«Утренний бухгалтер». Делить отпуск на части надо по договоренности, а не по указке работодателя

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшую неделю.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Работодатель не имеет права устанавливать порядок деления отпуска на части. Устанавливать безальтернативное правило «14+7+7» нельзя.

Если на территории работодателя произошел конфликт между работниками, в результате которого кто-то получил травмы, его надо расследовать.

Минфин считает, что одна и та же деятельность в одном и том же городе не может быть у ИП и на ПСН, и на УСН.

Если нерезидент стал резидентом, НДФЛ по ставке 30 % пересчитываем на 13 % + 15 %. Если был резидентом, стал нерезидентом, то наоборот вместо 13 % и 15 % идет пересчет в 30 %.

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Новости

События

Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве 2021 : правильное толкование и применение

Дата проведения: 3 сентября, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Допросы в налоговой: что нового

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 1 сентября, среда

«Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 августа, вторник

Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?

Дата проведения: 30 августа, понедельник

«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 30 августа, понедельник

Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 29 августа, воскресенье

CPA для бизнеса: Финансовый менеджмент; Управленческий учет; МСФО; Налоги; Право; ICFE

Дата проведения: 29 августа, воскресенье

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/64930 от 12.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В одном городе по одной деятельности нельзя одновременно применять ПСН и УСН

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-6477 от 08.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не может ограничивать разбивку второй части отпуска по количеству дней

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11455@ от 13.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости По нерезидентам, ставшим резидентами, НДФЛ по ставке 30 % пересчитывается на 13 % и 15 %

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