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«Утренний бухгалтер». Новые налоги на спецрежимах смогут появляться в любое время

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти собираются в очередной раз переписать Налоговый кодекс: для спецрежимов отменят норму, согласно которой вводить новые налоги в России можно только с 1 января.

В Минпромторге рассказали, что маркировка продуктов не станет причиной для массового закрытия бизнеса.

Никогда такого не было и вот опять. Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку.

Интересных вакансий для бухгалтеров становится все больше: ловите классную подборку от редакции «Клерка».

В связи с началом применения с 1.01.2022 г. новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6, ФСБУ 25 необходимо провести корректировки на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяются стандарты.

На примерах мы расскажем, как отражать корректировки в бухгалтерском учете и какие документы нужно использовать в программе 1С.

Об этом и многом другом вы узнаете на вебинаре от КСК Групп уже сегодня, 14 февраля!

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