«Утренний бухгалтер». Мораторий на проверки малого бизнеса продлят на год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Запрет на проведение плановых проверок малого бизнеса продлят на год — с этим согласился Путин. Правда, речь шла про продление на пять лет, и про это президент сказал, что много.

Прописаться в квартире теперь можно через портал Госуслуг, личный визит в МВД не нужен.

Работодатель должен включать дистанционщиков в график отпусков, рассказал Минтруд.

Клерки рассуждают о том, как перебороть страх стать главбухом. А вы что скажете, коллеги?

Разбираемся, что делать, если налоговики пугают тематической проверкой и какие вообще сейчас тренды в проведении проверок налоговиками.

Как быть, если оптимизировать налоги надо, а как это сделать законно, вы не знаете? Приходите на семинар от НАСБ «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов» 23 сентября! Будет много практики и уникальных советов от топовых экспертов. Обсудим: что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;

как всё обелить и при этом платить минимум налогов;

его нельзя делать, чтобы не попасть в налоговый контроль; и многое другое. Узнать подробнее и записаться

Новости

События

Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Бесплатный вебинар «Бухгалтер. С чего начать?»

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Авторский Семинар Знакомьтесь, два новых ФСБУ: «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?

Дата проведения: 8 сентября, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 8 сентября, среда

Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?

Дата проведения: 7 сентября, вторник

Статьи

В Госдуме предвыборная лихорадка...ну вы поняли.

План счетов бухгалтерского учета 2021 года для коммерсантов отличается от плана, применяемого госструктурами.

Чтобы вы ничего не забыли сдать или уплатить, напоминаем вам о налоговых сроках в сентябре 2021 года.

Продавец имеет право принять к вычету НДС с полученных авансов, даже если отгрузка товаров произошла по истечении трех лет с даты получения аванса.

Разберемся с основными причинами (и ошибками), которые допускают компании в этой сфере. Какие-то из них — общераспространенные, а о некоторых вы вообще могли не слышать.

Хищения со стороны сотрудников наносит бизнесу не только финансовый ущерб. Компания рискует своей репутацией и деловыми связями, снижаются темпы развития. В этих ситуациях может потребоваться корпоративное расследование. Разберемся, как его проводить.

В «Клерк.Консультациях» — необычная история. Директор стоматологии, которая ООО, решил открыть ИП и работать как зубной техник у себя на дому. Что по этому поводу может сказать налоговая и возможна ли вообще такая ситуация?

Внести изменения в должностную инструкцию потребуется, если по какой-либо причине изменился объем обязанностей сотрудника. В статье вы найдете пошаговый алгоритм внесения изменений в должностную инструкцию работника и сможете скачать образец приказа об утверждении нововведений.

Маркировка «молочки» стартовала. Рассказываем, что важно знать.

Про новые выплаты пенсионерам и военным слышали уже, пожалуй, все. Что про них надо знать, объясняем в разборе.

Мы могли бы сказать, что налоговики творят беспредел, но увы — ничего нового. Компании сново массово получают требования с вопросами о зарплатах, которые «ниже средних по отрасли». Юристы говорят: надо отбиваться.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12421@ от 02.09.2021

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11364@ от 12.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компании не должны уплачивать НДФЛ за самозанятых

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