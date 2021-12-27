«Утренний бухгалтер». Налоговых проверок физлиц стало больше

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Налоговики стали чаще проверять «физиков» в 2021 году. Это связано с зарубежными активами россиян.

До конца 2022 года компании и ИП смогут использовать сертификаты ЭЦП без машиночитаемой доверенности. С 2023 года она станет обязательной.

ФНС рассказала, как получить рассрочку по налогам: почитайте, там много любопытного.

Центробанк собрался запретить россиянам покупать криптовалюту. И обсуждает варианты, как это можно сделать.

«Клерк» устроил опрос, чем бухгалтеры пользуются в работе. Расскажите нам, с помощью чего работаете вы?

Проверьте, что нужно скорректировать в работе именно вашей бухгалтерии Наступающий год на старте принесет не слишком много новинок, затрагивающих бухгалтеров. Кроме того, большинство поправок касается не всех поголовно, а только отдельных компаний и ИП в зависимости от особенностей их деятельности. Наш новый спецвыпуск — это удобный гид по поправкам, который поможет вам и сэкономить время, и не пропустить ничего важного. В спецвыпуске приведена основная информация по каждому из грядущих изменений. Полный перечень новшеств вы найдете в спецвыпуске журнала «Главная книга» «Все изменения-2022 для бухгалтера и ИП».

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Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 28 декабря, вторник

Статьи

— Уплата налога по УСН за 2021 год

Краткий мануал для тех, кто на упрощенной системе налогообложения.

— Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными

У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении – нельзя.

— «Утренний бухгалтер». Кому еще хотят платить пособия

На этот раз речь про детей безработных родителей.

🔒 Как платить НДФЛ при продаже уступки прав требования на квартиру

Когда продают квартиру в строящемся доме, продают права на квартиру, а не саму квартиру. При этом прав на имущественный налоговый вычет в этом случае нет. Разберем, с какой суммы тогда платить НДФЛ.

🔒 Что люди не понимают в вычетах по НДФЛ: топ спорных моментов

ФНС перечислила вопросы по имущественным и социальным налоговым вычетам, которые налоговики должны разъяснять людям. Потому что люди неправильно трактуют нормы НК и возмущаются, когда получают отказ от ИФНС. Разберемся, в чем можно ошибиться.

— Как сменить генерального директора в ООО в 2022 году

Хотя гендиректор ООО и наемный работник, и с должности его можно уволить, для этого понадобится провести определенную законом процедуру. То есть провести собрание участников, на котором нужно освободить действующего гендира с должности и избрать нового, а также регистрировать необходимые изменения в ЕГРЮЛ.

— Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2022 году

Разберемся, когда нельзя вернуть товар и почему.

— Сколько платят бухгалтерам и главбухам, и от чего это зависит

За прошедший год заработные платы практически всех специалистов в области бухгалтерии и финансов показывали рост. Но не все так однозначно. Где-то этот рост практически незаметен. Давайте разбираться, что на это влияет.

— ФСБУ 5/2019: что с управленческими расходами в 2022-м

ФСБУ «Запасы» применяют уже с 2021 года. Официально. Но на практике до сих пор бухгалтеры или не добрались до него, или просто увязли в куче вопросов. В этой статье рассказываем про нюансы с управленческими расходами.

— «Ночной бухгалтер». Ахтунг! Налоговики готовят новый черный список компаний

Главный налоговый миф — план по выездным проверкам — похоже, действительно существует. Власти готовят закон, по которому налоговики будут рассказывать на своем сайте, к кому едет ВНП.

— Как выбрать обслуживающую бухгалтерию: какой он, идеальный бухгалтерский аутсоринг

Почему в Европе более 80% компаний отдают предпочтение аутсорсингу, в США этот показатель еще выше — порядка 90-94%, а вот в России на аутсорсинг уходит менее 30% компаний?

— За какие чеки будут штрафовать в 2022 году?

Какие реквизиты ставить и какие не ставить в чеках ККТ в будущем году? Разберем в статье несколько важных моментов.

— Заполняем расчет по страховым взносам за 2021 год

Расскажем об общих правилах заполнения расчета по страховым взносам за 2021 год.

— Инвентаризация для годовой отчетности за 2021 год

Разберемся в основах, которые нужно знать про инвентаризацию перед годовой отчетностью.

— Как уменьшить патент на страховые взносы в 2022 году

Стоимость патента можно уменьшить. Расскажем, как именно это сделать в 2022 году.

— Как больничный влияет на отпуск в 2022 году

Больничный лист до отпуска, во время отпуска, после отпуска: все нюансы, о которых нужно знать.

— Фиксированные взносы ИП-2022: расчет, КБК, сроки

Все про правила расчета взносов ИП. Как рассчитать взносы в разных ситуациях? На какие КБК и когда придется платить?

— Как нельзя увольнять сотрудников в 2022 году: обзор резонансных судов

Частые изменения в ТК РФ позволяют сделать вывод: многое в работе кадровиков определяет судебная практика и трудовые споры. Это особенно важно для трудовых споров по увольнению, где суды обращают внимание на каждую деталь. На что они будут смотреть в 2022 году? Разобрали 3 причины споров: сокращение, взыскания, соглашение сторон.

— Сроки уплаты налогов и взносов в 2022 году

Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95812 от 26.11.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/420@ от 14.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-05-03-01/97795 от 02.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Люди без QR-кодов тоже должны платить имущественные налоги

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1803@ от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Родители должны платить налоги за детей

Роструд: Письмо № ПГ/35358-6-1 от 03.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На какие вопросы трудинспекторов работодателям разрешили не отвечать

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