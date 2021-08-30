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«Утренний бухгалтер». Делить отпуск на части надо по договоренности, а не по указке работодателя

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшую неделю.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Работодатель не имеет права устанавливать порядок деления отпуска на части. Устанавливать безальтернативное правило «14+7+7» нельзя.

Если на территории работодателя произошел конфликт между работниками, в результате которого кто-то получил травмы, его надо расследовать.

Минфин считает, что одна и та же деятельность в одном и том же городе не может быть у ИП и на ПСН, и на УСН.

Если нерезидент стал резидентом, НДФЛ по ставке 30 % пересчитываем на 13 % + 15 %. Если был резидентом, стал нерезидентом, то наоборот вместо 13 % и 15 % идет пересчет в 30 %.

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Дата проведения: 29 августа, воскресенье

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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/64930 от 12.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В одном городе по одной деятельности нельзя одновременно применять ПСН и УСН

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-6477 от 08.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не может ограничивать разбивку второй части отпуска по количеству дней

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11455@ от 13.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости По нерезидентам, ставшим резидентами, НДФЛ по ставке 30 % пересчитывается на 13 % и 15 %

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