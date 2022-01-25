«Утренний бухгалтер». С отчетности за 2021 год начала работать новая форма 3-НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Отчитаться о доходах за прошедший год физлицам надо по новой 3-НДФЛ. Доходы там теперь группируются по видам, а не по ставкам.

Напоминание для бизнеса: не забудьте, что имущественный налог за 2021 год надо заплатить до 1 марта 2022.

Новые жаркие споры про совмещение патента с упрощенкой. Бухгалтеры обсуждают, можно ли их совмещать по одному виду деятельности.

Депутаты Госдумы считают, что надо увеличить лимит доходов на УСН. Собираются даже законопроект подготовить. Жаль только, что это будут делать в «Партии роста».

Занимательная статистика: самозанятость становится все популярнее. Иначе почему с каждым днем становится на 7 тысяч больше самозанятых?

Новости

События

Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться

Дата проведения: 28 января, пятница

Налоговая проверка: изменения 2021 -2022 гг. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 28 января, пятница

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 27 января, четверг

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 27 января, четверг

ЭТрН 2022 (Электронно Транспортная Накладная): изменения в законе и выгоды бизнеса и облегчение в работе бухгалтерии от цифровизации грузоперевозок

Дата проведения: 27 января, четверг

Валютное законодательство: что нового?

Дата проведения: 27 января, четверг

Налоговые новшества 2022: обзор для бухгалтера

Дата проведения: 27 января, четверг

Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 26 января, среда

План-факт анализ: методы и примеры

Дата проведения: 26 января, среда

Маркировка воды 2022. Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 26 января, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Стартовала новая выдача льготных кредитов малому бизнесу

Предприниматели смогут получить такие кредиты под 4%.

— Как открыть ИП в 2022 году

Что ждет ИП в новом году? Автоматизированная система налогообложения, ужесточение закона об онлайн-кассах, продление налоговых каникул. В этой статье мы расскажем по шагам, как открыть ИП в 2022 году, с описанием изменений. В конце собрали краткий чек-лист — сохраняйте, чтобы не потерять.

— Цитата дня. Про злых женщин в ИФНС

Юрий Куриленко, руководитель УФНС по Алтайскому краю дал интервью, где в числе прочего рассказал про корпоративную культуру налоговиков. Про то, как инспектор должен встречать налогоплательщиков во время визита в ИФНС.

— Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за IV квартал 2021 года

Может ли субсидиарный ответчик оспорить требования кредиторов? Какую цену считать очевидно заниженной? В каких случаях управляющий не вправе продавать имущество должника? О позициях по этим и другим вопросам читайте в обзоре.

— «Клерк» протестировал сервис для самозанятых: честный отзыв

Самозанятые стали настолько популярными, что для работы с ними появилось множество сервисов. Их цель — сделать сотрудничество максимально удобным как для исполнителей, так и для заказчиков. «Клерк» решил на себе проверить возможности такого сервиса, тем более, что мы как раз ищем крутых авторов на сайт.

— Чего бизнесу ждать от налогового контроля в 2022 году

Еще когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин, налоговики взяли курс на сокращение числа налоговых проверок, но увеличение при этом доначислений с каждой проверки. Если посмотреть на статистику с 2011 года, то видно, что так на деле и происходит.

— Выданные и полученные займы: какие могут быть подводные камни

Многие все еще используют договора займа как способ вывода денежных средств со счета предприятия. Особенно это практикуют те, кто раннее получил денежные средства т.н. «безналоговым способом». И это сейчас, когда налоговики усиливают контроль за подобными схемами.

🔒 Семьи с детьми теперь не платят НДФЛ при продаже квартиры

Обычно продать квартиру без НДФЛ можно через 5 лет, а в ряде случаев – через 3 года. Но для семей с двумя детьми минимальный срок владения сократили до нуля. То есть продать квартиру можно почти сразу после оформления собственности на нее, и НДФЛ не будет.

— «Ночной бухгалтер». Платить зарплаты надо не по федеральному, а по региональному МРОТу. Отказаться нельзя

Похоже, зарплаты выше регионального МРОТ — это предложение, от которого невозможно отказаться. В буквальном смысле слова.

🔒 Основное средство в рассрочку: как учесть в книге ДиР по УСН

Учет основных средств при УСН, несмотря на свою простоту, вызывает много вопросов. Один из самых часто встречающихся – как отразить в книге доходов и расходов ОС, купленное в рассрочку.

— Невезуха с налогоплательщиками, двойки от налоговиков и новые запреты от Центробанка: топ новостей недели на «Клерке»

Еще даже не закончился январь 2022го, а многим уже хочется обратно в 2021 год. По уровню абсурда прошедшая неделя бьет рекорды.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105733 от 24.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104828 от 22.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/103087 от 17.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Отец может получить вычет по НДФЛ на обучение ребенка, даже если он в разводе с его матерью

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105573 от 24.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105741 от 24.12.2021

Обсуждаемые темы форума

— Кассовые чеки по топливным картам

— Деятельность агентов на УСН и применение им ККТ

— Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

— Налог с доходов, полученных иностранной организацией

— Создание любительского клуба по интересам

— Дата принятия расходов при УСН

— Покупка площадки из плит на чужом земельном участке

— Арендованное имущество, риски от кредиторов

— НДС при УСН

— Декларация УСН и субсидии в 3-м разделе

— Отражение выручки от услуг, оказанных за рубежом

— Как проиндексировать пенсию ИП?

— Амортизация в налоговом учете при применении ФСБУ 6/2020

— Возврат излишне перечисленного УК в валюте

— 1C Бухгалтерия 8.3 УСН не дает заполнить декларацию за прошлый год

— Банк передает ИФНС сведения о нарушении валютного законодательства, но фактически его нет

— Спецодежда

— Отмена НДФЛ и взносов с зарплаты менее МРОТ

— РСВ приложение 2 к Разделу 1 строка 15 при превышении пред.базы

— Больничный лист на 3 дня в январе 22г