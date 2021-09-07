«Утренний бухгалтер». Скоро появятся новые формы СТД-Р и СТД-ПФР

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Работодателям надо будет заполнять новые формы СТД-Р и СТД-ПФР: Минтруд разработал проект.
Единый налоговый платеж для бизнеса еще как бы не ввели, но налоговики уже списали в счет погашения штрафа авансовые платежи и пени по УСН. Куда жаловаться?
Осторожно, мошенники. В МВД предупредили об очередной схеме похищения денег с помощью поддельных сайтов банков.
Около 17 тысяч россиян получают зарплату 1 млн рублей и большинство из них находится в Москве, следует из исследования FinExpertiza. Ну вот наконец-то и нашли ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо.
Не пропустите новый бесплатный вебинар «Клерка» о том, как бизнесу привлекать деньги в кризис — надо только записаться. Встретимся 8 сентября.
Приглашаем главных бухгалтеров, бухгалтеров, специалистов по налогообложению, финансовых директоров и руководителей компаний на вебинар «Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году» от АО «ГНИВЦ».
Расскажем:
- об общих требованиях к промежуточной бухгалтерской отчетности и особенности отчетности за 9 месяцев 2021 года;
- о проблемах применения ФСБУ 5/2019 в бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года;
- о задачах 4-го квартала по подготовке к применению новых ФСБУ (краткий обзор);
и многое другое.
Новости
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- Москвичам не продлевают сертификаты против ковида после повторной прививки
- 15% россиян никогда не брали кредиты
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- Прожиточный минимум предложили поднять до 25 тыс. рублей. Эксперты против
- Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд
- Обособленные подразделения: регистрация, учет, налоги. Авторский курс
- Выбить ранее непробитый чек все равно надо. Даже после штрафа
- Стоит ли идти к налоговикам, если срок требований по разрыву до конца сентября? Мнения разделились
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События
Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Бесплатный вебинар "Бухгалтер. С чего начать?"
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Авторский Семинар Знакомьтесь, два новых ФСБУ: «Основные средства» и «Капитальные вложения»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Детские вычеты по НДФЛ. Бесплатный онлайн семинар
Дата проведения: 8 сентября, среда
Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?
Дата проведения: 8 сентября, среда
Статьи
Вот и осень пришла. Не за горами отчетный период за 3 квартал, а там уже и до Нового года рукой подать. Что обсуждали на первой осенней неделе в форуме «Клерка»?
С этим согласился Путин.
Одним из источников формирования имущества некоммерческой организации служит имущество, полученное безвозмездно. В качестве такого имущества могут выступать основные средства, материальные ценности, товары
Увольнение по соглашению сторон — распространенная практика во многих компаниях. Другое дело, что условия таких соглашений у всех разные. Чаще всего при расторжении договора сотруднику выплачивают определенную сумму — в несколько окладов. И тут же возникает вопрос: с зарплаты работодатель платит НДФЛ за сотрудника, значит, и здесь надо?
Должностная инструкция — это внутренний документ компании, в котором фиксируют права и обязанности сотрудника. Разрабатывать его или нет, каждый работодатель решает самостоятельно. Как составить должностную инструкцию главного бухгалтера, какие сведения в нее включить, расскажем далее в нашей статье.
Облачная касса — это сервис «под ключ», который снимает головную боль по содержанию и техобслуживанию кассы, но вокруг него до сих пор много вопросов. Мы решили собрать часто задаваемые из них в одной статье и дать простые ответы.
Какие изменения в защите персональных данных произошли с 1 сентября? Разберемся в статье.
Появились очередные разъяснения по поводу работы с системой прослеживаемости товаров.
Ты ж бухгалтер, значит, доки точно выбьешь: так, получается, думает бизнес? Иначе и не объяснишь, что требования выдвигают едва ли не как к финансовым директорам.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/9038@ от 28.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Покупатель вернул товар с поврежденным кодом маркировки. Чек можно выставлять без «кода товара»
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