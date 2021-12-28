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«Утренний бухгалтер». Власти пообещали не повышать НДФЛ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Минфине рассказали о планах насчет НДФЛ. В следующем году его повышать не будут.

Налоговикам все-таки разрешат блокировать имущество компаний до выездной проверки, а не после нее.

Рынок аренды жилья хотят «обелить» с помощью единой госсистемы, но бизнес уверен: стоимость аренды из-за этого резко вырастет. Возможно, до 15-20 процентов.

Цифровые паспорта все-таки введут, правда, пока только в нескольких регионах. В их числе — Москва, Подмосковье и Татарстан.

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Это полноценный бухгалтерский и налоговый учёт с автоматическим разнесением операций по счетам и предварительным расчётом сумм налогов до конца отчётного периода.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17881@ от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За земли для ИЖС компании платят налог по высокой ставке и с повышающим коэффициентом

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/99211 от 07.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Неотделимые улучшения в арендованное имущество облагаются НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/99864 от 08.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сканированный документ нельзя принимать к учету

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-11865 от 13.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Вместо приказа о приеме на работу в трудовой книжке можно указывать договор

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