Компании получат возможность забирать акции «мертвых» акционеров: что это значит

Минэкономразвития предложило проект изменений в закон об акционерных обществах, который вызвал неоднозначную реакцию экспертного сообщества.

Касается проект так называемых «мертвых» акционеров. Это те держатели акций, о которых длительное время нет достоверной информации, что создает проблемы для предприятий и организаций.

Суть проблемы «исчезнувших» акционеров

Во многих акционерных обществах, действующих длительный период, сложился кластер держателей акций, о которых нет актуальной и достоверной информации. В основном у них миноритарные пакеты ценных бумаг.

Такие акционеры не обновляют свои персональные, адресные данные, их счета могут быть закрыты. Это создает дополнительные трудности в деятельности субъектов хозяйствования.

Во-первых, напрасные расходы на выплату дивидендов.

На акции «мертвых» акционеров начисляется доход. Он должен быть выплачен, но банки возвращают суммы с указанием на закрытие счета. Тогда компании вынуждены использовать почтовые переводы по последним известным адресам акционеров. Но эти переводы также возвращаются обратно. А банковские и почтовые услуги стоят денег. Ежегодно крупные акционерные общества теряют десятки, если не сотни, миллионов рублей на таких «напрасных» переводах.

Во-вторых, «исчезнувшие» акционеры затрудняют принятие управленческих решений, что не лучшим образом сказывается на бизнес-деятельности компаний.

При большом количестве акционеров, не принимающих участия в функционировании акционерных обществ, практически невозможно обеспечить кворум на собраниях держателей акций. Следовательно, трудно обеспечить принятие управленческого решения. Поиск актуальных данных таких акционеров не приносит никакого результата. А компания теряет время и деньги.

Что предлагает Минэкономразвития

По проекту изменений в закон об акционерных обществах, эмитент акций может сначала приостановить выплату дивидендов и направление документов «исчезнувшему» акционеру. Сделать это можно по решению собрания акционеров или решению совета директоров. Обязательное условие — деловые бумаги и деньги возвращаются невостребованными в течение 2 лет и более.

Через 3 года после приостановления выплат, акционерное общество может принять решение о выкупе «мертвых» акций. Стоимость ценных бумаг определяется экспертным путем и не может быть ниже рыночных котировок акций на момент выкупа. Информация о выкупе:

размещается на официальном сайте общества;

направляется по последнему известному адресу «исчезнувшего» акционера;

передается залогодержателю (при его наличии).

Деньги за акции перечислят на банковский счет или депозит нотариуса.

После выкупа по таким акциям не будет начисляться доход. Также они не будут учитываться при принятии управленческих решений.

Через год после выкупа эти акции можно продать. На повторную продажу у эмитента есть 3 месяца. Если продажа не состоялась, акции изымаются из оборота, а уставной капитал общества уменьшается пропорционально стоимости этих ценных бумаг.

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Как защитят интересы «мертвых» акционеров

Акционер или держатель залога могут не согласиться с выкупом акций. Об этом они должны уведомить эмитента, но оспорить выкупную стоимость ценных бумаг они не смогут.

Правда, затем в суде можно потребовать возмещения убытков от выкупа акций. Сделать это можно в течение 6 месяцев с того момента, как акционеру стало известно о списании акций.

В течение года с даты проведения процедуры выкупа «исчезнувший» акционер или его наследники могут обратиться за возвратом акций. Для этого понадобиться заявление на имя держателя реестра акционеров (регистратора) и возврат денег за акции.

Перспектива появления такой процедуры вызвала одобрительную реакцию от корпоративных юристов. Ведь выкуп акций у «мертвых» акционеров позволит избежать проблем в управлении акционерными обществами.