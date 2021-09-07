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«Утренний бухгалтер». Скоро появятся новые формы СТД-Р и СТД-ПФР

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Работодателям надо будет заполнять новые формы СТД-Р и СТД-ПФР: Минтруд разработал проект.

Единый налоговый платеж для бизнеса еще как бы не ввели, но налоговики уже списали в счет погашения штрафа авансовые платежи и пени по УСН. Куда жаловаться?

Осторожно, мошенники. В МВД предупредили об очередной схеме похищения денег с помощью поддельных сайтов банков.

Около 17 тысяч россиян получают зарплату 1 млн рублей и большинство из них находится в Москве, следует из исследования FinExpertiza. Ну вот наконец-то и нашли ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо.

Не пропустите новый бесплатный вебинар «Клерка» о том, как бизнесу привлекать деньги в кризис — надо только записаться. Встретимся 8 сентября.

Приглашаем главных бухгалтеров, бухгалтеров, специалистов по налогообложению, финансовых директоров и руководителей компаний на вебинар «Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году» от АО «ГНИВЦ».

Расскажем:

  • об общих требованиях к промежуточной бухгалтерской отчетности и особенности отчетности за 9 месяцев 2021 года;
  • о проблемах применения ФСБУ 5/2019 в бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года;
  • о задачах 4-го квартала по подготовке к применению новых ФСБУ (краткий обзор);

и многое другое.

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Новости

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Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Бесплатный вебинар "Бухгалтер. С чего начать?"

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Авторский Семинар Знакомьтесь, два новых ФСБУ: «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Детские вычеты по НДФЛ. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 8 сентября, среда

Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?

Дата проведения: 8 сентября, среда

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/9038@ от 28.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Покупатель вернул товар с поврежденным кодом маркировки. Чек можно выставлять без «кода товара»

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