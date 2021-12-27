Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Налоговых проверок физлиц стало больше

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Налоговики стали чаще проверять «физиков» в 2021 году. Это связано с зарубежными активами россиян.

До конца 2022 года компании и ИП смогут использовать сертификаты ЭЦП без машиночитаемой доверенности. С 2023 года она станет обязательной.

ФНС рассказала, как получить рассрочку по налогам: почитайте, там много любопытного.

Центробанк собрался запретить россиянам покупать криптовалюту. И обсуждает варианты, как это можно сделать.

«Клерк» устроил опрос, чем бухгалтеры пользуются в работе. Расскажите нам, с помощью чего работаете вы?

Проверьте, что нужно скорректировать в работе именно вашей бухгалтерии

Наступающий год на старте принесет не слишком много новинок, затрагивающих бухгалтеров. Кроме того, большинство поправок касается не всех поголовно, а только отдельных компаний и ИП в зависимости от особенностей их деятельности.

Наш новый спецвыпуск — это удобный гид по поправкам, который поможет вам и сэкономить время, и не пропустить ничего важного.

В спецвыпуске приведена основная информация по каждому из грядущих изменений.

Полный перечень новшеств вы найдете в спецвыпуске журнала «Главная книга» «Все изменения-2022 для бухгалтера и ИП».

Новости

События

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 28 декабря, вторник

Статьи

Уплата налога по УСН за 2021 год

Краткий мануал для тех, кто на упрощенной системе налогообложения.

Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными

У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении – нельзя.

«Утренний бухгалтер». Кому еще хотят платить пособия

На этот раз речь про детей безработных родителей.

🔒 Как платить НДФЛ при продаже уступки прав требования на квартиру

Когда продают квартиру в строящемся доме, продают права на квартиру, а не саму квартиру. При этом прав на имущественный налоговый вычет в этом случае нет. Разберем, с какой суммы тогда платить НДФЛ.

🔒 Что люди не понимают в вычетах по НДФЛ: топ спорных моментов

ФНС перечислила вопросы по имущественным и социальным налоговым вычетам, которые налоговики должны разъяснять людям. Потому что люди неправильно трактуют нормы НК и возмущаются, когда получают отказ от ИФНС. Разберемся, в чем можно ошибиться.

Как сменить генерального директора в ООО в 2022 году

Хотя гендиректор ООО и наемный работник, и с должности его можно уволить, для этого понадобится провести определенную законом процедуру. То есть провести собрание участников, на котором нужно освободить действующего гендира с должности и избрать нового, а также регистрировать необходимые изменения в ЕГРЮЛ.

Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2022 году

Разберемся, когда нельзя вернуть товар и почему.

Сколько платят бухгалтерам и главбухам, и от чего это зависит

За прошедший год заработные платы практически всех специалистов в области бухгалтерии и финансов показывали рост. Но не все так однозначно. Где-то этот рост практически незаметен. Давайте разбираться, что на это влияет.

ФСБУ 5/2019: что с управленческими расходами в 2022-м

ФСБУ «Запасы» применяют уже с 2021 года. Официально. Но на практике до сих пор бухгалтеры или не добрались до него, или просто увязли в куче вопросов. В этой статье рассказываем про нюансы с управленческими расходами.

«Ночной бухгалтер». Ахтунг! Налоговики готовят новый черный список компаний

Главный налоговый миф — план по выездным проверкам — похоже, действительно существует. Власти готовят закон, по которому налоговики будут рассказывать на своем сайте, к кому едет ВНП.

Как выбрать обслуживающую бухгалтерию: какой он, идеальный бухгалтерский аутсоринг

Почему в Европе более 80% компаний отдают предпочтение аутсорсингу, в США этот показатель еще выше — порядка 90-94%, а вот в России на аутсорсинг уходит менее 30% компаний?

За какие чеки будут штрафовать в 2022 году?

Какие реквизиты ставить и какие не ставить в чеках ККТ в будущем году? Разберем в статье несколько важных моментов.

Заполняем расчет по страховым взносам за 2021 год

Расскажем об общих правилах заполнения расчета по страховым взносам за 2021 год.

Инвентаризация для годовой отчетности за 2021 год

Разберемся в основах, которые нужно знать про инвентаризацию перед годовой отчетностью.

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2022 году

Стоимость патента можно уменьшить. Расскажем, как именно это сделать в 2022 году.

Как больничный влияет на отпуск в 2022 году

Больничный лист до отпуска, во время отпуска, после отпуска: все нюансы, о которых нужно знать.

Фиксированные взносы ИП-2022: расчет, КБК, сроки

Все про правила расчета взносов ИП. Как рассчитать взносы в разных ситуациях? На какие КБК и когда придется платить?

Как нельзя увольнять сотрудников в 2022 году: обзор резонансных судов

Частые изменения в ТК РФ позволяют сделать вывод: многое в работе кадровиков определяет судебная практика и трудовые споры. Это особенно важно для трудовых споров по увольнению, где суды обращают внимание на каждую деталь. На что они будут смотреть в 2022 году? Разобрали 3 причины споров: сокращение, взыскания, соглашение сторон.

Сроки уплаты налогов и взносов в 2022 году

Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95812 от 26.11.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/420@ от 14.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-05-03-01/97795 от 02.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Люди без QR-кодов тоже должны платить имущественные налоги

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1803@ от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Родители должны платить налоги за детей

Роструд: Письмо № ПГ/35358-6-1 от 03.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На какие вопросы трудинспекторов работодателям разрешили не отвечать

Обсуждаемые темы форума

НКО командировка. суточные

КС-2, КС-3 и счет-фактура

ЗУП оформление перевода

Выплата дивидендов

Ошибка контрольных соотношений в рсв

Транспортный налог

Освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты за ноябрь-декабрь у пострадавшего бизнеса

ККТ для ИП за границей

Закрытие счета физлицом заграницей

Профстандарты для руководителей в ООО

Оформление МБП

Дивиденды и действительная стоимость одновременно

Исправление ошибки прошлого года (излишне начислена положительная курсовая разница)

Денежная компенсация неиспользованного дополнительного отпуска

Эксперимент Минтранс новые электронные транспортные накладные

Прошлогодняя накладная (ТОРГ-12) по ЭДО

Внешнее совместительство

Ошибочный платеж от физлица

Основное средство в НКО

Коммерческая недвижимость, налоги

УСПЕЙТЕ ДО НГ!

Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить