«Утренний бухгалтер». С призов за вакцинацию от коронавируса не надо будет платить НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Закон принят: теперь россияне, которые сделали прививку от ковида и победили в розыгрыше призов среди вакцинированных, не будут платить с приза НДФЛ.

Иногда бывает, что банки советуют бизнесу не только открыть у них расчетный счет, но и онлайн-кассу взять. Будьте внимательны, может оказаться, что касса не самая современная и вам не подходящая.

Разобрались и рассказываем вам, как изменится оплата больничных в 2022 году с учетом нового МРОТ.

Еще один закон про НДФЛ: появились налоговые льготы для пострадавшего бизнеса.

Когда в офис влетают проверяющие, многие бизнесмены и сотрудники просто теряются. Что делать, что говорить, когда молчать, а когда плакать? Назревает паника, причина которой — незнание и неподготовленность. Давайте исправляться. Наталья Брылева и Денис Морозов, партнеры ЮК «Туров и партнеры» подготовили для вас бесплатныйчек-лист 35 правил поведения, если к вам нагрянули сотрудники ИФНС или ОБЭП. Скачайте и узнайте, что делать, если к вам пришли проверяющие. Количество страниц: 16 Время изучения: 20 минут Стоимость: бесплатно Получить чек-лист бесплатно

Новости

События

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА В 2022 ГОДУ

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Прими участие в программе стажировки компании EFIX GROUP

Дата проведения: 4 декабря, суббота

Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020

Дата проведения: 3 декабря, пятница

Письменная форма — не значит бумажная. Как подписывать документы онлайн без ЭЦП

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Налоговый контроль экономической цели сделки. "Круглый стол" с Чаадаевой О.В.

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Финансовая предпродажная подготовка компании

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Бесплатный мастер-класс «Как справляться со стрессом в условиях неопределенности»

Дата проведения: 1 декабря, среда

Статьи

— Как правильно составить график отпусков на 2022 год

Пора составлять и утверждать график отпусков. Рассказываем, как это сделать, чтобы не нарваться на штраф.

🔒 Что изменится в законах в декабре 2021 года

Календарь вступления в силу или окончания действия нормативных актов в декабре.

— «Утренний бухгалтер». Декларация по налогу на прибыль изменится в 2022 году

Есть несколько важных моментов.

— Какими компаниями сейчас владеет 1С?

Редакция «Клерка» решила выяснить, чем вообще владеет компания 1С, как устроена ее партнерская сеть и с кем созданы совместные компании.

— Учет в управляющей компании: шпаргалка для бухгалтера

Поскольку в управляющих организациях часто разница между доходами и расходами небольшая или равная доходам, а даже иногда превышает доходы, выбор падает в основном на УСН 15%.

— Порядок проведения инвентаризации: что учесть бухгалтеру

Перед составлением годовой отчетности, при выявлении фактов хищения или порчи имущества необходимо провести инвентаризацию. Как правильно это сделать, каким образом отразить ее результаты в бухучете, рассказывается в статье.

— Когда, откуда и почему появился НДС. Нескучная история налоговой системы

Поговорим о том, как появился один из самых популярных налогов.

— «Ночной бухгалтер». Опять пошли разговоры, что профессия бухгалтера умирает

Сами клерки совершенно с этим не согласны. Ибо, как знаменитый герой Ди Каприо, и не такое видали. Правда, насчет того, какие современному бухгалтеру нужны знания, мнения расходятся.

— Что такое АУСН и с чем ее едят

Все про новую автоматизированную упрощенку. Кратко, четко, по делу.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/89551 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Участник ООО может продать свою долю без НДФЛ, если владел ею более 5 лет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/91099 от 11.11.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16373@ от 24.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Уведомление о переходе на УСН теперь можно подать в любую налоговую инспекцию

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/89249 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Поездки сотрудников на такси от дома до работы и обратно облагаются НДФЛ и взносами

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