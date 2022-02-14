«Утренний бухгалтер». Новые налоги на спецрежимах смогут появляться в любое время

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти собираются в очередной раз переписать Налоговый кодекс: для спецрежимов отменят норму, согласно которой вводить новые налоги в России можно только с 1 января.

В Минпромторге рассказали, что маркировка продуктов не станет причиной для массового закрытия бизнеса.

Никогда такого не было и вот опять. Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку.

Интересных вакансий для бухгалтеров становится все больше: ловите классную подборку от редакции «Клерка».

В связи с началом применения с 1.01.2022 г. новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6, ФСБУ 25 необходимо провести корректировки на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяются стандарты. На примерах мы расскажем, как отражать корректировки в бухгалтерском учете и какие документы нужно использовать в программе 1С. Об этом и многом другом вы узнаете на вебинаре от КСК Групп уже сегодня, 14 февраля! Узнать подробности и записаться

Новости

События

Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 2

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Новое в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3. на практических примерах

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 1

Дата проведения: 16 февраля, среда

Онлайн-конференция для бухгалтерских фирм: «Каждый бухгалтер желает знать»

Дата проведения: 16 февраля, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Изменили форму справки для расчета больничных

Перемены незначительные, но использоваться все равно будет новая форма.

— Пять главных изменений в новом разделе ТК РФ об охране труда

1 марта вступает в силу обновленный раздел Х ТК РФ по охране труда. Изменений много, и надо срочно проверить и исправить документы. Что надо срочно сделать за оставшийся месяц?

— Десять глупых вопросов бухгалтеру

Пятничное: редакция нашла на просторах интернета видео с вопросами, которые хоть раз в жизни слышал каждый бухгалтер. Смотрите скорее :)

— Работа по ИП или ТК РФ? Выбор IT-шника

В этой статье хочу провести анализ особенностей работы в качестве ИП, раскрыть некоторые юридические аспекты, провести сравнение ИП и работы в штате, также затронуть финансовую сторону вопроса (куда же без этого). Я надеюсь, что информация, представленная в статье, окажется полезной, особенно тем, кто сейчас также стоит перед подобным нелегким выбором или только начинает задумываться на эту тему.

— Какую господдержку может получить малый бизнес: обзор

На сегодня в России зарегистрировано 3,5 млн ИП и 3 млн самозанятых. Многим из них нужна помощь. Вот что может им предложить государство.

— Новые настройки отражения доходов и расходов в регламентированном учете в 1С:ERP

Из этой статьи вы узнаете о новых возможностях настройки классификаторов Статьи доходов и Статьи расходов в бухгалтерском и налоговом учёте, о новом справочнике Группы настроек финансового учета доходов/расходов (ГФУДР) в 1С:ERP 2.5.7.

— Цитата дня. Про возмущения

В ассоциации Национального жилищного конгресса рассказали, как будет контролироваться сдача жилья в аренду, чтобы собственники не уходили от налогов. Получилось очень познавательно.

— «Ночной бухгалтер». На новой автоматической упрощенке штрафов от ФНС не будет

Кажется, что из АУСН — новой упрощенки — пытаются сделать такую сладкую конфету, что народ толпой побежит на новый режим. От штрафов освободили, дали право на пенсию...

— Как бухгалтеров сажают за мошенничество и что делать, если такой бухгалтер — ваш коллега

Ленты новостей в последнее время переполнены историями бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым грозят вполне реальные тюремные сроки. Чаще всего обвинение предъявляют по статье 159 УК — мошенничество. Мы собрали несколько примеров таких историй и решили разобраться, как быть, если проблема подошла к вам слишком близко.

🔒 Какие документы выдать работнику при увольнении

При увольнении работника по любому основанию, работодатель обязан выдать ему целый пакет документов. Разбремся с этим подробнее

— Бухгалтеров зовут в благотворительность, строить учет с нуля и работать по графику совы. Что новенького на Бухджобе

Чем еще себя порадовать в конце недели, как не мыслью о том, как было бы классно сменить работу? А чтоб не только помечтать, но и всерьез об этом подумать, ловите традиционную подборку вакансий из Бухджоба.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3340 от 21.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Родитель может получить вычет при покупке квартиры в новостройке на имя ребенка

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/4424 от 25.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя принимать на вычет НДС с запчастей, которые идут на гарантийный ремонт

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