«Утренний бухгалтер». Мораторий на проверки малого бизнеса продлят на год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Запрет на проведение плановых проверок малого бизнеса продлят на год — с этим согласился Путин. Правда, речь шла про продление на пять лет, и про это президент сказал, что много.
Прописаться в квартире теперь можно через портал Госуслуг, личный визит в МВД не нужен.
Работодатель должен включать дистанционщиков в график отпусков, рассказал Минтруд.
Клерки рассуждают о том, как перебороть страх стать главбухом. А вы что скажете, коллеги?
Разбираемся, что делать, если налоговики пугают тематической проверкой и какие вообще сейчас тренды в проведении проверок налоговиками.
Как быть, если оптимизировать налоги надо, а как это сделать законно, вы не знаете?
Приходите на семинар от НАСБ «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов» 23 сентября!
Будет много практики и уникальных советов от топовых экспертов. Обсудим:
- что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
- как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
- его нельзя делать, чтобы не попасть в налоговый контроль;
и многое другое.
Новости
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- Средний заработок уволенным сотрудникам надо будет считать по новым правилам
- Средняя зарплата бухгалтера на первичку составляет 40 тыс. рублей
- Контроль налички по 115-ФЗ: чего опасаться? Смотрите вебинар в записи
- Путин отказался продлить мораторий на проверки малого бизнеса на пять лет
- Какие налоговые схемы пока можно использовать? Смотрите онлайн-курс
- Прописаться в квартире теперь можно через Госуслуги
- Работодатель должен включать дистанционщиков в график отпусков
- Вызывают на допрос в налоговую. Как его пройти? Смотрите бесплатный вебинар
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- Компании не должны уплачивать НДФЛ за самозанятых
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- Вы работали с «Райффайзенбанком»? Расскажите нам
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События
Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Бесплатный вебинар «Бухгалтер. С чего начать?»
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Авторский Семинар Знакомьтесь, два новых ФСБУ: «Основные средства» и «Капитальные вложения»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?
Дата проведения: 8 сентября, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 8 сентября, среда
Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?
Дата проведения: 7 сентября, вторник
Статьи
В Госдуме предвыборная лихорадка...ну вы поняли.
План счетов бухгалтерского учета 2021 года для коммерсантов отличается от плана, применяемого госструктурами.
Чтобы вы ничего не забыли сдать или уплатить, напоминаем вам о налоговых сроках в сентябре 2021 года.
Продавец имеет право принять к вычету НДС с полученных авансов, даже если отгрузка товаров произошла по истечении трех лет с даты получения аванса.
Разберемся с основными причинами (и ошибками), которые допускают компании в этой сфере. Какие-то из них — общераспространенные, а о некоторых вы вообще могли не слышать.
Хищения со стороны сотрудников наносит бизнесу не только финансовый ущерб. Компания рискует своей репутацией и деловыми связями, снижаются темпы развития. В этих ситуациях может потребоваться корпоративное расследование. Разберемся, как его проводить.
В «Клерк.Консультациях» — необычная история. Директор стоматологии, которая ООО, решил открыть ИП и работать как зубной техник у себя на дому. Что по этому поводу может сказать налоговая и возможна ли вообще такая ситуация?
Внести изменения в должностную инструкцию потребуется, если по какой-либо причине изменился объем обязанностей сотрудника. В статье вы найдете пошаговый алгоритм внесения изменений в должностную инструкцию работника и сможете скачать образец приказа об утверждении нововведений.
Маркировка «молочки» стартовала. Рассказываем, что важно знать.
Про новые выплаты пенсионерам и военным слышали уже, пожалуй, все. Что про них надо знать, объясняем в разборе.
- «Ночной бухгалтер». Опять двадцать пять: от бизнеса требуют средние по отрасли зарплаты, хотя это незаконно
Мы могли бы сказать, что налоговики творят беспредел, но увы — ничего нового. Компании сново массово получают требования с вопросами о зарплатах, которые «ниже средних по отрасли». Юристы говорят: надо отбиваться.
Блоги компаний
- Слить ООО и потерять активы: как IT-компании разведут вас на деньги (Кирилл Соппа)
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- Оплата по QR-коду: как подключить, настроить и принимать платежи в рознице (МойСклад)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12421@ от 02.09.2021
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11364@ от 12.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компании не должны уплачивать НДФЛ за самозанятых
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