«Утренний бухгалтер». Власти пообещали не повышать НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Минфине рассказали о планах насчет НДФЛ. В следующем году его повышать не будут.

Налоговикам все-таки разрешат блокировать имущество компаний до выездной проверки, а не после нее.

Рынок аренды жилья хотят «обелить» с помощью единой госсистемы, но бизнес уверен: стоимость аренды из-за этого резко вырастет. Возможно, до 15-20 процентов.

Цифровые паспорта все-таки введут, правда, пока только в нескольких регионах. В их числе — Москва, Подмосковье и Татарстан.

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Новости

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Налоговых проверок физлиц стало больше

Вероятно, это связано с зарубежными счетами россиян.

— Новогодние премии и поощрения работников: что важно знать бухгалтеру

По результатам работы в течение года сотрудник предприятия может заслужить денежное или иное приятное поощрение. Оно должно быть оформлено работодателем в установленном порядке.

— Учет запасов по ФСБУ 5/2019 в 2022 году: некоторые вопросы

Разберем в статье толкование пункта 13 нового стандарта и детали отражения в учете затрат на исправление брака.

— Как правильно исправить ОКТМО в расчете 6-НДФЛ?

Как исправить ОКТМО в 6-НДФЛ? Процедура исправления ошибочно указанного кода потребует от налогового агента оформления еще 2 дополнительных отчетов. Что это за отчеты и как их заполнить, поясним на примере.

🔒 Как начать применять льготы для IT-организаций

Разбираем два вопроса про льготы для IT-организаций.

— Подарок или взятка: как не сесть за новогодний презент в 2022 году?

Среди всей предпраздничной суеты в декабре и горящих дедлайнов мало кто задумывается, что желание порадовать коллег, партнеров, клиентов безвозмездными новогодними подарками может обернуться статьей за дачу или получение взятки. И вот вы уже не корпоративный Санта, раздающий приятные презенты, а нарушитель закона, оказывающий «медвежью услугу» и себе, и своей компании, и третьим лицам.

— Где выросла стоимость патентов с 2022 года

Есть регионы, которые меняют законы с 2022 года. Проверьте, не коснутся ли эти поправки вашего бизнеса.

— Кто может выйти на пенсию в 2022 году

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем условиям: по возрасту, стажу и баллам.

— «Ночной бухгалтер». Налоговая революция: все налоги бизнес будет платить 25 числа на специальный единый счет

Когда еще масштабно переписывать НК, как не перед Новым годом? Готов проект закона о едином налоговом счете.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17881@ от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За земли для ИЖС компании платят налог по высокой ставке и с повышающим коэффициентом

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/99211 от 07.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Неотделимые улучшения в арендованное имущество облагаются НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/99864 от 08.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сканированный документ нельзя принимать к учету

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-11865 от 13.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Вместо приказа о приеме на работу в трудовой книжке можно указывать договор

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