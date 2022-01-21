«Утренний бухгалтер». Не опять, а снова: налоговики не принимают у бухгалтеров отчетность

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Похоже, у мытарей опять сбой в программах: уже 10 дней у бухгалтеров не принимают декларации. Делитесь, коллеги, у вас как?
Клерки обсуждают, как облегчить себе жизнь — автоматизировать заполнение формы М-11 в 1С.
А еще у многих есть сложности с декларацией по УСН. В частности, со строкой 124. Разобрались, как ее заполнять.
Внезапный опрос для многодетных семей: Общественная палата собрала пожелания тысяч родителей по всей стране о самых важных их потребностях. Пойдет ли это дальше простого опроса, пока непонятно.
Как работать с маркировкой воды в 2022 году? Ловите бесплатный вебинар об этом — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Три десятка лет главбух из Майкопа Сусанна Винокурова пытается доказать, что в 80-х не расхищала социалистическую собственность и попала в тюрьму из-за судебной ошибки. До сих пор она продолжает настаивать на своей невиновности, пишет жалобы и обращения в прокуратуру и Верховный суд.
Главбух «Трансаэро» Андрей Ковалёв в конце 2021 года смог снизить срок судебного наказания с 7 до 4,6 лет, но все равно остаётся под стражей...
Хотите быть следующими в этом списке, или готовы работать безопасно? Задайте себе важные вопросы:
1. Вам нужно больше информации о защите бизнеса и доходов собственника в 2022 г.?
2. Хотите узнать о новых «ловушках» от налоговой инспекции?
3. Интересует практика субсидиарной и уголовной ответственности по налоговым схемам?
Если да — участвуйте в семинаре Эльвиры Митюковой 26-27 января 2022 «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. в налоговом планировании и контроле»!
Новости
- Налоговики 10 дней не принимают декларации. Проблема в операторах, или у них сбой?
- Налоговики против применения УСН фирмой, которая принадлежит сама себе
- У российского бизнеса максимальная рентабельность за 13 лет. Необычные результаты исследования
- Для многодетных семей предлагают ввести ставку 0% по ипотеке, компенсировать половину аренды жилья и единовременные выплаты на покупку квартиры
- Сделки с криптой могут запретить
- Объявили новые методы борьбы с обналичкой
- Если у фирмы есть недвижимость в разных районах, декларацию по налогу на имущество можно сдать в одну ИФНС
- Как подорожает жилье в 2022 году
- Если спортивную поездку сотрудников оформить как командировку, то НДФЛ не будет
- Пользователи жалуются, что через «Такском» нельзя получить требование от налоговиков. Выдает ошибку
- Срочно изучайте управленческий учет. Даем знания и удостоверение
- Пенсии проиндексируют на 8,6 %. Депутаты проголосовали «за»
- В 2022 году допросов в налоговой будет еще больше
- Бухгалтеры обсуждают, как в 1С автоматизировать заполнение формы М-11
- В строке 124 декларации по УСН указывают код пониженной ставки
- С февраля 2022 многодетные могут оформить компенсацию за ипотеку через Госуслуги
- В ЦБ предлагают запретить операции с криптовалютой. И наказывать за нарушения запрета
- Если клиент ищет услуги подешевле — то в итоге вернется и заплатит подороже, считают бухгалтеры
- При покупке квартиры на имя ребенка можно получить вычет по НДФЛ
- Зачем инвестиции бухгалтерам: опрос
- ИП взял миллион в кредит и отдал его мошенникам
- Налоговики закрывают двери для личного визита. Можно получить только ЭЦП
- Торговать без ККТ на рынках сможет только бизнес на ЕСХН
- Рынок платежных систем пополнят новые компании
События
Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру
Дата проведения: 26 января, среда
План-факт анализ: методы и примеры
Дата проведения: 26 января, среда
Маркировка воды 2022. Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса
Дата проведения: 26 января, среда
Правовой статус криптовалюты в России и в мире в 2022
Дата проведения: 26 января, среда
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (26-27 января 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 26 января, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 25 января, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 25 января, вторник
Как работать с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью в 2022
Дата проведения: 25 января, вторник
Онлайн-дискуссия «Изменения в законодательстве по охране труда: к чему готовиться специалистам 1 марта»
Дата проведения: 25 января, вторник
Что бухгалтеру надо знать про управленческий учет в 2022 году
Дата проведения: 24 января, понедельник
Статьи
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— Новые правила охраны труда 2022: что нужно знать специалисту
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- Противопоказания для прививки от ковида: перечень от Минздрава (Юзвак Максим)
- Зачем вашему бизнесу нужен факторинг (Ак Барс Банк)
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- Пять способов зарегистрировать ИП и не потратить вагон времени (Профдело)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105296 от 23.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры на имя ребенка можно получить вычет по НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/105548 от 24.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если спортивную поездку сотрудников оформить как командировку, то НДФЛ не будет
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11914 от 19.02.2021
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