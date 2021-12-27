«Утренний бухгалтер». Налоговых проверок физлиц стало больше

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Налоговики стали чаще проверять «физиков» в 2021 году. Это связано с зарубежными активами россиян.
До конца 2022 года компании и ИП смогут использовать сертификаты ЭЦП без машиночитаемой доверенности. С 2023 года она станет обязательной.
ФНС рассказала, как получить рассрочку по налогам: почитайте, там много любопытного.
Центробанк собрался запретить россиянам покупать криптовалюту. И обсуждает варианты, как это можно сделать.
«Клерк» устроил опрос, чем бухгалтеры пользуются в работе. Расскажите нам, с помощью чего работаете вы?
Проверьте, что нужно скорректировать в работе именно вашей бухгалтерии
Наступающий год на старте принесет не слишком много новинок, затрагивающих бухгалтеров. Кроме того, большинство поправок касается не всех поголовно, а только отдельных компаний и ИП в зависимости от особенностей их деятельности.
Наш новый спецвыпуск — это удобный гид по поправкам, который поможет вам и сэкономить время, и не пропустить ничего важного.
В спецвыпуске приведена основная информация по каждому из грядущих изменений.
Полный перечень новшеств вы найдете в спецвыпуске журнала «Главная книга» «Все изменения-2022 для бухгалтера и ИП».
Новости
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- К 2023 году ПФР и ФСС объединят
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События
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 28 декабря, вторник
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— Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2022 году
Разберемся, когда нельзя вернуть товар и почему.
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За прошедший год заработные платы практически всех специалистов в области бухгалтерии и финансов показывали рост. Но не все так однозначно. Где-то этот рост практически незаметен. Давайте разбираться, что на это влияет.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95812 от 26.11.2021
ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/420@ от 14.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-05-03-01/97795 от 02.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Люди без QR-кодов тоже должны платить имущественные налоги
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1803@ от 20.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Родители должны платить налоги за детей
Роструд: Письмо № ПГ/35358-6-1 от 03.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На какие вопросы трудинспекторов работодателям разрешили не отвечать
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