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«Утренний бухгалтер». С призов за вакцинацию от коронавируса не надо будет платить НДФЛ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Закон принят: теперь россияне, которые сделали прививку от ковида и победили в розыгрыше призов среди вакцинированных, не будут платить с приза НДФЛ.

Иногда бывает, что банки советуют бизнесу не только открыть у них расчетный счет, но и онлайн-кассу взять. Будьте внимательны, может оказаться, что касса не самая современная и вам не подходящая.

Разобрались и рассказываем вам, как изменится оплата больничных в 2022 году с учетом нового МРОТ.

Еще один закон про НДФЛ: появились налоговые льготы для пострадавшего бизнеса.

Когда в офис влетают проверяющие, многие бизнесмены и сотрудники просто теряются. Что делать, что говорить, когда молчать, а когда плакать?

Назревает паника, причина которой — незнание и неподготовленность. Давайте исправляться.

Наталья Брылева и Денис Морозов, партнеры ЮК «Туров и партнеры» подготовили для вас бесплатныйчек-лист 35 правил поведения, если к вам нагрянули сотрудники ИФНС или ОБЭП.

Скачайте и узнайте, что делать, если к вам пришли проверяющие.

Количество страниц: 16

Время изучения: 20 минут

Стоимость: бесплатно

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/91099 от 11.11.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16373@ от 24.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Уведомление о переходе на УСН теперь можно подать в любую налоговую инспекцию

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/89249 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Поездки сотрудников на такси от дома до работы и обратно облагаются НДФЛ и взносами

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