенке в 1С: Комплексная автоматизация (1С-Франчайзи «Ю-Софт»)
- Стали известны штрафы за нарушения прослеживаемости товаров (Scloud — аренда 1С в облаке)
- За подделку маркировки можно получить до шести лет тюрьмы (Школа бизнеса Турова)
- Табу на взыскание минимальной оплаты труда (RosCo)
- Предоставляется ли двойной вычет на детей при лишении родительских прав (Юзвак Максим)
- Какие доплаты к пенсии можно получить? (Юзвак Максим)
- Секретный список налоговиков, по которому они проверяют компании (НАСБ)
- Новые флаги ВМФ России. Описание. Правила защиты от врага (Юзвак Максим)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5015@ от 15.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Переоформление дачи в ИЖС не поможет получить вычет по НДФЛ
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/16732/10-21740-ОБ/18-593 от 22.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Дата выплаты зарплаты не важна. Главное — каждые полмесяца
Федеральный закон № 350-ФЗ от 27.10.2020
Минфин РФ: Приказ № 62н от 16.04.2021
Правительство РФ: Постановление № 1110 от 01.07.2021
Новые темы форума
- Новый дизайн форма (экспериментальный)
- Обновили форум: Новые личные сообщения и улучшенный поиск, ответы на форуме в течении дня
- Контрагент реорганизовался: по какой организации подавать документы в ИФНС в ответ на требование?
- Декларация по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения
- Требование от ИФНС другого региона по п.2 ст.93.1
- Резерв по сомнительным долгам по обязательству в валюте
- Перепродажа имущества с обременением (оплата за это имущество)
- Больничные за 2020 в 2021
- По ДТ выпустили не весь товар, товар на СВХ, как быть с НДС?
- Уведомление о зачете страховых взносов в уплату патента
- Прослеживаемые товары
- Скажите почему
- Договор реализации товара с Вайлдбериз, как оформить сч-фактуру
- Товар получает транспортная компания
- Покупка ос у физ лица
- Прямой агент
- Давальческое сырье или передача товара по себестоимость?
- Грузоперевозчики с 01.01.2022
- Момент признания лизинговых расходов
- Не дают счёт-фактуру на аванс