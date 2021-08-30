«Утренний бухгалтер». Делить отпуск на части надо по договоренности, а не по указке работодателя

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшую неделю.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Работодатель не имеет права устанавливать порядок деления отпуска на части. Устанавливать безальтернативное правило «14+7+7» нельзя.
Если на территории работодателя произошел конфликт между работниками, в результате которого кто-то получил травмы, его надо расследовать.
Минфин считает, что одна и та же деятельность в одном и том же городе не может быть у ИП и на ПСН, и на УСН.
Если нерезидент стал резидентом, НДФЛ по ставке 30 % пересчитываем на 13 % + 15 %. Если был резидентом, стал нерезидентом, то наоборот вместо 13 % и 15 % идет пересчет в 30 %.
Приглашаем на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нового». Обсудим процесс участие представителя налогоплательщика в допросе, а также ряд других актуальных вопросов по этой теме. Записывайтесь.
Очный семинар с акулами налоговой оптимизации в прекрасном Санкт-Петербурге. 23 сентября «Национальное агентство сохранения бизнеса» научит построению белых безналоговых схем и передовой практике защиты активов.
Как обелить бизнес и не нарваться на налоговиков; Как экономить, планируя налоги: Как выводить личный доход. И многое другое. Смотрите программу семинара и записывайтесь.
Новости
- Налоговики требуют первичку за прошлые годы, а директор утверждает, что ее выкинул арендодатель
- По нерезидентам, ставшим резидентами, НДФЛ по ставке 30 % пересчитывается на 13 % и 15 %
- Комментарий эксперта по судьбоносному прецеденту о запрете блокировать личные счета ИП
- Драку на работе надо расследовать как несчастный случай
- Как вести учет расхода материалов для ООО на УСН 15%
- Банк отказал в продлении сертификата ЭЦП при недостоверном адресе в ЕГРЮЛ. Выход — вносить изменения
- МРОТ больше не нужен, считают в Госдуме
- Каждый третий работодатель запретил непривитым приходить на корпоративы
- Подростки могут открывать банковские счета, но только с согласия родителей
- Если налог к уплате меньше хотя бы на рубль — прилетит требование
- Работник хочет получать зарплату наличкой, а в обособке нет кассира. Как быть?
- Хотим отзывы про «Точку». И точка!
- Налоговики не пускают на допрос юриста с доверенностью. Только адвоката
- В одном городе по одной деятельности нельзя одновременно применять ПСН и УСН
- Работодатель не может ограничивать разбивку второй части отпуска по количеству дней
- Компании надо исправить ошибку в дате рождения в СЗВ-ТД. Но многие инспекторы ПФР это делают самостоятельно
- Кто пользуется сервисами «Такском», отзовитесь
- Журнал инструктажей по охране труда можно вести в электронном виде
- Отправлять сканы документов налоговикам можно в любом удобном для себя формате
- Компанию нельзя оштрафовать за несдачу СЗВ-М, если отчет был сдан, но с технической ошибкой
- Заявление на отпуск можно распечатать на принтере
- Кредиторам стало проще привлечь руководство недобросовестного должника к субсидиарке, напомнили налоговики
- Налоговики хотят и себе выплаты от государства
События
Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве 2021 : правильное толкование и применение
Дата проведения: 3 сентября, пятница
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 2 сентября, четверг
Допросы в налоговой: что нового
Дата проведения: 2 сентября, четверг
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С
Дата проведения: 2 сентября, четверг
Профессия «Куратор онлайн-курсов»
Дата проведения: 1 сентября, среда
«Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 31 августа, вторник
Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?
Дата проведения: 30 августа, понедельник
«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 30 августа, понедельник
Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 29 августа, воскресенье
CPA для бизнеса: Финансовый менеджмент; Управленческий учет; МСФО; Налоги; Право; ICFE
Дата проведения: 29 августа, воскресенье
Статьи
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Как исправить ошибку в больничном листе? Такой вопрос возникает у бухгалтера, допустившего неточность в бюллетене. В статье пойдет речь о том, какие недочеты надо устранять и как это правильно сделать.
- «Утренний бухгалтер». Будет новая форма РСВ
ФНС хотела внести поправки в действующую РСВ, но передумала и разработала новый проект.
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Есть нюансы, в которых все путаются.
- Чем опасен нелегальный бизнес в сети
Сегодня распространен бизнес в Интернете – люди заводят страничку в социальной сети и продают через нее свои услуги и товары. При этом виртуальные бизнесмены зачастую не регистрируют свое дело, доходы не декларируют и не платят никакие налоги. Посмотрим, чем может обернуться подобная теневая деловая активность для ее участников.
- Как заполнить реестр для подтверждения льгот по НДС
Если налогоплательщик заявил льготы по НДС, налоговики может потребовать пояснения, а также документы, подтверждающие льготы. С 1 июля 2021 года пояснения можно отправить в виде реестра документов по форме и формату, утвержденным ФНС.
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Просто так подменить один документ другим не получится, закон это запрещает. А инспекторы ФНС обязательно тщательно изучат любой обнаруженный ГПД.
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Инспекторы считают, что в налоговую на допрос директор или главбух может приходить только с адвокатом.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/64930 от 12.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В одном городе по одной деятельности нельзя одновременно применять ПСН и УСН
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-6477 от 08.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не может ограничивать разбивку второй части отпуска по количеству дней
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11455@ от 13.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости По нерезидентам, ставшим резидентами, НДФЛ по ставке 30 % пересчитывается на 13 % и 15 %
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