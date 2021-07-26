«Утренний бухгалтер». «Клерк» обрушит рынок консультаций: мы запустили новый сервис

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Бухгалтер — не робот и не может знать все, а между тем сложные ситуации на работе возникают часто. Эксперты «Клерка» готовы ответить на все ваши вопросы, ведь мы запустили новый сервис! Скорее читайте, как им пользоваться.

Между тем, тех самых сложных ситуаций становится все больше. Вот что, например, делать, если ПФР обещал принимать формы СЗВ-ТД по старому формату, а по итогу не делает этого?

Берите на заметку: утверждена новая декларация по налогу на имущество. Её надо будет сдавать начиная с отчетности за 2022 год.

Ну и вы наверняка слышали, что Центробанк поднял ключевую ставку. Да, не опять, а снова.

Мы отказываемся понимать, почему именно сейчас, месяц спустя, но работодателям наконец-то дали разъяснения, как правильно считать количество вакцинированных сотрудников.

Что делать, если бухгалтер трудится на износ, спасает бизнес, например, своего клиента, а клиент недоволен и попросту обесценивает проведенную работу? Обсудим на бесплатном вебинаре 29 июля.

И еще разок: эксперты «Клерка» ждут ваших вопросов! О чем? Обо всем, что касается налогов, учета, кадров, права (про смысл жизни тоже можете спросить :-)

Новости

События

Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021

Дата проведения: 2 августа, понедельник

Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 2 августа, понедельник

3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!

Дата проведения: 30 июля, пятница

Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?

Дата проведения: 29 июля, четверг

Практические аспекты при расчете налогооблагаемой суммы по брокерским счетам

Дата проведения: 29 июля, четверг

Как уменьшить риски оптимизации налогов через ИП и самозанятых

Дата проведения: 29 июля, четверг

ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Курс «Управление финансами»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «БРЕНД-СТРАТЕГИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Статьи

Очередная странная инициатива от правительства

Исполнительным органом предприятия-банкрота была управляющая компания. После введения конкурсного производства она ликвидировалась. Конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности руководителя управляющей компании. Руководитель настаивает, что контролирующим лицом была управляющая компания, но не он.

Закон № 274-ФЗ ввёл новые обязанности иностранных работников с 29 декабря 2021 года. В этой статье рассказываем о них.

До сих пор часто вижу печатные объявления о вакансиях — хотя, казалось бы, век интернета и все такое. Нередко появление таких листочков вполне удобно и объяснимо для всех сторон. Например, на «Пятерочках», «Магнитах» и прочих магазинах висят объявления с информацией о поиске продавцов.

23 июля 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 1 процент. То есть ключевая ставка повысилась с 5,5 до 6,5%.

Иностранный персонал регистрируют в программе также, как и российский. Но есть отличия в заполнении некоторых данных.

Бесконечно, как известно, можно смотреть на три вещи: огонь, воду и фантазию налоговиков, когда надо заставить бизнес что-то сделать. На этот раз грозятся подать в розыск и привести насильно, совместно с правоохранителями — если директор сам не явится в налоговую.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5015@ от 15.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Переоформление дачи в ИЖС не поможет получить вычет по НДФЛ

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/16732/10-21740-ОБ/18-593 от 22.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Дата выплаты зарплаты не важна. Главное — каждые полмесяца

Федеральный закон № 350-ФЗ от 27.10.2020

Минфин РФ: Приказ № 62н от 16.04.2021

Правительство РФ: Постановление № 1110 от 01.07.2021

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