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«Утренний бухгалтер». Мораторий на проверки малого бизнеса продлят на год

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Запрет на проведение плановых проверок малого бизнеса продлят на год — с этим согласился Путин. Правда, речь шла про продление на пять лет, и про это президент сказал, что много.

Прописаться в квартире теперь можно через портал Госуслуг, личный визит в МВД не нужен.

Работодатель должен включать дистанционщиков в график отпусков, рассказал Минтруд.

Клерки рассуждают о том, как перебороть страх стать главбухом. А вы что скажете, коллеги?

Разбираемся, что делать, если налоговики пугают тематической проверкой и какие вообще сейчас тренды в проведении проверок налоговиками.

Как быть, если оптимизировать налоги надо, а как это сделать законно, вы не знаете?

Приходите на семинар от НАСБ «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов» 23 сентября!

Будет много практики и уникальных советов от топовых экспертов. Обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • его нельзя делать, чтобы не попасть в налоговый контроль;

и многое другое.

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Бесплатный вебинар «Бухгалтер. С чего начать?»

Дата проведения: 10 сентября, пятница

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Дата проведения: 10 сентября, пятница

Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Авторский Семинар Знакомьтесь, два новых ФСБУ: «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?

Дата проведения: 8 сентября, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 8 сентября, среда

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Дата проведения: 7 сентября, вторник

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12421@ от 02.09.2021

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11364@ от 12.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компании не должны уплачивать НДФЛ за самозанятых

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