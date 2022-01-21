«Утренний бухгалтер». Не опять, а снова: налоговики не принимают у бухгалтеров отчетность

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Похоже, у мытарей опять сбой в программах: уже 10 дней у бухгалтеров не принимают декларации. Делитесь, коллеги, у вас как?

Клерки обсуждают, как облегчить себе жизнь — автоматизировать заполнение формы М-11 в 1С.

А еще у многих есть сложности с декларацией по УСН. В частности, со строкой 124. Разобрались, как ее заполнять.

Внезапный опрос для многодетных семей: Общественная палата собрала пожелания тысяч родителей по всей стране о самых важных их потребностях. Пойдет ли это дальше простого опроса, пока непонятно.

Как работать с маркировкой воды в 2022 году? Ловите бесплатный вебинар об этом — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Три десятка лет главбух из Майкопа Сусанна Винокурова пытается доказать, что в 80-х не расхищала социалистическую собственность и попала в тюрьму из-за судебной ошибки. До сих пор она продолжает настаивать на своей невиновности, пишет жалобы и обращения в прокуратуру и Верховный суд. Главбух «Трансаэро» Андрей Ковалёв в конце 2021 года смог снизить срок судебного наказания с 7 до 4,6 лет, но все равно остаётся под стражей... Хотите быть следующими в этом списке, или готовы работать безопасно? Задайте себе важные вопросы: 1. Вам нужно больше информации о защите бизнеса и доходов собственника в 2022 г.? 2. Хотите узнать о новых «ловушках» от налоговой инспекции? 3. Интересует практика субсидиарной и уголовной ответственности по налоговым схемам? Если да — участвуйте в семинаре Эльвиры Митюковой 26-27 января 2022 «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. в налоговом планировании и контроле»! Подробнее о семинаре тут

Новости

События

Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 26 января, среда

План-факт анализ: методы и примеры

Дата проведения: 26 января, среда

Маркировка воды 2022. Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 26 января, среда

Правовой статус криптовалюты в России и в мире в 2022

Дата проведения: 26 января, среда

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (26-27 января 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 26 января, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 25 января, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 25 января, вторник

Как работать с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью в 2022

Дата проведения: 25 января, вторник

Онлайн-дискуссия «Изменения в законодательстве по охране труда: к чему готовиться специалистам 1 марта»

Дата проведения: 25 января, вторник

Что бухгалтеру надо знать про управленческий учет в 2022 году

Дата проведения: 24 января, понедельник

Статьи

🔒 Как отражать авансы в декларации по НДС

Отчетный период в самом разгаре. Скоро истекает срок сдачи декларации по НДС за 4 квартал. Разберемся, как отражать авансы в декларации.

— «Утренний бухгалтер». Налоговый кодекс хотят масштабно переписать

Как говорится, чем бы еще заняться в начале года.

— Что супругам делать с долгами по кредитам после развода

Бывает так, что муж с женой не сошлись характерами, семья распалась, а вот общие долги по кредитам или ипотеке остались. Что происходит с такими долгами с точки зрения закона? Разберемся на практических примерах.

— Как сообщить МВД о работе с иностранцем через Госуслуги

Минцифры запустило новый сервис на Госуслугах для подачи сведений о нанятых и уволенных иностранцах. Теперь отправить уведомления о приеме и увольнении гораздо удобнее. Для этого даже нет необходимости покидать офис, нужна лишь ЭЦП.

— Форумы для бухгалтеров: обзор от «Клерка». Почему такие площадки все так же популярны

Походили по бухгалтерскому рунету, по старым-добрым форумам. И остались довольны: старая гвардия по-прежнему активно там общается. Да, и «Курилки» все еще живы :-).

🔒 Как и когда сдать форму СЗВ-СТАЖ за 2021 год

Все организации и ИП с работниками должны до 1 марта сдать отчет в ПФР — СЗВ СТАЖ. Чтобы сдать форму без ошибок, расскажем, на что обратить внимание.

— Где выросла стоимость патентов с 2022 года

Есть регионы, которые меняют законы с 2022 года. Проверьте, не коснутся ли эти поправки вашего бизнеса.

— Новые правила охраны труда 2022: что нужно знать специалисту

В 2022 году с 1 марта вступают в силу 38 статей Трудового кодекса в сфере охраны труда. Изменится подход к СОУТ, выдаче СИЗ, расследованию несчастных случаев, профессиональных заболеваний и микротравм, потребуется внести изменения во внутренние документы и вести самоинспектирование. Не обошла стороной охрану труда и цифровизация. Изменений очень много и разобраться в них непросто.

— «Ночной бухгалтер». Банк заподозрил вас в обнале? Ловите запрет на открытие нового бизнеса

Центробанку оказалось мало новой системы «светофора», чтобы вычислять обнальщиков. Хотят ужесточить правила и не давать владельцам бизнеса из красной зоны открывать новый. В черный список отправят даже тех, кто успел добровольно ликвидироваться.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105296 от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры на имя ребенка можно получить вычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/105548 от 24.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если спортивную поездку сотрудников оформить как командировку, то НДФЛ не будет

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11914 от 19.02.2021

Обсуждаемые темы форума

— Отказ в переходе на УСН собственная доля

— Списание НДС

— Декларация по НДС

— Контролируемые сделки

— Сзв-тд

— 1С 8,3 базовая Подписи в М-11

— Заключение трудового договора с иностранным сотрудником

— Усн 6%

— Проверка банковских реквизитов физлица

— Банк передает ИФНС сведения о нарушении валютного законодательства, но фактически его нет

— Вновь созданное юрлицо: покупка оргтехники

— Решение об одобрении крупной сделки 44-фз

— Отражение компенсаций в КУДИР на УСН ДОХОД МИНУС РАСХОД

— Налог на землю

— Чек коррекции

— ВЭД импорт

— ВЭД экспорт в Узбекистан

— Оплата УК в валюте

— НДС. Льгота по ст.149 и 145

— Смена УСН и расход