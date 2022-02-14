«Утренний бухгалтер». Новые налоги на спецрежимах смогут появляться в любое время

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти собираются в очередной раз переписать Налоговый кодекс: для спецрежимов отменят норму, согласно которой вводить новые налоги в России можно только с 1 января.
В Минпромторге рассказали, что маркировка продуктов не станет причиной для массового закрытия бизнеса.
Никогда такого не было и вот опять. Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку.
Интересных вакансий для бухгалтеров становится все больше: ловите классную подборку от редакции «Клерка».
В связи с началом применения с 1.01.2022 г. новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6, ФСБУ 25 необходимо провести корректировки на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяются стандарты.
На примерах мы расскажем, как отражать корректировки в бухгалтерском учете и какие документы нужно использовать в программе 1С.
Об этом и многом другом вы узнаете на вебинаре от КСК Групп уже сегодня, 14 февраля!
Новости
- У ИП на АУСН будет идти стаж для пенсии без уплаты взносов
- Скоро начнут маркировать подгузники
- Пока сотрудник сидит в спецприемнике, у него идет стаж для отпуска
- Нельзя принимать на вычет НДС с запчастей, которые идут на гарантийный ремонт
- Консервативный коммерческий банк лишили лицензии за обнал
- Стройматериалы подорожают на 10%. Инвестиционный дайджест
- В основном НДФЛ по ставке 15 % платят москвичи
- Переводим сотрудников на удаленку из-за ковида: бесплатный вебинар через 3 часа
- АУСН: кому пойдут деньги от нового спецрежима
- Россияне предпочитают вкладываться в крипту, а не расплачиваться с ее помощью
- Если компания перейдет на единый налоговый платеж, применять АУСН будет нельзя
- Мигрантов убирают из торговли и перевозок
- Самое важное для бухгалтера в госзакупках: бесплатный вебинар
- Раскрыли всю правду о «Клерке» за 20 лет
- ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%
- Маркировка не убьет общепит, уверены в Минпромторге
- Чтобы с кассового чека во время хранения не пропало напечатанное, сразу его сканируйте, советуют бухгалтеры
- Вводить новые налоги по спецрежимам власти смогут в любое время
- Налоговики не будут штрафовать бизнес на АУСН
- WebMoney остановила все операции с рублевыми кошельками
- ПФР будет получать из ФСС данные о стаже с кодами ВРНЕТРУД, ДЕКРЕТ и ДЕТИ
- Налоговики что-то знают о компании, раз запрашивают «оборонно-сальдовые ведомости»?
- Бухгалтеры не запивают водку красным вином, они сторнируют
- Сняли запрет на закрытие ИП на АУСН в процессе камералки
- Эльвира Набиуллина по-прежнему выступает против крипты
- Родитель может получить вычет при покупке квартиры в новостройке на имя ребенка
- Компании смогут электронно отправлять в ИФНС пояснения по имущественным налогам
- Зарплату свыше 2 млн рублей в месяц предлагают облагать НДФЛ по ставке 18 %
События
Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Как защитить бизнес в 2022 году. День 2
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Новое в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3. на практических примерах
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Как защитить бизнес в 2022 году. День 1
Дата проведения: 16 февраля, среда
Онлайн-конференция для бухгалтерских фирм: «Каждый бухгалтер желает знать»
Дата проведения: 16 февраля, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Изменили форму справки для расчета больничных
Перемены незначительные, но использоваться все равно будет новая форма.
— Пять главных изменений в новом разделе ТК РФ об охране труда
1 марта вступает в силу обновленный раздел Х ТК РФ по охране труда. Изменений много, и надо срочно проверить и исправить документы. Что надо срочно сделать за оставшийся месяц?
— Десять глупых вопросов бухгалтеру
Пятничное: редакция нашла на просторах интернета видео с вопросами, которые хоть раз в жизни слышал каждый бухгалтер. Смотрите скорее :)
— Работа по ИП или ТК РФ? Выбор IT-шника
В этой статье хочу провести анализ особенностей работы в качестве ИП, раскрыть некоторые юридические аспекты, провести сравнение ИП и работы в штате, также затронуть финансовую сторону вопроса (куда же без этого). Я надеюсь, что информация, представленная в статье, окажется полезной, особенно тем, кто сейчас также стоит перед подобным нелегким выбором или только начинает задумываться на эту тему.
— Какую господдержку может получить малый бизнес: обзор
На сегодня в России зарегистрировано 3,5 млн ИП и 3 млн самозанятых. Многим из них нужна помощь. Вот что может им предложить государство.
— Новые настройки отражения доходов и расходов в регламентированном учете в 1С:ERP
Из этой статьи вы узнаете о новых возможностях настройки классификаторов Статьи доходов и Статьи расходов в бухгалтерском и налоговом учёте, о новом справочнике Группы настроек финансового учета доходов/расходов (ГФУДР) в 1С:ERP 2.5.7.
В ассоциации Национального жилищного конгресса рассказали, как будет контролироваться сдача жилья в аренду, чтобы собственники не уходили от налогов. Получилось очень познавательно.
— «Ночной бухгалтер». На новой автоматической упрощенке штрафов от ФНС не будет
Кажется, что из АУСН — новой упрощенки — пытаются сделать такую сладкую конфету, что народ толпой побежит на новый режим. От штрафов освободили, дали право на пенсию...
— Как бухгалтеров сажают за мошенничество и что делать, если такой бухгалтер — ваш коллега
Ленты новостей в последнее время переполнены историями бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым грозят вполне реальные тюремные сроки. Чаще всего обвинение предъявляют по статье 159 УК — мошенничество. Мы собрали несколько примеров таких историй и решили разобраться, как быть, если проблема подошла к вам слишком близко.
🔒 Какие документы выдать работнику при увольнении
При увольнении работника по любому основанию, работодатель обязан выдать ему целый пакет документов. Разбремся с этим подробнее
— Бухгалтеров зовут в благотворительность, строить учет с нуля и работать по графику совы. Что новенького на Бухджобе
Чем еще себя порадовать в конце недели, как не мыслью о том, как было бы классно сменить работу? А чтоб не только помечтать, но и всерьез об этом подумать, ловите традиционную подборку вакансий из Бухджоба.
Блоги компаний
- НДС при расчетах через счет-эскроу (Юзвак Максим)
- Судебная практика по СЗВ-М: снижение штрафов (Делис Архив)
- Маркировка молочной продукции-2022: топ-12 вопросов и ответов от экспертов (Платформа ОФД)
- Краткий обзор налоговых новостей за январь 2022 (Юзвак Максим)
- Оборачиваемость активов: как и зачем считать (Моё дело)
- Суд разъяснил, каких собак можно выгуливать без намордника (Юзвак Максим)
- Как ФНС находит бизнес в интернете (Самозанятые.рф)
- Рынок аренды прижмут: расчеты под контролем налоговой, комиссии для арендаторов и штрафы уклонистам (Калуга Астрал)
- Налоговая проверка: как к ней подготовиться в 2022 году (IAS)
- Страховые взносы ИП «за себя»: сколько платить в 2022 и как сэкономить (Профдело)
- Минстрой сообщил, что около тысячи объектов прошли экспертизу по пересмотру цен контрактов (Константин Чупырь)
- Какие ошибки ФНС помогут вам опровергнуть формальность сделки (НАСБ)
- Власти хотят отменить обязательное страхование вкладов в валюте (Юзвак Максим)
- Инспекция не вправе проводить выемку у предположительно взаимозависимого контрагента. (Константин Чупырь)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3340 от 21.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Родитель может получить вычет при покупке квартиры в новостройке на имя ребенка
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/4424 от 25.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя принимать на вычет НДС с запчастей, которые идут на гарантийный ремонт
Обсуждаемые темы форума
— Запрос документов по валютному контролю
— Создание ООО, участие, вклад в уставный капитал
— Оклады в приказе о трудоустройстве и договоре
— Счет-фактура на аванс от поставщика
— Компенсация отпуска за вредные условия труда при увольнении
— Маткапитал использовался при оплате ипотеки - включается ли он в затратную часть при продаже квартиры
— Двойное налогообложение. % с депозитов/счетов ИП
— Нарушение нумерации записей в трудовой книжке сотрудника
— Обобщенная номенклатура и документы
— Патент
— Какие резервы должны создавать в бухгалтерском учете благотворительные фонды?
— Центр занятости удаленка отчет
— Запрос электронной копии устава
— Уступка прав и обязанностей по договору купли продажи долей в уставном капитале с использованием эскроу
— Отчетность по пиву в 2021 году
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.