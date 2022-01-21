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«Утренний бухгалтер». Не опять, а снова: налоговики не принимают у бухгалтеров отчетность

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Похоже, у мытарей опять сбой в программах: уже 10 дней у бухгалтеров не принимают декларации. Делитесь, коллеги, у вас как?

Клерки обсуждают, как облегчить себе жизнь — автоматизировать заполнение формы М-11 в 1С.

А еще у многих есть сложности с декларацией по УСН. В частности, со строкой 124. Разобрались, как ее заполнять.

Внезапный опрос для многодетных семей: Общественная палата собрала пожелания тысяч родителей по всей стране о самых важных их потребностях. Пойдет ли это дальше простого опроса, пока непонятно.

Как работать с маркировкой воды в 2022 году? Ловите бесплатный вебинар об этом — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Три десятка лет главбух из Майкопа Сусанна Винокурова пытается доказать, что в 80-х не расхищала социалистическую собственность и попала в тюрьму из-за судебной ошибки. До сих пор она продолжает настаивать на своей невиновности, пишет жалобы и обращения в прокуратуру и Верховный суд.

Главбух «Трансаэро» Андрей Ковалёв в конце 2021 года смог снизить срок судебного наказания с 7 до 4,6 лет, но все равно остаётся под стражей...

Хотите быть следующими в этом списке, или готовы работать безопасно? Задайте себе важные вопросы:

1. Вам нужно больше информации о защите бизнеса и доходов собственника в 2022 г.?

2. Хотите узнать о новых «ловушках» от налоговой инспекции?

3. Интересует практика субсидиарной и уголовной ответственности по налоговым схемам?

Если да — участвуйте в семинаре Эльвиры Митюковой 26-27 января 2022 «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. в налоговом планировании и контроле»!

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Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (26-27 января 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

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Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры на имя ребенка можно получить вычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/105548 от 24.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если спортивную поездку сотрудников оформить как командировку, то НДФЛ не будет

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11914 от 19.02.2021

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