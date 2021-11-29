«Утренний бухгалтер». Декларация по налогу на прибыль изменится в 2022 году

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С отчета за 2021 год надо применять декларацию по налогу на прибыль новой формы. Ее уже утвердила ФНС.

Важный момент для предпринимателей на патенте: при доходах больше 60 млн рублей право на ПСН вы потеряете с даты покупки патента.

В конце 2021 года заработает новый сервис, где можно будет дистанционно отменить отменить выданную доверенность.

Свежие разъяснения Роструда про нюансы графика отпусков, если работник отгулял отпуск авансом.

Забирайте скорую помощь от «Клерка» — рассказываем, зачем вам нужны наши «Разборы». И о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Прими участие в программе стажировки компании EFIX GROUP

Дата проведения: 4 декабря, суббота

Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020

Дата проведения: 3 декабря, пятница

Письменная форма — не значит бумажная. Как подписывать документы онлайн без ЭЦП

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Налоговый контроль экономической цели сделки. «Круглый стол» с Чаадаевой О.В.

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Финансовая предпродажная подготовка компании

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 1 декабря, среда

Бесплатный мастер-класс «Как справляться со стрессом в условиях неопределенности»

Дата проведения: 1 декабря, среда

Самые скандальные налоговые споры 2021

Дата проведения: 1 декабря, среда

Статьи

— Ликвидационная стоимость объекта основных средств: что важно знать бухгалтеру

Разберемся с проблемой, с которой до этого российскому бухгалтеру сталкиваться не приходилось. Называется она «ликвидационная стоимость объекта основных средств».

— «Утренний бухгалтер». Банки просят доступ к базе МВД, чтобы проверять паспорта

Штампы о ранее выданных паспортах теперь не обязательные, и банкам не хватает возможностей, чтобы проверять клиентов.

— Новые ФСБУ 6/2020 и 26/2020: что такое тест на обесценение и как его проводить

Разберемся в непростом вопросе на практических примерах.

🔒 Как проводится камеральная проверка декларации

Камеральная проверка проводится налоговиками по каждой сданной декларации и расчету. Как она проходит? Расскажем на примере проверки декларации по налогу на прибыль.

— Как платить налог на имущество при аренде после перехода на ФСБУ 25/2018

Изменения в бухучете аренды с 2022 года не могли не обеспокоить плательщиков налога на имущество. Кого коснутся эти изменения — тех, кто платит налог на имущество по кадастровой стоимости или тех, кто рассчитывает его по среднегодовой стоимости? Арендаторов или арендодателей?

🔒 Что изменилось в налоге на имущество организаций, транспортному и земельному налогах?

Компании будут платить повышенный налог за земли под ИЖС, налог на имущество за лизинговое имущество будет платить лизингодатель, для организаций из «Сириуса» вводятся налоговые льготы. Что еще меняется — читайте в статье.

— Как вернуть из госбюджета налог на доходы от вклада?

Власти ввели налог на доходы от депозитов, но никто не запрещает вернуть уплаченные в бюджет деньги. Для этого вам понадобится индивидуальный инвестсчет с налоговым вычетом типа А. Вот как это работает.

— Трудовой договор осваивает удаленку

По данным SuperJob, доля вакансий с удаленным графиком за время пандемии заметно выросла и сейчас в некоторых городах превышает 10 %.

— Как правильно составить график отпусков на 2022 год

Пора составлять и утверждать график отпусков. Рассказываем, как это сделать, чтобы не нарваться на штраф.

🔒 Будут новые правила предрейсовых медосмотров водителей

Работодатели должны будут по-новому организовывать предрейсовые и послерейсовые медосмотры сотрудников.

— Правозащитник: «За каждым правонарушением хозяйствующих субъектов стоит коррупция»

Вынужденные ограничения во время пандемии стали испытанием для всей экономики в целом. А для отдельных отраслей превратился в настоящий квест на выживание, в том числе и для ресторанной сферы.

— «Ночной бухгалтер». Приказы о приеме на работу больше не нужны, но бухгалтеры в ступоре

Казалось бы, бумаги станет меньше — живи да радуйся. Так нет же, бухгалтеры и кадровики все равно недовольны. Что на этот раз?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89789 от 08.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При доходах свыше 60 млн рублей право на ПСН теряется с даты покупки патента

Минфин РФ: Письмо № 03-11-09/89661 от 03.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/89562 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин разрешил резидентам СПВ начислять пониженные взносы на зарплаты дистанционщиков

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/10095@ от 19.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/88849 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсируете жилье работнику при переезде? Не забудьте уплатить взносы

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