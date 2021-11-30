«Утренний бухгалтер». С призов за вакцинацию от коронавируса не надо будет платить НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Закон принят: теперь россияне, которые сделали прививку от ковида и победили в розыгрыше призов среди вакцинированных, не будут платить с приза НДФЛ.
Иногда бывает, что банки советуют бизнесу не только открыть у них расчетный счет, но и онлайн-кассу взять. Будьте внимательны, может оказаться, что касса не самая современная и вам не подходящая.
Разобрались и рассказываем вам, как изменится оплата больничных в 2022 году с учетом нового МРОТ.
Еще один закон про НДФЛ: появились налоговые льготы для пострадавшего бизнеса.
Когда в офис влетают проверяющие, многие бизнесмены и сотрудники просто теряются. Что делать, что говорить, когда молчать, а когда плакать?
Назревает паника, причина которой — незнание и неподготовленность. Давайте исправляться.
Наталья Брылева и Денис Морозов, партнеры ЮК «Туров и партнеры» подготовили для вас бесплатныйчек-лист 35 правил поведения, если к вам нагрянули сотрудники ИФНС или ОБЭП.
Скачайте и узнайте, что делать, если к вам пришли проверяющие.
Количество страниц: 16
Время изучения: 20 минут
Стоимость: бесплатно
Новости
- В попытках доначислить налоговики будут всеми силами признавать сделку фиктивной
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События
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА В 2022 ГОДУ
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021
Дата проведения: 5 декабря, воскресенье
Прими участие в программе стажировки компании EFIX GROUP
Дата проведения: 4 декабря, суббота
Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
Дата проведения: 3 декабря, пятница
Письменная форма — не значит бумажная. Как подписывать документы онлайн без ЭЦП
Дата проведения: 2 декабря, четверг
Налоговый контроль экономической цели сделки. "Круглый стол" с Чаадаевой О.В.
Дата проведения: 2 декабря, четверг
Финансовая предпродажная подготовка компании
Дата проведения: 2 декабря, четверг
Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни
Дата проведения: 2 декабря, четверг
Бесплатный мастер-класс «Как справляться со стрессом в условиях неопределенности»
Дата проведения: 1 декабря, среда
Статьи
— Как правильно составить график отпусков на 2022 год
Пора составлять и утверждать график отпусков. Рассказываем, как это сделать, чтобы не нарваться на штраф.
🔒 Что изменится в законах в декабре 2021 года
Календарь вступления в силу или окончания действия нормативных актов в декабре.
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Есть несколько важных моментов.
— Какими компаниями сейчас владеет 1С?
Редакция «Клерка» решила выяснить, чем вообще владеет компания 1С, как устроена ее партнерская сеть и с кем созданы совместные компании.
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Поскольку в управляющих организациях часто разница между доходами и расходами небольшая или равная доходам, а даже иногда превышает доходы, выбор падает в основном на УСН 15%.
— Порядок проведения инвентаризации: что учесть бухгалтеру
Перед составлением годовой отчетности, при выявлении фактов хищения или порчи имущества необходимо провести инвентаризацию. Как правильно это сделать, каким образом отразить ее результаты в бухучете, рассказывается в статье.
— Когда, откуда и почему появился НДС. Нескучная история налоговой системы
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— «Ночной бухгалтер». Опять пошли разговоры, что профессия бухгалтера умирает
Сами клерки совершенно с этим не согласны. Ибо, как знаменитый герой Ди Каприо, и не такое видали. Правда, насчет того, какие современному бухгалтеру нужны знания, мнения расходятся.
— Что такое АУСН и с чем ее едят
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/89551 от 03.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Участник ООО может продать свою долю без НДФЛ, если владел ею более 5 лет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/91099 от 11.11.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16373@ от 24.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Уведомление о переходе на УСН теперь можно подать в любую налоговую инспекцию
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/89249 от 03.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Поездки сотрудников на такси от дома до работы и обратно облагаются НДФЛ и взносами
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